Dan díu “bóng hồi quang”

Cú chen ngang (phần lớn là vô tình) của người xưa gồm nhiều chiêu thức, thoáng qua nhưng một chút hoài niệm có, ngang nhiên xộc vào, phá bĩnh gia cang người ta cũng có. Một trong những cú “hồi mã thương” đáng sợ là người xưa được mang ra so sánh với người nay.

So đo cũng năm bảy đường, thẳng thừng như cầm lên đặt xuống tài nghệ phòng the, nhẹ nhàng như so sánh ưu khuyết về phong cách, hành xử… Tất nhiên, khi người nay có gì đó làm phật ý kẻ chung chăn, anh hoặc chị ta mới bị mang ra phân cao thấp với quá khứ.

Ảnh minh họa

Theo cách nghĩ thông thường, nhiều người sẽ cho rằng, nguy hiểm nhất khi người xưa được mang ra làm đối trọng với người nay bằng tài chăn chiếu. Dễ hiểu, bất bình với “kém cỏi” của người nay, cộng với sự tiếc nuối “tài hoa” một thời của người xưa, rất dễ dẫn người trong cuộc đến tâm lý chán chường, bất hợp tác hay chối bỏ.

Phần lớn đối tượng “mở cửa phòng” cho người xưa “lẻn” vào thường giữ kín nỗi niềm, có so đo, tiếc nuối chỉ giấu trong lòng. Tuy nhiên, thực tế không phải không có ai đó bức xúc lỡ buột miệng hay huỵch tẹt rằng việc chiếu chăn của người nay không đáng “xách guốc” người xưa. Chẳng ai vui vẻ nổi khi bị người chung chăn mang ra so kè, uất hơn cả là so với người đến trước, nhưng nếu kẻ xấu số là các ông thì hậu quả khốc hại khỏi bàn.

Thực tế, những vụ so sánh thẳng ruột ngựa hiếm, thường chỉ xảy ra với những đôi uyên ương mà tình hình chăn gối đang mang “trọng bệnh” khó bề cứu chữa, chỉ như thế mới đủ phẩn uất khiến người ta chơi bài ngửa.

Phổ biến hơn, so sánh chưa đến độ phải lôi thành tích tình dục ra quy chiếu. Nghĩa là, người xưa chưa có cơ hội chứng tỏ khả năng chăn gối, cái mà anh hoặc chị ta có là phong thái hào hoa, thông minh, tâm lý, ăn đứt sự thô thiển, ngây ngô, võ biền của người nay. Trường hợp này, người trong cuộc thường nghĩ: “Nếu là người xưa thì anh hoặc chị ấy chắc chắn sẽ xử sự nhẹ nhàng hơn, lãng mạn hơn, chu đáo hơn”.

Xét kỹ, so sánh kiểu này còn đáng ngại hơn khi mang tình dục ra “so găng”. Lý do, người so sánh dễ có xu hướng toàn bích hóa, lãng mạn hóa tuyệt đối người xưa, bởi anh hoặc chị ta không bị việc chiếu chăn tầm thường làm hại hình ảnh. Nếu thực phải “thách đấu” thì không chắc “mèo nào cắn mĩu nào”, nhưng lúc này tình cảnh của người nay luôn lép vế, bởi bị đặt bên cạnh một hòn thái sơn toàn mỹ, thậm chí còn được… phong thánh!

Dù trở về với hình thức nào thì mức tàn hại của người xưa là vô hạn, sớm hay muộn mà thôi. Cẩn tắc vô ưu, những ai đã và đang có ý định khai quật quá khứ nên suy nghĩ kỹ. Đừng chủ quan hồi quang, người xưa không thể làm được việc chia quyên rẽ thúy. Đơn giản, một khi người xưa có cơ hội quay về thì ít nhiều người nay có gì đó không phải với gối chăn hoặc hạnh phúc gia đình. Đừng dan díu, dù chỉ một lần với bóng người xưa, bởi đã một lần mở cửa cho “tình nhân” lẻn vào thì sớm muộn bạn cũng sẽ trao luôn… chìa khóa phòng cho anh hoặc chị ta.

Theo BS Đỗ Minh Tuấn (SK&ĐS)