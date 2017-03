Cuộc chiến cam go của trái tim non

Chị Thu Phương và bé Duy Tân sắp đón sinh nhật hai tuổi.

Đã hai năm nay, vợ chồng chị miệt mài với những cuộc chiến dai dẳng để dành lại sự sống cho con trai – bé Trần Duy Tân, bị chứng dị dạng tim bẩm sinh cực kỳ phức tạp. Các bác sĩ từng tiên liệu bé chỉ sống được sau vài tiếng chào đời!

Trời kêu từ trong bụng mẹ

Đã sinh hai con hoàn toàn khoẻ mạnh, nên khi mang thai bé Duy Tân, chị Lê Thu Phương cảm thấy quá trình mang thai diễn ra hết sức suôn sẻ. Nhưng trong một lần khám thai bằng phương pháp siêu âm bốn chiều, bác sĩ phát hiện thai nhi bốn tháng có những biểu hiện bất thường ở tim. Một êkíp bác sĩ tại bệnh viện phụ sản Trung ương (viện C) đã cấp tốc hội chẩn và kết luận: vợ chồng chị Phương nên bỏ thai, vì tiên lượng bệnh tim bẩm sinh của bé cực kỳ phức tạp, khó khăn trong điều trị. Quá thương đứa nhỏ mới tượng hình, vợ chồng chị Phương quyết định giữ thai nhi lại, đồng thời chuẩn bị tinh thần cho những khó khăn đã biết trước. Dẹp bỏ mọi công việc kinh doanh đang tiến triển ở Hà Nội, anh chị chuyển hẳn cả gia đình vào Sài Gòn với hy vọng các bác sĩ chuyên khoa tại viện Tim TP.HCM – bệnh viện có chuyên môn về phẫu thuật tim được đánh giá hàng đầu khu vực Đông Nam Á – sẽ giúp anh chị cứu được mạng sống con mình.

Ngày 5.8.2009, bé Duy Tân chào đời tại bệnh viện Từ Dũ, cân nặng 4kg với chẩn đoán bị dị dạng tim một thất và thiểu sản thất trái, tiên lượng bé không thể sống quá sáu tiếng đồng hồ… Một ngày trôi qua, bé không tự thở được, phải chuyển qua thở bằng máy. Cả gia đình hồi hộp dõi theo từng nhịp đập của trái tim nhỏ bé. Sau một tuần, bệnh viện trả bé về do bệnh tim diễn biến rất xấu, lại thêm khó khăn khi cơ thể bé không hấp thụ được dòng sữa truyền qua đường thực quản… Còn nước còn tát, vợ chồng chị Phương nhất định xin cho bé được tiếp tục điều trị, đồng thời chuyển hồ sơ bệnh tình của bé cho các bác sĩ viện Tim TP.HCM nghiên cứu.

Chờ đợi phép màu

BS Nguyễn Minh Trí Viên, trưởng khoa điều trị ngoại, viện Tim TP.HCM cho biết thông thường trong quá trình hình thành bào thai, thai nhi sẽ phải trải qua các quá trình tiến hoá sinh giới, nhưng phần tim của bé Duy Tân lại chỉ dừng ở mức phát triển như loài cá: tim không chia vách mà chỉ có một buồng bơm cho cả động mạch phổi và động mạch chủ! Ngoài ra, bé còn không có động mạch phổi, teo van bẩm sinh… Tất cả sẽ làm cho các phần máu đen và máu đỏ trộn lẫn vào nhau, dẫn tới thiếu oxy cho lượng máu bơm lên phổi. Đây là một dạng bệnh lý rất hiếm gặp trên thế giới, nhưng nghịch lý là lại có khá nhiều ở Việt Nam! Cũng may bé còn sót lại một ống động mạch trong quá trình hình thành bào thai, và ống này chưa mất đi như những trẻ sơ sinh khác. Tuy nhiên, khi ống động mạch đóng lại, bé sẽ tử vong do thiếu oxy. Gia đình phải gấp rút nhờ người qua Thái Lan mua hai ống thuốc Prostime (PGO2) tiêm để mở động mạch cho bé, nhưng thuốc cũng chỉ duy trì được trong một tuần. Lúc này, chỉ có hai lựa chọn để giữ mạng sống bé là phẫu thuật, và mổ nội soi nong động mạch kết hợp đặt ống stent – một kỹ thuật còn rất mới. Do bé mới được ba tuần tuổi nên phương pháp thứ hai được chọn. Ca mổ diễn ra trong suốt ba giờ, bé tiếp tục được đưa về bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị chờ sức khoẻ ổn định.

Tròn năm tháng tuổi, bé Duy Tân lại được mổ lần nữa. Lần này, các bác sĩ đã nối hai ống ghép nhân tạo chủ phổi để duy trì lượng oxy lên máu cho bé, do ống stent được làm từ vật liệu nhân tạo, không thể lớn theo cơ thể bé, lại chỉ có thể đưa máu về một chiều… Khi ca mổ thứ hai kết thúc một ngày, bé lại bị sốt cao, nhưng tất cả các loại thuốc hạ sốt đều vô hiệu. Bé tiếp tục được đưa vào phòng cấp cứu, nằm điều trị mười ngày để được mổ lần thứ ba!

Chị Thu Phương cho biết, trong quá trình điều trị các bác sĩ đã chẩn đoán bệnh của bé cho tới nay chưa có cách nào chữa dứt điểm được, mà chỉ có thể đi từ từ từng chặng ngắn mà thôi. Cả ba lần phẫu thuật đều cho kết quả tạm gọi thành công, nhưng vẫn còn nhiều lắm những gian nan chờ đợi cả gia đình và chính bản thân bé ở phía trước. “Nếu không có sự giúp đỡ về kinh phí và tình yêu thương vô bờ bến của ông bà nội bé Duy Tân, sự hết mình cứu chữa của các y bác sĩ, sự sống của con trai tôi khó mà có được kết quả như hôm nay. Cho vợ chồng tôi được tri ân điều này...”, chị Thu Phương xúc động nói. Hiện nay, gia đình bé đang gấp rút chuẩn bị những thủ tục cần thiết, và cả chi phí dự trù lên đến khoảng 100.000 USD để đưa bé ra nước ngoài mổ lần thứ tư, với hy vọng những phép màu của y học sẽ giữ bé ở lại với gia đình thân yêu.

BS Nguyễn Minh Trí Viên, trưởng khoa điều trị ngoại viện Tim TP.HCM: một thử thách cả với y khoa thế giới. Khi tới giai đoạn sau hai tuổi, bé Duy Tân sẽ cần trải qua phẫu thuật nối tĩnh mạch chủ và động mạch phổi, để phần máu đen có thể lên thẳng phổi không hoà lẫn máu đỏ như hiện nay. Đây là một ca phẫu thuật được tiên liệu rất khó khăn, và vẫn còn là một thử thách với y khoa thế giới. Vượt qua ca phẫu thuật này, sẽ còn nối tiếp những ca khác do tính chất phức tạp của bệnh.

