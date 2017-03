Đám cưới cô độc của cặp đôi đồng tính

"Con sẽ lấy anh ấy, dù giàu lên hay nghèo đi, lúc khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau, con sẽ tôn trọng anh ấy mãi mãi", cặp đôi lần lượt trao nhau lời thề ước vào tuần trước.



Một tiệc cưới cũng được tổ chức cho các khách mời nhưng Mark và An An rất thất vọng vì chỉ có 5 người tới dự, mặc dù họ đã đặt tiệc cho 50 khách. 5 người tới dự đám cưới và chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ, trong đó có ba bạn gái của Mark, cô của An An và một người bạn cũng đồng tính.



"Chúng tôi đã gửi thiệp mời tới người thân và bạn bè, sau đó còn gọi điện thoại cho tất cả nhưng họ vẫn không đến", Mark cho biết và nói thêm, một số người thậm chí còn gọi cho anh vài phút trước khi lễ cưới bắt đầu trong nỗ lực ngăn hai người lấy nhau vào phút chót.



"Chúng tôi là người đồng tính. Xã hội này có thể không chấp nhận chúng tôi, nhưng chúng tôi thực sự yêu nhau và rất muốn cưới nhau. Chẳng gì có thể chia lìa chúng tôi", cặp đôi khẳng định.



Cô của An An, người đã nuôi anh từ nhỏ, đã khóc rất nhiều trong lúc lễ cưới diễn ra. Lúc đầu, bà phản đối mối quan hệ này nhưng đã mềm lòng khi cả hai quỳ bên ngoài phòng bà suốt 3 ngày chỉ đề xin bà chúc phúc.



Mark, 25 tuổi, và An An, 23 tuổi, phải lòng nhau ngay khi ánh mắt họ gặp nhau ở một quán bar.



Thanh Hảo (Theo Chilli)