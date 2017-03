Đám cưới đồng tính: Khó chấp nhận

Không thể đi ngược với luật pháp và đạo đức Một hôn nhân đúng nghĩa phải được nhà nước và xã hội công nhận, tức là họ phải được cấp giấy chứng nhận kết hôn và phải được sự đồng ý của gia đình hai bên cùng bạn bè người thân. Tôi cho rằng đây là một hành động đua đòi của giới trẻ bây giờ. 19 tuổi, các em còn quá trẻ để có một hôn nhân đích thực. Đây có thể sẽ là một tiền lệ xấu cho những người trẻ bốc đồng khác noi theo. Đã ở Việt Nam thì phải sống và làm việc theo pháp luật Việt Nam. Không thể đi ngược với luật pháp và đạo đức. ÔngĐỖ HOÀNG DU,Vụ trưởng Vụ Gia đình - Bộ VH-TT&DL Lễ cưới không có giá trị pháp lý Theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo các quy định về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Cụ thể, việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo nghi thức quy định. Mọi nghi thức kết hôn không theo quy định đều không có giá trị pháp lý. Như vậy, do đều là nữ nên đôi sinh viên ở Hà Nội không thể làm thủ tục kết hôn. Mặt khác, đám cưới chỉ là một lễ nghi mang tính truyền thống chứ không phải là nghi thức kết hôn. Vì vậy, họ không được pháp luật công nhận là vợ chồng. Luật gia THÁI PHIÊN Cần dựa vào quy chuẩn chung Tôi đã từng tư vấn rất nhiều ca đồng tính nam cũng như đồng tính nữ sống chung với nhau như vợ chồng. Tôi hoàn toàn chia sẻ với những khát khao của họ. Tuy nhiên, các bạn đồng tính cần lưu ý mọi quyết định của mình phải dựa vào quy chuẩn chung của xã hội vì nó có tác động đến nhiều người. Người này làm được thì người khác cũng làm được, vô tình chúng ta cổ súy cho việc đi ngược truyền thống, văn hóa của dân tộc. Hiện nay, đối với người đồng tính, có người chia sẻ nhưng phần lớn dư luận, gia đình, bạn bè không ủng hộ. Cho nên bản thân họ phải biết tiết chế và sống lặng lẽ sẽ tốt hơn là làm rình rang. TS THẠCH NGỌC YẾN,chuyên viên tư vấn tâm lý _____________________________________________________ Hà Lan là quốc gia đầu tiên cho phép hôn nhân đồng giới năm 2001. Sau đó, chín quốc gia khác (Bỉ, Tây Ban Nha, Canada, Nam Phi, Na Uy, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Iceland và Argentina) và năm tiểu bang ở Hoa Kỳ (Massachusetts, Iowa, Connecticut, Vermont, New Hampshire) cùng với thủ đô Mexico cũng cho phép hôn nhân đồng giới. (Theo Wikipedia) Đám cưới của cặp đồng tính nam Đinh Công Khanh và Nguyễn Thái Nguyên tại Canada - nơi công nhận hôn nhân đồng giới từ năm 2005. Năm 2007, hai người Việt đồng tính đầu tiên chính thức kết hôn là Đinh Công Khanh và Nguyễn Thái Nguyên nhưng họ đang sinh sống, học tập và làm việc tại Canada - nơi công nhận hôn nhân đồng giới từ năm 2005. Còn tại Việt Nam, cũng đã có nhiều trường hợp tự nguyện về ở với nhau nhưng một đám cưới được sự cho phép của phụ huynh và tổ chức công khai có sự tham gia của đông đảo mọi người như thế này có thể xem là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam.