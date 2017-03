Cụt hứng yêu chỉ vì... nắng nóng!

Nhà nóng vợ chồng lục đục vì “chuyện ấy”



Chị Bùi Thị Hà (Yên Hòa, Cầu Giấy) chia sẻ hai vợ chồng chị mới cưới nhau từ tháng hai. Công việc cũng tạm ổn nhưng thu nhập chưa cao nên vợ chồng chị phải đi thuê nhà. Căn nhà rộng hơn 20 m2 lợp tấm tôn nên về mùa hè như cái lò bát quái.



Từ đầu mùa nóng đến giờ, hai vợ chồng chị thường hay cáu nhau vì chuyện thầm kín không được như ý. Chồng chị cứ đi uống bia về đến nhà tối trễ chỉ muốn được gần gũi vợ. Còn chị thì thấy nóng không còn cảm hứng. Khong chỉ vậy, mỗi khi “cậu nhỏ” của chồng lâm trận là “cô bé” của chị đau rát và từ chối quan hệ.



Mặc dùng chồng chị đã hỗ trợ tìm mọi cách nhưng cũng chẳng ăn thua vì "chỗ ấy "cứ khô như mặt đường 40 độ C.



“Mới cưới nhau chưa được bao lâu mà đã gặp trục trặc về chuyện này, cả hai vợ chồng đều sợ sau này sẽ khó hòa hợp. Mỗi khi vợ không đáp ứng được, nhìn thấy gương mặt chán nản của chồng là mình lại thấy buồn lắm. Có lần anh ý uống nhiều quá nên cố dằn vợ ra để làm chuyện ấy. Lúc đó mình đau kinh khủng nhưng vì không muốn chồng thất vọng nên cố chiều” Hà bộc bạch.



Không chỉ có riêng vợ chồng Hà rơi vào cảnh chán sex mùa nóng, vợ chồng chị Linh (Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội) cũng gặp khó khăn trong chuyện ấy. Cách đây không lâu, trong một lần hai vợ chồng đang “hành sự”, chồng chị Hà nồ hôi tuôn không ngớt. Sau khi “hoàn thành nghĩa vụ” anh chống thấy nóng quá nên đã đi tắm.



Vừa tắm xong, chồng chị Linh bị cảm lạnh rồi gọi vợ mang chăn vào đắp. Trong khi vợ bật quạt số 3 còn nóng thì chồng chị phải đắp chăn bông. Buổi sáng hôm sau, hai vợ chồng chị đến một phòng khám, bác sĩ cho biết chồng chị bị cảm lạnh do tắm nước lạnh khi vừa mất sức và khuyên vợ chồng chị nên kiêng khem vài ngày để lấy lại sức khỏe cho người chồng.



Quạt điện, nước – “sát thủ” phòng the



Chị Khánh (Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội) đến khám tại bệnh tại một phòng khám sản khoa chia sẻ, gần đây, mỗi khi hai vợ chồng gần nhau là chị lại bị đau, “cô bé” của chị sưng lên và ngứa ngáy khó chịu. Chồng chị khuyên vợ nên đến bệnh viện khám vì hơn 4 năm chung sống nhưng chưa bao giờ gặp phải sự cố như thế này.



Các bác sĩ kiểm tra phát hiện tử cung của chị Khánh viêm đỏ tấy, vùng bên ngoài cũng viêm nên khiến các bộ phận vùng kín bị sưng lên. Khi bác sĩ hỏi kỹ, chị Khánh bộc bạch do nóng nắng nên hai vợ chồng chị thường làm chuyện ấy trong bồn tắm để trốn nóng, ai ngờ vì muốn phá cách mà rước bệnh vào người.



Bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung, phòng khám sản khoa – Trung tâm Y tế Lao động Thái Hà cho biết bà đã gặp rất nhiều cặp vợ chồng cứ vào đến mùa nóng là họ “tách” ra ngủ riêng, một phần vì ngại chạm vào nhau do mồ hôi, một lý do khác về mùa hè “làm chuyện ấy” rất dễ mất sức.



Bác sĩ Dung chia sẻ, đã số những cặp vợ chồng gặp khó khăn trong chuyện ấy về mùa hè thường do chiếc quạt điện là “hung thủ”. Một số bà vợ vì nóng quá đã dùng quạt điện quay thẳng về phía vùng kín gây khô vùng kín. Khi đó, dù người chồng có cố gắng cũng không thể làm vùng kín ẩm ướt để quan hệ.



Một lý do khác, bà Dung điểm tới là hai vợ chồng khi đang quan hệ bật thẳng quạt điện hoặc điều hòa vào người cũng gây khô rát cho người vợ.



Bà Dung cũng cho biết thêm, nhiều cặp vợ chồng nóng quá nằm “nuy” hoàn toàn tạo điều kiện cho vi khuẩn từ bên ngoài xâm nhập vào vùng kín gây nấm, ngứa. Môi trường nóng ẩm luôn tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Ngoài ra, khi vừa quan hệ xong cả hai vợ chồng không nên đi tắm ngay bằng nước lạnh dễ gây cảm, mất nguyên khí.





Theo Bảo Anh (Giadinhnet/ NĐT)