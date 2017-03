Đàn ông có đồng tình với phẫu thuật thẩm mỹ “cô bé"?

Sự phát triển không ngừng của công nghệ phẫu thuật “cô bé” cùng những ám ảnh về các “cô bé” nhỏ nhắn, gọn gàng trong các phim đen khiến không ít phụ nữ thấy sốt ruột. Dưới đây là những suy nghĩ thực của đàn ông về vấn đề vừa được đề cập.

Đàn ông độc thân: Trên quan điểm thẩm mĩ, phụ nữ nên cảm thấy hoàn toàn thoải mái và tự tin về bản thân và ngoại hình của chính mình. Đàn ông luôn ủng hộ việc phụ nữ làm đẹp một cách lành mạnh nhờ việc tập thể dục, ăn uống điều độ, tăng cường hoạt động ngoài trời... nhưng việc bị ám ảnh thái quá về ngoại hình, từ đó đụng dao kéo một cách thừa thãi là điều đàn ông độc thân không mong muốn. Phẫu thuật chỉnh hình vùng kín cũng không phải ngoại lệ, thậm chí còn bị chú ý và không đồng tình nhiều hơn.

Hầu hết nam giới đều có chung quan điểm rằng: nếu tất cả các “cô bé” đều giống nhau hoàn toàn, sẽ chẳng còn gì thú vị cho thị giác khám phá. Những hình mẫu “đẹp”, “hoàn hảo” thường thấy trong các tạp chí chỉ đơn giản cho người đọc thấy một phần rất nhỏ trong vô vàn “cô bé” khác nhau. Chính sự đa dạng về ngoại hình khiến mỗi phụ nữ trở nên đặc biệt. Nếu một người đàn ông thực sự muốn tiến tới mối quan hệ nghiêm túc với người anh ta yêu, “cô bé” của cô ấy trông như thế nào là điều hoàn toàn không đáng bận tâm.

Đàn ông đã kết hôn: Về cơ bản, phẫu thuật chỉnh hình nói chung và phẫu thuật vùng kín nói riêng không phải là điều đáng bị soi xét và chỉ trích. Những người không hài lòng về ngoại hình hoàn toàn có thể tìm đến sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mĩ để tự tin hơn về bản thân. Với những người thuộc về công chúng, do áp lực về sự xuất hiện của họ trước rất nhiều người mà họ buộc phải quan tâm (đôi khi hơi thái quá) tới gương mặt và thân hình của mình. Điều này cũng đúng với những ngôi sao phim khiêu dâm hay những người mẫu chụp hình khỏa thân. Do “cô bé” của họ sẽ được phô bày trước một lượng lớn người xem, việc lo thực hiện những phẫu thuật chỉnh hình vùng kín là có thể lý giải được.

Trên thực tế, không có “cô bé” nào là “đúng chuẩn” hay “hoàn hảo”. Sự “chuẩn” do mắt thẩm mỹ của mỗi người quy định. Với đàn ông nói chung, một khi đã yêu thật lòng, mọi “khiếm khuyết”, hay “điểm không hoàn hảo” về ngoại hình đều không đáng để tâm. Một lời khuyên nhỏ dành cho phái đẹp: hãy tin tưởng vào bản thân và bạn đời. Dĩ nhiên, nếu bạn vẫn muốn thay đổi, chẳng hạn để tạo ra sự bất ngờ, đừng quá lo lắng và nghiêm trọng hóa quyết định của mình.

Theo Trang Lê (VTC News/Emandlo)