Đà Nẵng: Cho trẻ chậm tiến tham quan trại cải tạo

Ngày 4-9, anh Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành đoàn TP Đà Nẵng, cho biết ngày 7-9, Thành đoàn TP Đà Nẵng sẽ tổ chức cho 284 thanh thiếu chậm tiến (trong đó có hai nữ) trên địa bàn bảy quận, huyện đi tham quan Trại cải tạo Hòa Sơn và Trường Giáo dưỡng số 3 thuộc Bộ Công an. Đồng thời, những thanh thiếu niên này sẽ có dịp được gặp gỡ, trò chuyện cùng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Các hoạt động trên nằm trong chương trình “Gặp gỡ với các bạn thanh thiếu niên TP Đà Nẵng” do ông Nguyễn Bá Thanh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng Thành đoàn, Công an và Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng phát động tổ chức.

Được biết, những thanh thiếu niên đi tham quan đợt này đang ở độ tuổi từ 12 đến 17, giai đoạn định dạng, hình thành nhân phẩm và nhân cách. 284 thanh thiếu chậm tiến hầu hết là con em các gia đình nghèo, ít được học hành, có nguy cơ cao dính vào các tệ nạn xã hội. Với các em, con đường từ lương thiện đến tù tội hết sức mong manh.

Mẹ và gia đình em Nghĩa (Trường Ngô Quyền) khóc nức nở khi nghe tin con mình bị bạn dùng gạch đánh đến chết tại cổng trường. Ảnh: LP

Các em không chỉ được đi tham quan nơi cải tạo và giáo dưỡng những thanh thiếu niên đồng trang lứa mà còn được UBND TP Đà Nẵng cho đi tham quan Bà Nà. Tại đây, các hoạt động mang tính chất giáo dục về nhân cách, về văn hóa-xã hội, về sự nhân ái của tình người sẽ được tổ chức với mục đích giúp các em sống tốt hơn.

Anh Triết cho biết thêm: “Nội dung chính của chuyến tham quan là giúp các em chứng kiến được hậu quả của sự phạm pháp. Chúng tôi hy vọng chuyến giao lưu với các thanh thiếu niên đang cải tạo sẽ giúp các em chậm tiến, có nguy cơ vi phạm pháp luật ý thức được việc làm của mình; giúp các em hướng thiện, có nghị lực để vươn lên trong cuộc sống”.

Trong năm 2009, tình trạng bạo lực học đường đã gia tăng đáng báo động tại Đà Nẵng. Có thể nói rằng đây là năm “kinh hoàng” trước các cổng trường học tại Đà Nẵng. Chuyến tham quan là một hoạt động vô cùng ý nghĩa khi tại TP Đà Nẵng thời gian qua, nạn thanh thiếu niên hư, phạm pháp đã tăng mạnh.

Chiều 16-9-2009, trước cổng Trường THPT Trần Phú, Võ Nhật Linh (lớp 11A8) đã bị Trần Trịnh Minh Tuấn (17 tuổi, quận Hải Châu) và Đỗ Bá Tuấn (18 tuổi, quận Hải Châu) dùng hung khí tấn công phải đi cấp cứu. Trước đó, hai em trên không hề quen biết hay mâu thuẫn với Linh mà chỉ hành hung Linh do một người bạn nhờ.

Chỉ sau đó 10 ngày, trước cổng Trường THPT Ngô Quyền (quận Sơn Trà), Trương Quang Nghĩa (lớp 11/8) đã bị Lê Hoàng Mỹ (lớp 12/4 cùng trường) cùng nhóm bạn dùng gạch đánh vào đầu đến chết. Đến ngày 10-10-2009, trong giờ giải lao, Trương Khánh Nguyên (lớp 10/9, Trường THPT Phan Châu Trinh) đã bị Nguyễn Duy Phương A (lớp 10/4) dùng kéo đâm nhiều nhát vào lưng gây trọng thương.

Theo Công an TP Đà Nẵng, kể từ năm 2003 đến 2009, công an đã xử lý 755 đối tượng là học sinh, sinh viên phạm tội, trong đó có 87 trường hợp bị khởi tố. Đặc biệt, từ năm 2008 đến đầu năm 2009, công an đã khởi tố 17 vụ (57 đối tượng) liên quan đến cướp giật tài sản, trộm cắp và cố ý gây thương tích...

LÊ PHI