Đã bị stress thì tâm trí đâu mà nghĩ tới... cái giường?

Hơn 1 năm qua vợ tôi ở nhà, công việc cũng không có nhiều áp lực: Đi chợ, nấu cơm, đưa đón con...

Tuy nhiên, tôi không hiểu sao, tình trạng “chây ì” trong đời sống vợ chồng vẫn không được cải thiện. Trước đây mỗi tháng chúng tôi còn có thể gần gũi 1-2 lần, còn bây giờ có khi cả tháng trời cô ấy không hề “động tĩnh” gì mà chỉ miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu của chồng. Tình trạng này khiến tôi cũng nản nên thỉnh thoảng lại ra ngoài giải quyết.

Tôi thật sự mỏi mệt vì vừa phải lo cho 4 miệng ăn, vừa phải chịu đựng tình trạng “cấm vận” của bà xã. Có phải vợ tôi sướng quá hóa hư không? Làm sao để cải thiện tình hình vì chúng tôi đều chưa qua tuổi 35, không lẽ phải tiết chế nhu cầu đến suốt đời sao? thanhnguyen...@gmail.com

Bạn thân mến!

Đọc xong câu chuyện của bạn, tôi đã ngờ ngợ đoán ra nguyên nhân. Trong xã hội hiện đại, stress đã trở thành một “căn bệnh” mà bất cứ ai cũng có thể mắc phải. Tôi nói “căn bệnh” là vì nó cũng có triệu chứng, nguyên nhân, phải uống thuốc hoặc dùng các liệu pháp tâm lý, tinh thần để điều trị...

Rõ ràng, bà xã bạn đã bị stress do mối quan hệ căng thẳng với sếp trong một thời gian dài. Nghỉ việc ở nhà cũng là một giải pháp để cắt đứt nguyên nhân trực tiếp gây ra “bệnh trạng”; tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể của vợ bạn thì biện pháp đó tỏ ra không hiệu quả. Một người phụ nữ đang có công việc, địa vị xã hội, mối quan hệ rộng rãi với đồng nghiệp, với cộng đồng... như vợ bạn nay tự dưng những thứ ấy mất đi, cô ấy sẽ bị hụt hẫng.

Việc phải ở nhà đi chợ, nấu cơm, đưa đón con và... thui thủi một mình không phải là những điều cô ấy mong muốn, lựa chọn và tự giác thực hiện mà là do bạn sắp đặt. Do vậy, có thể nói, chính bạn đã vô tình đẩy vợ vào trạng thái căng thẳng tiếp nối căng thẳng. Kết quả là cô ấy bị stress triền miên và “mất khả năng chi trả”.

Xin nói để bạn hiểu rõ hơn là các nhà chuyên môn đã nghiên cứu và thấy có mối quan hệ rất rõ ràng giữa stress và quan hệ tình dục. Không chỉ phụ nữ mà cả các đấng mày râu đều có thể bị suy giảm khả năng tình dục khi bị trầm cảm. Điều này bạn có thể kiểm chứng ngay từ chính bản thân mình: Khi mệt mỏi, căng thẳng, bực dọc, lo âu... bạn có còn tâm trí để nghĩ tới... cái giường hay không? Nhiều khả năng là không.

Thế nên bạn đừng nghĩ là tình trạng của bà xã hiện nay là do “sướng quá hóa hư”. Bạn không biết là chính mình đã góp phần gây ra tình trạng này. Có thể do quá mệt mỏi khi phải “một mình nuôi 4 miệng ăn” nên bạn cau có, quạu quọ, nói năng không cẩn trọng khiến bà xã thấy tự ái? Thậm chí có thể cô ấy biết chuyện bạn ra ngoài “giải quyết” nên buồn phiền, lo sợ những nguy cơ có thể gây ra cho mình nếu chẳng may bạn bị lây nhiễm bệnh xã hội từ những lần “giải quyết” đó?

Tốt nhất là bây giờ các bạn nên bàn bạc với nhau, tìm cho bà xã một công việc phù hợp, ít áp lực; trước tiên là để cô ấy cất đi gánh nặng mình là kẻ bất tài, vô dụng, ăn bám; sau đó là cũng để có thêm thu nhập để chia sẻ với chồng chăm lo cho gia đình.

Trong cuộc sống thường ngày, bạn cũng cần chú ý lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành vi; sao cho bà xã hoàn toàn yên tâm, tin cậy và cảm thấy được yêu thương, tôn trọng. Những công việc hằng ngày như đưa đón con, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa... bạn cũng nên chia sẻ với bà xã chứ đừng nghĩ rằng mình làm ra tiền nhiều hơn nên có quyền ra lệnh hoặc ngồi rung đùi đọc báo, xem ti vi khi bà xã đầu tắt mặt tối với công việc, con cái...

Các bạn chưa đến 35 tuổi, cuộc sống phía trước còn rất dài. Nếu đã chọn nhau làm bạn đời thì phải biết nhường nhịn, hi sinh cho nhau. Trong suốt cuộc đời, có ai dám chắc là mình không một lần bị rủi ro, tai nạn? Cách mình đối xử với người bạn đời khi họ “sa cơ thất thế” vừa là biểu hiện của “văn hóa gia đình”, vừa là tình yêu và trách nhiệm; đồng thời cũng là tấm gương để con cái nhìn vào đó mà hình thành nhân cách của chúng sau này.

Cuối cùng, khuyên bạn nếu có thể thì nên chấm dứt những lần vui vẻ ngoài luồng. Bởi điều đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ và nó không giúp ích gì cho việc vun đắp hạnh phúc gia đình của các bạn.