Con thấy cảnh “nóng” trên tivi…

Tìm lý do phù hợp



“Mẹ ơi mẹ, hai cô chú kia đánh nhau kìa, gọi cảnh sát thôi”, thằng bé 3 tuổi ngộ nghĩnh hỏi mẹ khi cậu thấy hai nhân vật trong phim đang gần gũi. Chị Lan ngẩng lên đỏ mặt, kịp thời đi đến đằng sau chiếc ti vi, rút dây cáp làm chiếc ti vi mất tín hiệu. Thằng bé tròn xoe mắt, “Ô sao ti vi lại mất tín hiệu hả mẹ, bác kỹ thuật viên lại cắt rồi ạh?”



Chị liền giải thích cho thằng bé rằng hôm qua trời mưa to quá nên truyền hình cáp bị trục trặc kỹ thuật, bác kỹ thuật viên phải ngắt tín hiệu để sửa.



Cu cậu rất mê phim hoạt hình trên kênh BiBi, ngủ dậy là phải bật ti vi ngay, ăn cơm cũng dán mắt vào màn hình nên anh chị phải cân đối lại thời gian xem. Chị thường lấy lý do rằng, do trời mưa, gió to nên đường truyền bị ảnh hưởng, bác kỹ thuật viên phải sửa; hay em bé nào mà xem ti vi nhiều, không chịu học bài là bác cắt tín hiệu luôn. Chị cũng giáo dục bé về ý thức tham gia giao thông như không được phóng nhanh vượt ẩu, nếu không sẽ bị bác cảnh sát giao thông phạt, nên bé rất ấn tượng với hai từ “cảnh sát”.









Theo N.H (DT)



Chị Thủy ở Quận Thanh Xuân lại có cách khác khá hiệu quả dù cổ điển.Trưa hôm đó, cậu con trai ba tuổi rưỡi đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, bắt gặp một cảnh “người lớn” trên Tivi. Chả là sau khi cho cu cậu ngủ, chị chạy lên tầng thượng phơi quần áo và dọn dẹp, quên không tắt ti vi. Khi chị xuống thì thấy thằng bé đang chăm chú xem rồi hỏi mẹ, “Mẹ ơi, chú kia hư quá, cứ đòi cởi áo của cô kia.” Chị nóng cả mặt, rồi vội vàng tắt ti vi nhưng cu cậu nằng nặc đòi xem tiếp. Chị không muốn quát nạt hay dùng roi vọt nhiều với con. Chị liền lấy điện thoại di động, gọi vào điện thoại bàn trong phòng, cậu rất thích nghe điện thoại nên chạy ra nghe ngay, cậu “alo…alo” nhưng không thấy ai nhắc máy. Lúc đó, chị tranh thủ tắt ti vi rồi lấy quyển truyện cổ tích mà con trai rất yêu thích ra. Thế là cậu bị cuốn hút bởi câu chuyện “Cô bé quằng khăn đỏ” và quên luôn Tivi.Chị Hương ở Quận Cầu Giấy cũng kể một vụ khiến anh chồng chị phải hoảng khi thấy cô con gái 5 tuổi vừa nhìn màn hình ti vi, vừa cho hai bé búp bê ôm nhau, bắt chước tư thế của đôi tình nhân trên ti vi. Bé còn hồn nhiên bảo bố, “Bố ơi, con làm giống cô chú kia không?” Toát cả mồ hôi, anh vội vàng tắt ti vi, nhưng con bé lăn kềnh ra nhà đòi xem tiếp. Biết lứa tuổi này đang bướng bỉnh và chống đối, anh nhanh trí dập cầu dao điện. Chiếc quạt đang chạy cũng tắt luôn cùng ti vi và bóng điện, con bé bảo bố là mất điện rồi và chạy xuống tầng 1 chơi với em cho mát.Tối về, anh kể lại chuyện với chị, hai vợ chồng đều choáng, thực ra anh chị đã để bé xem ti vi quá nhiều, bé tự bật ti vi khi bé thích xem. May ra mà anh phát hiện được sớm chứ không để lâu sẽ rất nguy hiểm, rồi anh chị bàn từ nay sẽ quy định thời gian xem ti vi phù hợp cho con và chú ý đến con hơn.Khi thấy con bắt gặp cảnh tế nhị trên Tivi các bậc phụ huynh cần ứng phó một cách nhanh và khéo léo. Một số bé có thể để cho bố mẹ tắt ti vi nhưng nhiều bé lại phản ứng dữ dội như lăn ra nhà đòi xem tiếp, khóc mếu ầm ĩ; và không phải lúc nào bố mẹ cũng có dùng quân luật vì điều đó lạm dụng roi vọt sẽ gây ảnh hưởng tâm lý của trẻ, trẻ có thể sẽ bạo lực sau này, trẻ có thể cũng tò mò vì sao bố mẹ mình lại cấm mình như vậy.Theo các chuyên gia của Trung tâm tư vấn và hỗ trợ trẻ em (thuộc Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em), bố mẹ cần phải biết cách nói không với những đòi hỏi quá mức của trẻ. Nên giảm dần số lượng giờ xem cho các em. Việc này cần phải tiến hành từ từ không nên đột ngột giảm ngay. Có thể từ 4 tiếng xuống 3 tiếng rồi 2 tiếng, và giảm dần đến mức tối thiểu.Phụ huynh cũng cần định hướng cho chúng tham gia các loại hình vui chơi, giải trí khác phù hợp hơn để nâng cao thể chất và tinh thần cho các em. Các bậc phụ huynh nên cân nhắc cân đối giữa công việc và con cái. Hãy quan tâm đúng mức để trẻ không phát triển một cách lệch lạcChúng ta đã nghe không ít những câu chuyện đau lòng về lạm dụng tình dục mà thủ phạm mới chỉ là những thanh thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành, bắt cước hành vi của người lớn gây nên các hậu quả tai hại. Vì vậy gia đình và nhà trường cần phối hợp để giáo dục trẻ, ngăn chặn những nguy cơ này.