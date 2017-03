Đã đến lúc chia tay

Bác sĩ tâm lí Tessina liệt kê 7 dấu hiệu cho thấy tình yêu của bạn đang rơi vào trạng thái báo động đỏ:

1. Người ấy của bạn luôn phủ nhận tất cả mọi thứ, xin lỗi, đổ lỗi hoặc thậm chí là tức giận với bạn hơn là chịu trách nhiệm về những gì đã xảy.

2. Bạn cảm thấy xa cách. Bạn chắc chắn đó không phải là cảm giác nhất thời.

3. Bạn đã chuẩn bị tất cả cho việc ở riêng của mình.

4. Bạn chưa có con hoặc nếu có, bạn chắc chắn rằng li hôn sẽ là cách tốt nhất cho tất cả, còn hơn chấp nhận cuộc sống hiện tại.

5. Anh/ cô ấy không bao giờ chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng

6. Một vài dấu hiệu cho thấy anh/ cô ấy có người thứ ba

7. Bạn luôn hiếu chiến khi nói chuyện với người ấy

Thỉnh thoảng tất cả những nỗ lực của bạn để cứu vãn mối quan hệ sẽ trở nên thất bại và chỉ có một cách để tìm lại được hạnh phúc đã mất là chấp nhận kết thúc.

Nếu bạn có một hoặc nhiều hơn những dấu hiệu trên nhưng vẫn băn khoăn do dự không biết có nên kết thúc mối quan hệ đó hay không, một lời khuyên hữu ích dành cho bạn là hãy liệt kê ra những lí do khiến bạn không thể nói lời tạm biệt. Nếu những lí do của bạn liên quan đến các vấn đề nhạy cảm hoặc bạn không muốn làm người khác đau đớn, bạn sợ cô đơn, hãy chia sẻ với những người yêu thương và hiểu bạn nhất. Biết đâu họ sẽ cho bạn những lời khuyên hữu ích.

Nếu bạn đã sẵn sàng kết thúc, hãy nhớ hai điều:

1. Chắc chắn cả hai bạn đều đã có những cơ hội tìm kiếm một người thực sự thích hợp với mình về quan điểm sống, về suy nghĩ ,về sở thích, tránh đi lại vết xe đổ.

2. Nên biết khoan dung, có thể bạn (hoặc người ấy)sẽ cảm thấy đau đớn, nhưng đừng để mối quan hệ nhạt nhẽo này làm cả hai đau thêm nữa. Đừng phí thời gian oán thán hay tức giận, hãy học cách để nó qua đi, bạn sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản.

Phương Thảo

Theo Loving you