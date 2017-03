Đàn ông đi chợ

Theo PNO/Dailymail

Phụ nữ lâu nay độc tôn vai trò “chuyên gia” trong mua sắm, nhưng nghiên cứu mới lại tiết lộ một khảo sát cho thấy, họ là những người hay bối rối và căng thẳng khi mua bán. Phát hiện bất ngờ trên xuất hiện trong một nghiên cứu 2.000 người và cho thấy rằng, không phải chị em nào cũng nhận được “liệu pháp mua bán” - một giải pháp chống stress hữu hiệu đối với phụ nữ - từ nơi mua sắm. Thực tế cho thấy, trong một môi trường mua sắm như siêu thị chẳng hạn, một phần ba số phụ nữ “vẫn rối”, mặc dù họ đi mua sắm hàng tuần.Tình trạng “kém kiểm soát” ở chị em vẫn diễn ra, mặc dù họ là những người mua hàng có tổ chức và được “trang bị” hoàn chỉnh: Danh sách mua sắm, phiếu thanh toán, khăn giấy, các vouchers mua hàng và một lô túi xách tái chế.Ngược lại, ba phần tư nam giới lại tận hưởng những “thú vui” mua sắm thực phẩm của mình và họ “tự tin” đi lại giữa các kệ hàng để tìm đúng thứ mình muốn tìm. Đàn ông ít khi quên thứ đồ họ muốn mua, lại không cảm thấy bị hối thúc khi trả tiền và tỏ ra “chuyên nghiệp hơn” tại quầy trả tiền.Helen Nunn, Trưởng phòng tiếp thị công ty Thực phẩm hợp tác, là người tiến hành nghiên cứu về hành vi mua bán của hai giới, cho biết: “Chúng tôi ngờ rằng một trong những lý do khiến phụ nữ bị kích động hơn trong siêu thị phần lớn bởi vì họ vội vã tiến hành việc mua sắm càng nhanh càng tốt. Mua thực phẩm chỉ là một phần trong danh sách phải làm bề bộn của chị em, và những gì đơn giản hơn sẽ được làm nhanh chóng”.“Đàn ông dường như lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều và mua hàng rất “bài bản”, trong khi đó khảo sát cho thấy hai phần ba phụ nữ không thích chen chúc với đám đông trong các siêu thị để có được những gì mình muốn. Và 34% chị em cảm thấy khó chịu khi con cái người khác làm vướng chân họ, chưa kể, 10% phụ nữ thậm chí còn thừa nhận có tranh cãi với một khách hàng khác trong siêu thị - nguyên nhân có thể là tranh giành xe đẩy, giằng co một món hàng trên giá hay ai đó không chịu xếp hàng.40% phụ nữ không thể chịu được cảm giác bị hối thúc khi nhân viên thu ngân quét máy tính tiền quá nhanh trên hàng hóa họ đã mua và luôn đòi người bán hàng để hàng hóa đúng vào các túi riêng biệt. Và 35% chị em cho biết họ bị sốc mỗi khi họ đi đến quầy trả tiền khi biết rằng mình đã chi bao nhiêu.Tuy nhiên, cuộc thăm dò cũng cho thấy phụ nữ mới là những người mua bán “sành sỏi” - họ ít lúng túng trước những nhãn hiệu khác nhau trong siêu thị và sẵn lòng nhờ trợ giúp nếu cần thiết. Kết quả là, 80% chị em trở về nhà với những món hời giá rẻ, so với 67% ở nam giới!