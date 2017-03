Đàn ông yêu nhanh hơn?

Theo một nghiên cứu mới đây được thực hiện tại Anh, phái mạnh không phải phe duy nhất dễ “bị sét đánh”. Dẫu vậy, khảo sát cho thấy 20% đàn ông Anh từng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Con số này ở phụ nữ chỉ là 13%. Phải chăng đàn ông dễ bị thần Ái tình đánh gục hơn phụ nữ?



Thực tế đúng như vậy. Theo giải thích của Th.S Helen Fisher, ĐH Rutgers, tác giả cuốn “Tại sao chúng ta yêu” (Why We Love):



Đàn ông yêu bằng mắt. Họ được lập trình sinh học để lựa chọn một người phụ nữ khỏe mạnh có khả năng sinh con, trong khi phụ nữ lựa chọn đàn ông dựa trên nền tảng anh ta có thể trở thành một người cha tốt hay không.



Điều đó có nghĩa, đàn ông dễ rơi vào cảm giác yêu đương từ cái nhìn và ấn tượng ban đầu. Phụ nữ cần nhiều thời gian hơn để quyết định xem “người đàn ông này có thể gắn bó với mình để nuôi dạy con cho tốt?”.



Cứ cho là hai người đã yêu ngay từ lần đầu gặp mặt. Song làm cách nào để biết được đây sẽ là mối tình lâu dài của bạn? Có vài dấu hiệu cho thấy bạn đã tìm thấy thứ tình cảm bền lâu:



Cô ấy vui nhộn



Cô gái đứng cuối quầy bar có thể là rất “hot”, nhưng sẽ chẳng ích gì nếu hai bạn không thể có những giờ phút vui vẻ bên nhau. Nghiên cứu từ một trường ĐH tại Denver đã tìm ra rằng các cặp đôi thường hạnh phúc hơn khi có chung vài hoạt động yêu thích và thực sự dành thời gian tham gia các hoạt động ấy cùng nhau.



Hai người có chung sở thích về… đồ uống



“Chung sở thích về kiểu đồ uống có thể là dấu hiệu phản ánh hai người có chung môi trường giao tiếp xã hội” - GS. Gregory Homish, ĐH Bang New York tại Buffalo cho biết. Thậm chí sẽ tốt hơn nếu hai người có chung sở thích đi bar hay tham gia các hoạt động vui chơi tối thứ Bảy. Càng có chung nhiều hoạt động càng chứng tỏ hai người hợp nhau.



Hai người cùng trình độ



Theo nghiên cứu từ Dự án Hôn nhân Quốc gia (Anh), so với các cặp đôi không học hành tử tế, những cặp vợ chồng chung trình độ cao đẳng/đại học nguy cơ ly hôn thấp hơn đến 2 lần. Nguyên do là các cặp vợ chồng này có kinh tế vững mạnh hơn, trong khi tài chính, kinh tế là nguyên nhân dẫn đến ly hôn hàng đầu.



Dẫu vậy, bạn không cần phải lo lắng nếu trên tường nhà cô ấy không treo tấm bằng đại học. Các cặp đôi nên trao đổi với nhau về tình hình tài chính hàng tuần, xem lại các khoản đã chi tiêu, để chắc chắn ngân sách vẫn ổn định và cùng tìm ra những khoản đầu tư có lợi. Điều này sẽ giúp cả hai cùng đảm bảo được cho gia đình một nguồn tài chính tốt trong tương lai.





Theo H.A ( DT/MSH)