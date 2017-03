Đàn ông tăng tuổi thọ 1 phút/ngày nhờ... nhìn ngực

1. Bộ ngực lớn nhất thế giới có kích thước 38KKK

Đầu năm 2009, Sheyla Hershey một phụ nữ Brazil đã được trao kỷ lục Guinness Thế giới cho nội dung người phụ nữ có bộ ngực vĩ đại nhất hành tinh. Đây là kết quả của 9 ca phẫu thuật và nhồi vào hơn 1 gallon silicone (1 gallon = 4,5 lít), tạo ra một bộ ngực “xưa nay hiếm” có kích thước quy chuẩn lớn tới 38KKK.

2. Đấu tranh cho quyền ở trần như đàn ông

GoTopless.org là một tổ chức duy nhất có trên thế giới hiện nay của Mỹ đấu tranh đòi quyền để trần ở phụ nữ giống như đàn ông, kể cả ở những nơi công cộng. Tổ chức này thường ủng hộ, khuyến khích phụ nữ để trần thành từng nhóm nhằm đấu tranh cho quyền lợi được ở trần giống như đàn ông.

3. Vú trái thường lớn hơn vú phải

Không phải hai vú có kích thước giống nhau mà thực tế vú trái của phụ nữ thường lớn hơn vú phải. Tuy nhiên, sự khác biệt này rất nhỏ nên người ta không nhận ra. Thậm chí núm vú cũng không đồng bộ, kể cả về kích thước lẫn hướng chỉ.

4. Bộ ngực phụ nữ là nơi đàn ông quan tâm đầu tiên

Thực ra điều này không phải là mới nhưng do tế nhị nên ít được nhắc đến và mới đây các chuyên gia ở ĐH Victoria ở New Zealand đã nghiên cứu và phát hiện thấy so với các bộ phận khác của cơ thể thì ngực phụ nữ là nơi đàn ông quan tâm đầu tiên. Cũng qua nghiên cứu, điều này chẳng có gì là xấu hổ mà nó là niềm tự hào của phụ nữ còn việc nhìn chằm chằm vào bộ ngực của phụ nữ trong thời gian 1 phút/ngày có tác dụng cải thiện sức khỏe cho đàn ông và giúp họ tăng thêm 4-5 năm tuổi thọ.

5. Phụ nữ Anh là nhóm người có bộ ngực lớn nhất châu Âu

Qua kết quả một cuộc khảo sát do hãng sản xuất áo nịt ngực Triumph thực hiện gần đây phát hiện thấy phụ nữ Anh là nơi có bộ ngực lớn nhất ở châu Âu. Bằng chứng hơn một nửa phụ nữ ở quốc gia này dùng áo nịt ngực cỡ D. Đan Mạch xếp thứ hai và Hà Lan thứ ba. Riêng phụ nữ Ý có vú nhỏ nhất, 68% dùng áo con kích thước B.

6. Bộ ngực trung bình phụ nữ nặng bao nhiêu?

Vú trung bình nặng khoảng 0,5 kg (1,1 lb). Mỗi bên vú chiếm khoảng 4-5% lượng mỡ cơ thể, vì vậy trọng lượng bầu vú trung bình của phụ nữ chiếm khoảng 1% trọng lượng cơ thể.

7. Vú cũng phát phì

Ở độ tuổi 20, bầu vú của phụ nữ được tạo bởi mỡ, các tuyến sữa và collagen - các mô liên kết giữ cho vững chắc. Tuy nhiên, tuổi càng cao, các tuyến sữa và collagen sẽ co lại và được thay bằng các chất béo nhưng nó bắt đầu trở nên nhão và thay vì phải dùng áo con lớn thì nay sẽ dùng loại có kích thước nhỏ hơn.

8. Nâng ngực có thể dẫn đến tự tử

Theo nghiên cứu mang tên Biên niên sử về phẫu thuật thẩm mỹ (APS) của Mỹ thì những người phụ nữ phẫu thuật nâng ngực hay còn gọi là cấy ghép vú sẽ có ít nhất 3 lần quyên sinh. Cũng theo nghiên cứu trên thì không phải là do độc tố silicone mà do yếu tố tinh thần, làm cho những người trong cuộc không hài lòng với chính bản thân, “bất mãn” với bộ ngực dẫn đến chán sống.

9. Nâng ngực là dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ số 1 tại Mỹ

Theo số liệu thống kê tại Mỹ hiện nay có khoản 2 triệu phụ nữ cấy ghép nâng ngực. Trong đó kỹ thuật rhinoplasty và liposuction xếp đầu bảng, tuổi trung bình nâng ngực là 34.

10. Môn học Bra Studies

Ở Hồng Kông, Trung Quốc người ta còn mở cả các khoá học có liên quan đến bộ ngực của phụ nữ, gọi là Bra Studies (tạm dịch Môn áo con học). Những người theo học sẽ được cấp bằng của trường ĐH Bách Khoa Hồng Kông, tốt nghiệp sẽ biết cách thiết kế và chế tạo những chiếc áo cao rất hợp mốt. Và mới đây, các sinh viên của trường đã khai trương một cuộc triển lãm độc đáo giới thiệu các sản phẩm do chính họ làm ra tại Trung tâm Tài nguyên ITC ở Hồng Kông.

Theo VTC News/Nông nghiệp Việt Nam