Đàn ông và Giáng sinh

Đàn ông thích làm gì nhất trong đêm Giáng sinh?

Giáng sinh, tặng quà gì cho nàng?

Món quà thời gian

Lời đường mật

Một chuyến Shopping

Underwear quyến rũ

Tour du lịch hâm nóng tình yêu

Ông già Noel có thực sự là “nam giới”?

Và câu trả lời cuối cùng là….

Tạp chí Men’s Non-no số tháng 11/2011 đã công bố kết quả khảo sát ý kiến 10.000 người đàn ông trong độ tuổi từ 20 đến 30 đang sinh sống ở 3 thành phố Tokyo, Kyoto, Osaka với câu hỏi: “Bạn thích làm gì nhất trong đêm Giáng Sinh?”.36% Làm tình với vợ/ bạn gái24% Bù khú nhậu nhẹt ở bar với hội bạn thân29% Tham gia các hoạt động lễ hội11% Tận hưởng đêm Giáng Sinh ở Xứ Tuyết - Hokkaido ở Nhật BảnCó phải bạn đang băn khoăn không biết nên tặng bạn gái món quà gì nhân dịp Giáng Sinh? Và liệu có giống như quà tặng thông thường không? Thực ra, cánh đàn ông không biết một điều rằng, với phụ nữ, tình yêu và sự quan tâm chăm sóc đôi khi còn quan trọng hơn cả những quà tặng sang trọng, đắt tiền. Vì vậy, bạn sẽ bất ngờ khi biết được những mong muốn của nàng trong ngày lễ Noel tới đây qua kết quả khảo sát tâm lý đàn ông.Phụ nữ mong muốn một chút tự do trong tình yêu, nhất là vào ngày lễ đặc biệt này. Cô ấy luôn nghĩ đến bạn nhưng cũng muốn có một khoảng thời gian nhỏ để dành cho bạn bè và gia đình, do đó đừng bắt ép nàng phải ở bên bạn cả ngày Giáng Sinh như vậy.“Phụ nữ yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt”. Do đó, nếu như bình thường bạn đã nói với nàng những câu yêu thương thì giờ hãy nghĩ thêm ra những câu nói ngọt ngào, độc đáo. Còn nếu đã lâu rồi hai người không trao gửi nhau những lời yêu thương thì giờ là lúc bạn cần nói với nàng những câu như thế để thắp lên ngọn lửa tình cảm của hai người. Nghe có vẻ hơi “chuối” một chút nhưng trong tình yêu cần có những lúc như vậy.Có vẻ hơi thực dụng? Thực ra không hoàn toàn như vậy. Nếu bạn và nàng đã yêu nhau đủ lâu và đủ để hiểu nhau, bạn lại cũng không biết phải tặng nàng món gì thì hãy cho cô ấy một món tiền để cô ấy đi shopping, mua sắm những thứ nàng mong muốn. Chắc chắn rằng, nàng sẽ hạnh phúc vì bạn. Nhưng tất nhiên là hãy chú ý thái độ của mình khi tặng món quà nhạy cảm này cho nàng nhé!Tặng phụ nữ một bộ đồ lót phù hợp với cơ thể nàng thể hiện bạn là một người đàn ông sành điệu và hấp dẫn. Bạn có thể dựa vào những lần gần gũi nàng để biết cô ấy dáng người như thế nào nhằm mua bộ đồ phù hợp. Tất nhiên, việc tặng quà này chỉ diễn ra khi hai người đã khá thân thiết nhau, còn nếu mới quen thì bạn chưa nên tặng nàng món quà này.Còn gì thú vị hơn khi hai người cùng nhau đi đến một thành phố thật xa để đón chào Giáng sinh và một năm mới an lành, hạnh phúc. Nếu bạn có điều kiện, hãy tổ chức một kỳ du lịch thật ấm áp cho hai người. Đặc biệt, khi bạn ở xứ sở nóng, sẽ rất tuyệt vời khi cùng nàng đón giáng sinh ở một nơi không khí mát mẻ hoặc có tuyết. Tình yêu của hai người sẽ ấm áp lên từ trong cái lạnh cắt da cắt thịt đó.Tất nhiên đã gọi là “Ông già Noel” thì đương nhiên phải là “nam giới” rồi, chắc hẳn bạn nghĩ vậy, nhưng bạn thử suy ngẫm những câu hỏi sau đây nhé. Hy vọng bạn sẽ phát hiện ra “giới tính” thực sự của Ông già Noel.Giáng sinh là một lễ hội lớn, được chuẩn bị kỹ càng, nhưng liệu chỉ một người đàn ông thì có thể làm cho nó trở nên hoàn hảo và sinh động không? Hầu hết những người đàn ông đều không thạo việc mua sắm, ngay cả việc chỉ mua một món quà nhỏ nhân dịp sinh nhật “người thương” còn khiến cho đàn ông vò đầu, bứt tai nữa là việc tặng quà cho hàng ngàn, hàng vạn đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng bướng bỉnh, phải không bạn?Nếu Ông già Noel đích thị là “nam giới” trăm phần trăm thì những chú tuần lộc xinh xắn chắc sẽ chẳng còn sức đâu mà kéo xe, vì chúng đã bị “Ông già Noel” “bỏ đói” hàng tháng trời, hay thậm chí, chúng còn có thể bị biến thành mồi nhậu của ông già Noel ưa nhậu nhẹt rồi. Nếu vì một lý do nào đó, Ông già Noel vẫn có tuần lộc để kéo xe thì ông cũng chẳng thể mang quà đến đúng địa chỉ của những cô bé, cậu bé ngoan được. Vì ông đang bị lạc đường giữa bầu trời đầy tuyết và mây. Và đàn ông thì có bao giờ chịu hỏi đường?Nếu ông già Noel đích thị là “nam giới” thì tại sao ông lại chịu mặc một bộ đồ đỏ quạch như vậy, tại sao ông lại có thể kiên nhẫn ngồi gói hàng ngàn, hàng vạn gói quà, tại sao ông lại có thể bỏ bàn nhậu để đi phân phát quà Giáng sinh?Nào, các bạn trả lời những câu hỏi ở trên chưa? Các bạn có nhận thấy Ông già Noel có những điểm giống với “phụ nữ” không nào?Không nghi ngờ gì nữa, Santa Claus đích thị là đàn ông vì:- Chỉ có đàn ông mới không đổi mốt trong vòng 500 năm liền, chỉ duy nhất một bộ quần áo đỏ.- Không bao giờ trả lời thư.- Là đàn ông nên không bao giờ phân phát quà vào đúng ngày thứ 6 sau Lễ Tạ ơn khi các cửa hàng còn mở cửa tới 20h nữa. Phát quà vào đúng đêm Giáng sinh chứng tỏ Santa Claus đích thị là đàn ông.- Những chú tuần lộc đều uống rượu say nên mũi mới phát sáng như một chiếc máy dẫn đường. Phụ nữ không bao giờ để con vật yêu quý phải làm việc trong thời tiết quá lạnh. Hơn nữa, nếu bắt buộc phải ra ngoài trời, những chú tuần lộc sẽ phải mặc áo len và đi ủng.- Chỉ đàn ông mới có thể thức suốt 24h trong thời tiết lạnh và chui lên chui xuống hàng loạt lò sưởi để gửi quà. Là vì: Bà già tuyết sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện chui xuống lò sưởi vì sợ hỏng bộ quần áo đỏ.- Chỉ có ông già Noel mới thực hiện lời hứa đưa quà đúng ngày vì một bà già tuyết có thể hoãn lễ Giáng sinh do chưa kịp trang điểm hay làm tóc trước khi rời nhà.