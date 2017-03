Con trai có mất gì không sau “vượt rào”?

Người ta hay ví mối quan hệ giữa con trai và con gái như lửa với rơm, để gần nhau thế nào cũng... cháy bùng. Nhưng khi đặt lửa bên cạnh một cọng rơm... tuổi tím thì mọi chuyện không còn đơn giản là cháy bùng lên rồi thôi. Đó có thể là một vụ án hình sự có mức phạt từ 7 năm tù đến tù chung thân hoặc tử hình...



Mới 14 tuổi, Q. đã có “bạn trai” tên M. lớn hơn mình 5 tuổi. Hôm đó, M. rủ Q. dự sinh nhật một người bạn, do vui quá nên hai bạn uống rượu đến khuya mới về. Thấy Q. ngủ gục trên lưng mình, M. đề nghị thuê phòng tính giờ cho Q. ngủ, chừng nào tỉnh rượu thì về, Q. cũng đồng ý.



Nhìn Q. ngủ say mê mệt, M. đã cởi áo Q. ra và có hành vi sàm sỡ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi. Tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng, cả hai trả phòng đi về, nhưng lòng vòng ngoài đường một hồi Q. vẫn không dám về nhà vì người còn mùi rượu, sợ mẹ la.



Một lần nữa, M. đề nghị thuê phòng trọ ngủ qua đêm, đợi sáng mai mới về. Lần này, M. đã không kềm chế được… Dù Q. khóc lóc phản đối nhưng cũng không chống cự được sức mạnh của con trai...



Nếu bạn là người trong cuộc:



Phan Thị Kim Hồng (lớp 12A13, THPT Lương Văn Can, Q.8, TP.HCM): Mình thấy bạn gái này liên tiếp phạm sai lầm: không chỉ uống rượu (không làm chủ được bản thân), mà còn đồng ý thuê phòng trọ những 2 lần với bạn trai. Lần đầu tiên chắc chắn bạn ấy đã thấy bạn trai mình bị kích động rồi. Khi đã tỉnh rượu, dù trễ mấy cũng nên về nhà, thà bị mẹ la một chút còn hơn.



Nguyễn Quang Vinh (SV năm 1, CĐ Nghề Du Lịch Sài Gòn): Khi yêu nhau, dành cho nhau những nụ hôn, cử chỉ âu yếm là bình thường. Mình hiểu cảm xúc của bạn trai lúc ấy. Thuê một phòng, ngủ một giường nhưng phải có ý thức giữ gìn. Nhưng mình nghĩ nếu cả hai đừng để hoàn cảnh “hưởng ứng” thì tốt hơn. Nhất là bạn trai, đã kiềm chế được một lần rồi, lần thứ hai rất dễ bị “bung” ra.



14 năm tù cho một phút nông nổi



Về nhà, Q. đã sợ hãi kể lại cho mẹ nghe, ngay lập tức bà đã làm đơn tố cáo M. Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “hiếp dâm trẻ em” với một bị cáo chưa đầy 20 tuổi làm nhiều người ngậm ngùi. M. vừa học hết lớp 12, đang là nhân viên tiếp thị sản phẩm, trong mắt mọi người M. là một anh chàng hiền lành ít nói.



Có lẽ với bạn, đó là một phút giây nông nổi, không kềm chế được bản thân khi ở bên cạnh “người yêu”. Nhưng theo tình tiết của vụ án, M. không chỉ một lần có ý xấu với Q., trong khi Q. chỉ mới 14 tuổi, còn trong độ tuổi vị thành niên.



Theo khoản 3 điều 112, BLHS – M. đã phạm tội Hiếp dâm trẻ em, phạm tội nhiều lần, mức án có thể từ 20 năm đến tù chung thân hoặc tử hình.



Luật sư, chuyên gia tâm lí Võ Thị Minh Huệ chia sẻ: “Có nhiều điều đáng tiếc trong vụ án này, tiếc nhất là sự “kiềm chế” của M. đã không thể thực hiện được. Và đây là tình tiết tăng thêm cho tội của M. Các bạn trai thường nói rất hay, thể hiện sự âu yếm bên ngoài là nhu cầu, hoặc nếu có thuê phòng thì cũng sẽ cố gắng để không có gì xảy ra.



Nhưng thực tế rất ít người làm được điều này, nhất là khi đã bị “hơi men” làm cho mình mất lí trí. 19 tuổi và 14 năm tù vì một phút nông nổi, với M. có thể là một bản án nghiêm khắc. Với rất nhiều người trẻ, đây là một bài học đắt giá, khi mà ngày nay các bạn đã quá dễ dãi trong các mối quan hệ của mình, hoặc sự hiểu biết về kiến thức pháp luật còn hạn chế.



Có những vụ án còn “tréo ngoe” hơn, khi các chàng trai mới lớn đi thử trái cấm với “gái bán hoa”. Nhưng điều họ không ngờ được là lần đầu tiên “thử” này đã bị công an phát hiện, tá hỏa hơn là cô gái “ăn sương” mà nhóm bạn này kéo về phòng chưa tròn 16 tuổi.



Họ đã phải đối diện với những bản án nghiêm khắc của pháp luật. Cái mất của các bạn không chỉ được tính bằng “tấm màn” mỏng manh không biết có hay không, mà có thể bằng cả tương lai của mình, như M”.



Nếu bạn là người trong cuộc:



Lê Thị Thảo Sương (lớp 12A3, THPT Bình Phú, Q.6, TP.HCM): Những lời “tỉ tê” của đám bạn rất dễ làm mình bị xiêu lòng. Mình thấy rằng, không chỉ ở phương Tây mà ở Việt Nam, hiện tại các bạn cũng nghĩ rằng mình được trang bị các “vũ khí” để không xảy ra “hậu quả” nên có thể “cho” nếu như yêu thật lòng.



Nguyễn Việt Trung (lớp 12A6, THPT Bình Phú, Q.6, TP.HCM): Mình sẽ không để những lời rủ rê đó tác động nếu như mình chưa sẵn sàng. Ai bảo con trai sẽ không mất gì khi làm chuyện đó, trước mắt là mất bạn gái, hoặc sẽ sớm có tư tưởng coi chuyện ấy là… chuyện nhỏ. Mình quan niệm tình cảm phải xuất phát từ tấm lòng, nếu thực sự có người yêu và đủ lớn để chịu trách nhiệm thì các bạn trai mới nên tiến xa hơn.





Theo DT/ Mực Tím