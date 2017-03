Đàn ông không thích điều gì khi "yêu"?

Một trung tâm tư vấn hôn nhân đã tổng hợp và rút ra những điểm sau đây: Những đôi vợ chồng tình cảm mặn nồng thường không ngại ngần nói với nhau những điểm này. Nhưng cũng có người chỉ chia sẻ với chuyên gia tâm lý. Khi hỏi đã bao giờ anh trao đổi chuyện này với vợ chưa? Họ trả lời là chưa! Vì thế nếu bạn đọc kỹ những điều đàn ông không thích dưới đây, có thể bạn sẽ khắc phục được những hành vi đáng tiếc, để lại ấn tượng xấu, khiến cho hạnh phúc ái ân suy giảm, từ đó có thể gây ra hậu quả khôn lường.



1. Trong khi quan hệ gối chăn, một số phụ nữ chỉ nằm im bất động, không làm bất cứ điều gì và hy vọng người chồng sẽ đem lại cho họ những gì họ muốn. Đó là điều tồi tệ nhất bạn có thể làm cho bạn tình chán mình. Nếu phụ nữ còn ngại ngần không muốn là người dẫn dắt “trận đấu” thì ít ra bạn cũng phải có những chuyển động cơ thể, những cử động chân tay, những ngôn ngữ hay hơi thở khiến chồng nhận ra bạn có hào hứng hay không? Còn nếu bạn cứ nằm im bất động như người “chết rồi” thì đó là người phụ nữ kém hấp dẫn nhất chốn phòng the.



2. Có lẽ chẳng có người vợ nào yêu chồng mà không thích được chồng hôn trong quá trình ân ái. Vậy đàn ông có thích vợ làm như vậy với mình không? Khảo sát một trăm đàn ông thì cả trăm người đều trả lời là có. Không có gì thể hiện tình yêu nồng nhiệt bằng nụ hôn thắm thiết của người vợ với chồng trong lúc ái ân. Không những thế, bạn thích được chồng hôn vào đâu thì hãy hôn anh ta vào đấy. Hóa ra những cảm xúc ái ân của con người về cơ bản giống nhau. Nụ hôn, sự trêu chọc, đùa nghịch ở trên giường chẳng khác gì gia vị góp phần làm cho bữa tiệc ái ân trở nên mỹ mãn.



3. Một số phụ nữ thời nay vẫn nghĩ rằng nên phó thác hoàn toàn vai trò chủ động trong việc gối chăn cho chồng. Người vợ chỉ nên đóng vai trò thụ động mặc chồng muốn làm gì thì làm và cho như thế là chiều chồng đấy. Nhưng đó là hoàn toàn sai. Phụ nữ cũng phải chủ động ở trên giường. Làm thế có sợ chồng đánh giá thế này thế khác không? Không hề! Một cuộc thăm dò ý kiến đàn ông về chuyện tế nhị cho thấy, hầu hết họ đều thích vợ giành thế chủ động. Họ còn coi đó là biểu hiện của tình yêu nồng nhiệt, khiến cho họ tự hào, sung sướng và càng yêu vợ hơn.

4. Hãy tỏ ra nhạy cảm với đối tác của bạn trong từng cử chỉ, ngôn ngữ dù là nhỏ nhất. Bạn càng căng lên như sợi dây đàn chỉ một làn gió thổi qua cũng rung lên những âm thanh thì đàn ông càng yêu quý và trân trọng bạn. Nếu hỏi phụ nữ có thích đàn ông nhạy cảm chốn phòng the không? Tin chắc 100% chị em trả lời là có. Chẳng ai thích một anh chàng vô cảm giống như cái máy. Vậy tại sao bạn lại không tỏ ra cực kỳ nhạy cảm đáp lại anh ấy? Nên nhớ rằng ngay cả lúc ái ân, không được chỉ nghĩ đến mình.



5. Nếu bạn muốn nhận được niềm vui ân ái, đừng quên “thông báo” cho chồng bạn thích gì và không thích gì. Tất nhiên bạn có quyền cho rằng làm chồng thì phải biết điều đó. Nhưng sẽ dễ biết hơn rất nhiều nếu bạn nói ra. Có những phụ nữ tinh nghịch còn cho điểm từ 1 đến 10. Khi đã có “quy định” thế rồi, họ chỉ cần cho điểm rất ngắn gọn là “đối tác” biết ngay để điều chỉnh sao cho đạt điểm cao nhất.



6. Bạn cảm thấy cuộc sống tình dục của bạn đã có phần nhàm chán? Giống như hai đội bóng thi đấu với nhau quá nhiều, cần phải có những đổi mới làm cho hấp dẫn hơn. Nếu đối tác tỏ ý muốn sáng tạo một kiểu cách mới, bạn không nên gạt đi ngay mà hãy thử xem có chấp nhận được không? Biết đâu chính bạn cũng thích sự sáng tạo đó?



7. Đôi khi khung cảnh án ân cũng làm cả hai có cảm hứng mới. Một ánh đèn màu, một tấm ri-đô mới, ngay cả chăn gối mới hay một bộ y phục sexy cũng có thể tạo ra bao nhiêu hứng khởi mà bạn không ngờ! Tất cả những điều tưởng chừng rất “xa xỉ”, tưởng chừng rất “không liên quan” ấy lại là chất xúc tác hữu hiệu, làm tăng thêm cảm xúc phòng the – điều mà các cặp đôi nào cũng ước được sở hữu vĩnh cửu.





Theo VNN/ Thời trang trẻ