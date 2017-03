Đá 'bồ' bằng chiêu độc 'tìm người đóng thế'

Lúc bắt đầu chán và muốn “đá” Bảo Lâm như những cô người yêu trước, Hải, sinh viên năm thứ ba một trường kỹ thuật ở Hà Nội, mới biết Lâm không đơn thuần là một teen girl xinh xắn lãng mạn, mà còn là “cục vàng” của một ông anh trai rất đầu gấu.











Cascadeur tình yêu

Mang bạn gái ra “đền” cho người yêu

Người đóng thế thành vai chính

Theo VNN



Anh trai Bảo Lâm khi biết em mình yêu Hải – kẻ nổi tiếng thay người yêu như thay áo - đã đến gặp “em rể” đe rằng “nếu làm nó phải đau khổ thì đừng trách anh không khách khí”.Muốn rút lui êm đẹp, chỉ có cách dụ Bảo Lâm yêu một người khác. Nghĩ vậy, Hải bắt đầu tìm “cascadeur” cho mình. Những cuộc vui theo nhóm có Lâm, cậu cố ý rủ theo vài anh bạn điển trai mau miệng, tạo điều kiện cho “các bên” có dịp chuyện trò riêng. Nhưng các cậu này đều coi Bảo Lâm là “hoa đã có chủ”, chủ lại là bạn mình, mà dù không phải bạn thì mấy ai “vượt mặt” được Hải về sức hút với phụ nữ? Nghĩ vậy, không có chàng nào “manh động” cả.Rốt cục, Hải nhận ra phải tìm một anh chàng không chỉ sát gái mà còn có độ “đểu” tương đương mình, nghĩa là bất kể có phải người yêu của bạn hay không, cứ vừa mắt là “xơi” tuốt. Thế là Sơn, kẻ kình địch của Hải trong vài cuộc cưa gái trước đây, bắt đầu được mời đến các buổi tụ tập. Và đúng như dự đoán, Sơn thấy Bảo Lâm liền không khách khí, ra sức tán tỉnh để vừa thỏa mãn bản thân vừa chơi Hải một vố.Còn Hải từ đó kiếm cớ để ít gặp Bảo Lâm. Cô chưa kịp buồn tủi về sự hờ hững này thì đã có ngay anh chàng khác hấp dẫn không kém đến “xin chết”. Vốn là cô gái nông nổi, hời hợt, chẳng mấy chốc Bảo Lâm đã quay sang yêu Sơn, thế là Hải thoát nạn.Khi chàng giám đốc giàu có xuất hiện trồng cây si cũng là lúc chuyện tình của Thu và Quyết đã ở mức bạn bè, hai họ đều biết, chỉ còn thiếu lễ ăn hỏi. Bố Quyết là bạn thân của bố Thu nên cô cũng e dè khi bỏ anh để đến với người giàu có kia. Để “giãn tình”, Thu bàn cố gắng cư xử trái tính trái nết mong người yêu không chịu nổi mà chia tay, nhưng không hiệu quả. Sau mấy đêm suy nghĩ, cô quyết định dùng “người đóng thế”.Cũng như Hải, Thu “đẩy ra sân khấu” một người bạn gái mà cô biết vẫn âm thầm thích Quyết, cố gắng tạo điều kiện cho hai người gần gũi, hy vọng lửa sẽ bén khi gần rơm. Rồi sau vài tháng thấy tình hình không có gì biến chuyển, sợ chàng giám đốc nản mà đi mất, Thu đành nói thẳng ý muốn chia tay với Quyết: “Mất em, trời sẽ đền cho anh người khác tốt hơn. Anh hãy đến với H. (tên cô bạn) đi, cô ấy vừa tốt vừa đẹp hơn em, lại yêu anh từ lâu rồi”.Sốc và giận, Quyết chỉ đủ sức nói với người yêu đúng một câu: “Em cần bỏ anh để theo người khác thì cứ đi, không cần đem bạn ra để đền cho anh đâu”. Một ngày sau, Thu đã là người yêu của chàng giám đốc, 8 tháng sau thì cưới. Còn Quyết đến nay vẫn một mình.Đôi khi, cuộc tình mới đẹp đẽ và chân thành hơn đã xuất hiện từ một người vốn chỉ được chọn làm “hình nhân thế mạng” cho kẻ phản bội. Trường hợp của Long - Mai là một ví dụ.Long, Mai và Thiết là bạn cùng lớp, chơi thân với nhau trong nhóm 5 người suốt thời sinh viên. Cả hai chàng trai đều yêu Mai, và Thiết được chọn nhờ hơn đứt về mọi mặt: vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại con nhà giàu. Tình cảm của anh với Mai không hề giả dối, nhưng nó nhạt dần và đến hai năm sau khi ra trường thì Thiết không còn muốn tiếp tục nữa, trong khi Mai ngày càng yêu sâu đậm. Đã một số lần, anh viện các lý do để chia tay, nào là bằng tuổi nên nếu chờ đến ngày cưới sẽ lỡ tuổi xuân của Mai, nào là tính anh lông bông, vô trách nhiệm, sợ Mai sẽ khổ… nhưng cô gái đều tuyên bố chấp nhận tất cả, miễn là có tình yêu.Cực chẳng đã, Thiết đành dùng mưu để “trốn”. Anh “tiết lộ” với Long một bí mật là mình không thể có con do biến chứng quai bị từ bé; không muốn làm khổ đời Mai nên anh sẽ bỏ vào Nam, nhờ Long thay mình chăm sóc, yêu thương Mai. Thế rồi Thiết biến mất khỏi Hà Nội. Còn Mai, vì lý do chia tay quá cao thượng của Thiết nên phải mất hai năm mới chấp nhận một thực tế là không có anh ta trong đời nữa, và mất thêm hai năm nữa mới đón nhận tình yêu của Long. Nhưng bù lại, tình yêu đó đã chứng tỏ sự vững bền bằng một đám cưới và cặp con gái sinh đôi nay đã bốn tuổi.Long cho biết, hơn một năm sau khi được Thiết “ủy thác”, anh biết Thiết đã quay lại Hà Nội và làm đám cưới với vị hôn thê có bầu bốn tháng. Nhưng anh đã không nói với Mai dù điều đó có thể làm cô quên người cũ nhanh hơn. Dù có Mai sau khi được “nhường trận địa” nhưng Long không bao giờ nghĩ mình là người đóng thế, bởi chỉ anh mới yêu cô chân thành, còn kẻ được coi là diễn viên chính đã bỏ vai từ lâu rồi.