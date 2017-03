Đàn ông hư, tại ai?

Ảnh hưởng từ mẹ tới mức đàn ông có xu hướng chọn vợ… giống mẹ của mình. Ấy thế mà loay hoay một hồi, hai người giống nhau đó, cùng yêu thương một người, là mẹ chồng nàng dâu lại thành thế nào, mọi người đều biết rồi.











Theo PNO

Có nàng dâu ghét nhất cái thói anh chồng cứ thích ăn thịt, chê cá, kêu là tanh và có xương. Trong khi khoa học chứng minh là ăn cá tốt cho sức khỏe, anh ta biết thừa, nhưng vẫn giữ nguyên khẩu vị. Còn cô vợ ở nhà với cha mẹ nơi đồng bằng, quanh năm nuôi thả cá, không ăn thì ăn gì? Cô điều tra mới biết cả nhà chồng đều ghét cá. À thì ra nguồn gốc của khuyết điểm đây rồi.Nhiều bà má chồng điều khiển con trai rất tài. Vợ chồng người con cãi nhau chẳng hạn. Cô vợ mách rằng bà má khó tính, bắt bẻ từng chút, từ nấu ăn cho đến nuôi con. Cô không chịu nổi, đòi ra ở riêng, thì anh ta bảo vợ đi đâu thì đi, chứ để con ở đây với bố và bà. Thế là rõ, anh ta đâu có theo vợ, mà theo mẹ.Lần nào nghe vợ than phiền, anh ta cũng bảo: “Bà già rồi, thôi kệ”. Lý thuyết “thôi kệ” chỉ có những dân thiền mới nói, các anh con trai quen với mẹ mình mới kệ được, chứ nàng dâu - mẹ chồng làm sao thôi kệ được. Còn để ý nghe ngóng bới lông tìm vết nữa ấy chứ. Có vẻ các bà mẹ chính là nguyên nhân làm cho chồng các cô trở nên tốt hay xấu, ngoan hay hư (mà theo như các nàng dâu thì chỉ có xấu là nhiều thôi chứ lấy đâu ra tốt ).Thế mà các bà mẹ cứ khăng khăng là chính cô vợ mới là người quyết định sự tốt xấu, ngoan hư của anh chồng. Có bà quả quyết: Không tin cứ về quan sát cô con dâu mình một cách khách quan mà xem, các anh con trai không tử tế thì mới nhậu nhẹt, về nhà đánh vợ chửi con, làm việc thì chê lương ít không chịu được gò bó, thử làm ăn buôn bán gì cũng thất bại nhưng luôn mơ hão. Những anh như thế , chả biết giống ai. Bà mẹ chịu thương chịu khó, tằn tiện mà sao con chẳng giống những tính nết ấy cho. Còn cô vợ thì không còn đủ lời để chê và than trách. Thôi thì đổ cho đó là sản phẩm của xã hội vậy. Chuyện đó thì vô thừa nhận, chả giống ai hết. Nhưng còn rất nhiều anh chồng có công ăn việc làm, bằng cấp tử tế, thương yêu con cái và cha mẹ, thì y như rằng các bà vợ cũng không bao giờ có lời khen. Hiếu đễ với cha mẹ là tính tốt hẳn hoi cũng bị các cô vợ trẻ dù không dám nói cũng thấy gai trong lòng. Có cô quay ra xót cha mẹ mình, giống như là họ đẻ con gái ra cho người khác hưởng.Các bà mẹ chồng thì nói: Mình có hưởng gì từ con dâu đâu nhỉ. Các cô bây giờ đến chồng con cũng chẳng chăm, nói gì đến mẹ chồng. Cho nên, đi đến kết luận là, dù con trai có hiếu thảo đến đâu, mà lấy phải cô vợ vừa đoảng vừa ích kỷ lại ghê gớm đáo để nữa, thì lập tức anh con trai đó trở nên không ra gì ngay. Còn người vợ hiền thục, nhân ái (nghi lắm, các cô như thế còn đang đi học, đang đánh bạn quay clip hoặc đang chửi trên mạng, đang ngất xỉu trước trai Hàn…) thì không biết có còn nhiều cho con mình chọn được hay không. Nếu may phúc gặp được, thì chồng con mới được nhờ.Các cuộc tranh luận kiểu này chả bao giờ phân thắng bại. Lý thuyết nào cũng tìm thấy đầy các thí dụ hùng hồn trong thực tế. Đàn ông tốt, xấu, ngoan hay hư là do ai?