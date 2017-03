Cư dân mạng ồ ạt… thử chết

Đây là một trong những ứng dụng đang được các thành viên Facebook Việt truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Ứng dụng “Sát thủ - chết bất hủ” cho phép người dùng tạo những tấm bia mộ ghi tên, năm sinh và dự đoán bản thân thọ bao nhiêu tuổi và chết như thế nào. Và đến nay “nghĩa trang online” đã được rất nhiều cư dân mạng biết đến.

“Sát thủ - chết bất hủ” được M.P – một cư dân mạng nhận định là “hậu duệ” của cuốn truyện tranh từng gây sốt “Sát thủ đầu mưng mủ” vì những lí do chết khá vần điệu dưới hình thức những câu nói cửa miệng vui vẻ.



Có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh ứng dụng này. Nhiều bạn trẻ thì tỏ ra thích thú vì: “Đọc lí do vì sao mình “chết” và các bạn của mình nữa không sao nhịn được cười. Mình thấy hài hước và xả stress đấy chứ”, nick kunkun_c3 chia sẻ.



“Đừng khắt khe đánh giá vấn đề đạo đức gì ở đây. Bố mình hôm trước cũng thử ứng dụng này và cười khoái chí lắm”, kunkun_c3 cho biết thêm.



Hầu hết các lí do đều khiến người xem bật cười nghiêng ngả ngay lần đọc đầu tiên: Chết vì nghĩ tình đã hết, Tự tử vì muốn thử cho biết, Ra đi vì thi hoa hậu, Thăng vì rụng hết răng không ăn được,…









Có những lí do mang đậm tính thời sự như: Thăng vì xăng pha aceton, Chết vì nghĩ quá nhiều về Tết, Tắt thở vì “phở gặp cơm”,…Nếu như có những bạn chỉ đơn thuần coi đây là một ứng dụng vui thì N.T.B.N, nick smilehnct lại tỏ ra lo lắng: “Mình càng lúc càng bán tín bán nghi về ngày tận thế, dạo này xe cháy nổ suốt rồi giờ lại thấy mọi người ồ ạt lập bia mộ thế này, sợ thật” hay cũng có bạn nữ được bạn gợi ý thử chơi nhưng: “không dám thử vì sợ bị ám quẻ thật”. Thiết nghĩ, việc lo lắng đến mức như cô bạn nick smilehnct là rất vô lý và lệch lạc trong suy nghĩ.Bên cạnh những lời khen về sự sáng tạo và khả năng gây hài, H.G (Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc) lại than phiền: “Trong lúc nhiều người muốn sống không được thì lại có những người rảnh rỗi thử xem bao giờ mình chết.Có những câu nhảm nhí như: An giấc ngàn thu vì chơi ngu, Chết vì biết quá nhiều, Thăng thiên vì hồn nhiên như điên,… hay rất vô duyên như " Nhảy lầu khi đi cầu trên sân thượng".... Và thành viên này cũng mong muốn dẫu chỉ là ứng dụng mang tính giải trí thông thường thì tác giả cũng nên hướng tới những thông điệp sống tích cực.