Đại gia cũng ế vợ

Thành đạt quá khó kiếm người yêu

Thành đạt quá khó kiếm người yêu

Bị giam lỏng trong vòng vây các “chân dài”

Tiêu chuẩn của đại gia

Anh Đức (30 tuổi) quả là mẫu hình hoàn hảo cho chị em phụ nữ. Đẹp trai, ga-lăng, dù trẻ tuổi nhưng đã làm Phó Tổng cho một tập đoàn danh tiếng. Quá mải mê với công việc nên giờ đã ở cái tuổi “đầu ba” mà anh vẫn “phòng đơn gối chiếc”. Bạn bè, đồng nghiệp thường đùa rằng anh mà kén vợ thì có khi mất vài ngày để lọc hồ sơ, nhưng anh chỉ lắc đầu cười. Nghe thì có vẻ nghịch lý, nhưng anh “ế” là do thành đạt quá.Thật ra anh cũng đã đặt vấn đề với vài cô gái mới qua tuổi đôi mươi, nhưng sau khi hẹn hò với anh được vài lần, không ai bảo ai đều biến mất không “một sủi tăm”. Sau rồi mới biết vì thấy anh mải mê với công việc quá, các cô vừa thoát tuổi "xì tin" vốn quen được chiều chuộng sợ rằng lấy một ông chồng như anh chắc ngày ngày chỉ ôm gối ở nhà đợi chồng về. Hơn nữa, anh lại “vừa có tài lại có sắc” nên giữ chân được anh chắc khó hơn lên trời. Được vài lần xem mặt, gặp gỡ mà luôn bị từ chối, anh đâm ngại chẳng thiết tha gì việc làm quen nữa. “Thôi thì đợi duyên trời đến vậy, nhưng khổ nỗi các cô đồng nghiệp rồi bạn bè thấy mình đã tránh xa cả cây số rồi không biết đến bao giờ thì mới có được cái duyên may ấy đây” - Đức tâm sự.Cũng như anh Đức, anh Hoàng (29 tuổi) cũng "hoàn hảo đến từng centimet" trong mắt mọi người, nhất là các cô em chân dài ngày ngày bủa vây xung quanh anh. Tài giỏi lại được thừa kế một gia sản kếch xù, anh là "tấm bằng đảm bảo" cho tương lai tươi đẹp của bất kì “nàng Lọ Lem” nào tới được với anh. Ước vọng đổi đời của các cô gái làm các cô luôn xoay vòng như vệ tinh bao quanh, sẵn sàng “xin chết” để được anh "chiếu cố".Nhưng anh lại chẳng hề thích cái cảm giác giả tạo mà các em xinh tươi luôn tạo ra để làm anh vui lòng. Cái anh cần là tình yêu thương thực sự, trong khi các cô nàng cứ mải mê đeo bám, tranh giành, "dìm hàng" đối thủ bằng bất kì thủ đoạn nào.Anh cũng từng để mắt đến một người trong công ty, vài lần gặp mặt nói chuyện cũng rất hợp gu, nhưng chưa kịp tính chuyện “hẹn thề” thì cô gái kia bỗng dưng tránh mặt rồi xin chuyển hẳn công ty, trong khi anh còn chưa rõ “ngô khoai”. Sau này anh mới biết rằng, đội ngũ “fanclub” trung thành của anh đã “dằn mặt” cô gái kia khiến cô chẳng còn cách nào khác buộc phải rút lui. “Chắc phải đi thật xa, tránh những 'cô nàng lắm chiêu' đó thì may ra tôi mới có cơ hội kiếm được vợ, chứ nhìn vào đội ngũ 'nữ quái' đó, chẳng còn cô gái nào đủ dũng khí để tiến tới với mình cả” - anh Hoàng đăm chiêu nói.Với một số đại gia, đầu óc tính toán tài giỏi của họ không chỉ được huy động lúc kinh doanh, đàm phán mà ngay cả lúc kén vợ. Luôn tự hào vì sự hoàn hảo của bản thân, thế nên họ đặt ra những tiêu chuẩn vô cùng cao cho “nửa kia” của mình.Là Giám đốc Tài chính của một công ty có tiếng tăm, nhưng anh Quân lại có đời sống hơi “kém khởi sắc”, đã bước vào tuổi “đầu bốn” nhưng anh vẫn chưa kiếm được ý trung nhân vừa ý mình. Với anh, người vợ trong tương lai phải là người không quá xinh đẹp nhưng phải có trí tuệ, phải hiểu và biết chia sẻ với chồng, phải là người sống biết điều, nhưng không có nghĩa là “cục đất” bảo gì nghe nấy. Anh thích vợ thông minh, cá tính, nhưng sự thông minh cá tính cũng phải ở độ trung trung bởi vì nhãn tiền bao nhiêu đồng nghiệp của anh bị các bà vợ thông minh quá xỏ mũi… Tóm lại là nếu ai đó thỏa mãn được các tiêu chí làm vợ của anh Quân thì phải là một người hoàn hảo. Nhưng trớ trêu là trên đời này làm gì có người hoàn hảo tới mức ấy.Bố mẹ anh Quân quen biết rộng, bạn bè nhiều, cũng đã giới thiệu cho anh nhiều “đối tượng”, nhưng lần nào anh cũng lắc đầu nguây nguẩy. Cô nào cũng được kê một bản tiểu sử rõ ràng để anh chấm, nếu tạm ưng anh mới đồng ý gặp mặt, còn cô nào không được thì bị loại ngay từ "vòng gửi xe".Trong số ấy cũng có một vài cô may mắn được cùng anh đi cà phê vài ba lần, đi xem phim, hay dạo bước công viên, nhưng rút cục cũng chả nên cơm cháo gì vì anh phán rằng: “Vẫn không thể làm vợ anh được”.Bố mẹ anh Quân, cùng bạn bè cũng phải “bó tay” trước sự khó tính của anh. Và bảo rằng anh tìm vợ không khác nào ngày xưa vua chúa tuyển cung tần, mĩ nữ.