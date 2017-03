Đàn ông độc thân và nỗi quạnh hiu tuổi xế chiều

9h tối ngồi bán sách kinh Phật tại cổng chùa Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP HCM), dáng người gầy gò, rắn rỏi, ông Xuân vui vẻ trải lòng về quãng đời thăng trầm đã qua. Ông là con thứ trong gia đình có 5 anh em. Sinh ra và lớn lên trong cảnh chiến tranh nên cậu thanh niên tuổi đôi mươi lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ quốc.







sống hết quãng đời còn lại. Ảnh: Thi Trân. Ở tuổi 65, mong mỏi lớn nhất của ông Xuân là tìm đượcmột người phụ nữ chung cảnh ngộ để nương tựa nhausống hết quãng đời còn lại. Ảnh: Thi Trân.



Theo Thi Trân ( VNE)



Chiến tranh kết thúc thì tuổi thanh xuân của ông đã trôi qua. Nghĩ rằng tình yêu, hôn nhân là cái lương duyên trời cho nên chàng thanh niên không cố đi tìm mà tâm niệm để cho tình cảm đến một cách tự nhiên. Một phần cũng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên ông âm thầm sống cảnh độc thân cho đến bây giờ."Hồi ấy tôi cũng thương vài cô gái nhưng thấy không hợp, với lại gia cảnh không bằng người ta nên thôi. Nhiều khi nghĩ cũng tại cái duyên số nữa", ông kể.Hiện nay ông Xuân sống một mình trong căn nhà nhỏ dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương tại phường 15, quận 8. Hàng ngày ông cụ đạp xe đến Nhà văn hóa lao động để dạy bóng bàn, trời nhá nhem tối thì đến bán sách kinh, đĩa Phật trước cổng chùa Việt Nam Quốc Tự để kiếm tiền mua gạo. Nhờ chi tiêu dè xẻn nên kinh tế cũng ổn định. Song ngặt nhất là lúc trái gió trở trời bệnh tật không có người thân chăm sóc nên tuổi già phải lúi cúi tự lo toan mọi bề. "Có hôm khỏe thì dậy đi mua thuốc uống, còn nhiều đêm mưa gió không dậy nổi cứ mặc kệ vài bữa rồi bệnh cũng tự khỏi".Nghĩ đến tương lai tuổi già bệnh tật phải nằm một chỗ không thể đi làm nuôi sống mình, ông Xuân trầm ngâm: "Cũng lo lắm chứ. Lúc nào tôi cũng mong gặp được một người phụ nữ tốt bụng nào đó chịu về sống chung để chăm sóc nhau cho tuổi già đỡ buồn".Cũng cảnh lính phòng không ở cái dốc bên kia cuộc đời, anh Cường (quê Đồng Nai) không giấu được nỗi buồn tủi mỗi khi có ai đó đề cập đến chuyện hạnh phúc lứa đôi.Là con cả trong gia đình nên từ nhỏ Cường phải gánh vác mọi việc. Cuộc sống quanh năm gắn với con trâu cái cày nên anh không còn thời gian cho nghĩ đến chuyện yêu đương, hò hẹn. Đến khi kinh tế gia đình đã ổn định thì tuổi cũng ngoài 40, ngoảnh lại nhìn, anh ngao ngán nghĩ đến chuyện trăm năm."Nhiều khi cũng muốn yêu một ai đó nhưng chẳng biết tán tỉnh làm sao, sợ người ta chê mình ăn nói vô duyên nên thôi. Nhiều lúc ngồi một mình nghĩ đã sống độc thân đến tuổi này được thì sao không cố thêm vài năm nữa...", anh Cường tâm sự.Trước xu hướng số người chọn cuộc sống độc thân ngày càng gia tăng, Tiến sĩ Nguyễn Chí Trung, Khoa Giáo dục học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM cho rằng, có nhiều nguyên nhân khiến người ta lựa chọn lối sống này như: xuất phát từ nhu cầu tự do cá nhân, tâm lý sợ trách nhiệm, sợ gánh nặng gia đình, mặc cảm, ấn tượng về nỗi đau tình cảm, khả năng kinh tế, thể lực và những vấn đề về tâm sinh lý... Riêng người đàn ông càng lớn tuổi càng ngại lập gia đình.Hơn nữa sống trong xã hội càng hiện đại thì thử thách đối với nam giới càng lớn. Ở bất kỳ thời đại nào thì tâm lý người phụ nữ vẫn mong muốn sống nương tựa vào người chồng của mình. Nếu như ngày xưa nam giới chỉ cần có sức khỏe, làm việc giỏi là đủ; thì thời nay đòi hỏi anh ta phải có khả năng làm kinh tế giỏi, có nghề nghiệp, nhà cửa ổn định. Tuy nhiên thực tế tại các đô thị lớn, người đàn ông rất khó khăn để bươn chải, khẳng định vị thế của mình và khi chưa đạt được thì họ thường có tâm lý mặc cảm.Như trường hợp của anh Tùng, 45 tuổi (quận Bình Thạnh, TP HCM), hiện là trưởng phòng marketting của một công ty xuất nhập khẩu. Với lương gần 15 triệu một tháng, song sau 10 năm miệt mài làm việc anh vẫn chưa thể sở hữu cho mình một ngôi nhà riêng tại Sài Gòn. Nghĩ cảnh ở trọ quanh năm, anh không đủ tự tin để tính chuyện lập gia đình"Cứ để dành được tiền thì giá đất lại tăng lên. Trước đây cũng yêu nhưng nàng cứ đòi phải có nhà cửa đàng hoàng mới chịu cưới, thế là chia tay. Ban đầu tôi giận cô ấy, giờ nghĩ lại cưới vợ về sống cảnh ở trọ mãi cũng ngán nên thôi cứ mặc kệ", Tùng tần ngần.Ở góc độ khác, nghiên cứu của các giáo sư trường Đại học Tel Aviv (Israel) công bố tại hội nghị tổng kết quốc tế năm 2010 cho thấy, những người đàn ông độc thân hoặc có cuộc sống hôn nhân trục trặc thường có nguy cơ mắc bệnh cao, nhất là đột quỵ. Họ lý giải, đàn ông độc thân thường ít quan tâm đến sức khỏe của mình, ít thực hiện lối sống có lợi cho sức khỏe và không để ý đến những dấu hiệu bệnh tật để điều trị kịp thời.Tiến sĩ Chí Trung cũng cho rằng, theo quy luật tự nhiên, sự hài hòa về tâm sinh lý nam nữ trong đời sống vợ chồng sẽ đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho con người. Vì thế thì đa phần người ta đều tìm đến cuộc sống hôn nhân gia đình. Tuy nhiên xét cho cùng vì một lý do cá nhân nào đó, việc lựa chọn lối sống độc thân cũng là quyền tự do của mỗi người. Vì thế xã hội nên có cái nhìn cởi mở, thông cảm và giúp đỡ nhiều hơn cho những người độc thân, bởi khi chọn cách sống này, bản thân họ đã phải chịu nhiều thiệt thòi hơn so với người khác.