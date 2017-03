Đăng tin kén người "thế hệ giàu có thứ hai" làm chồng

Cô gái họ Zheng này hiện đang làm việc cho một công ty bảo hiểm ở tỉnh Hạ Môn. Mẩu tin quảng cáo "kén chồng" cô nàng cho đăng trên báo có nội dung như sau: "Cô gái họ Zheng, sinh năm 1987, còn độc thân, cao 1m57, ngoại hình dễ nhìn, tính tình thoải mái, cởi mở, nấu ăn ngon. Cô nàng đang tìm kiếm một tấm chồng là chàng trai thuộc "thế hệ giàu có thứ hai", đẹp trai, khỏe mạnh, có tinh thần cầu tiến, chín chắn và cao hơn 1m70".

Cô gái họ Zheng kén chồng thuộc "thế hệ giàu có thứ hai"

"Thế hệ giàu có thứ hai" được giải thích rõ ra chính là những chàng trai sinh từ năm 1980 trong những gia đình giàu có và sắp sửa là người được hưởng trọn tài sản kếch xù của cha mẹ chàng. Ngày nay, theo báo cáo của tờ China Daily, có khoảng 59,2% phụ nữ Trung Quốc ao ước có một tấm chồng thuộc "thế hệ giàu có thứ hai" và 57,6% phụ nữ chỉ chọn những người đàn ông có tiền tài, địa vị lớn làm "người bạn đời".

Cô gái họ Zheng thuộc thế hệ phụ nữ trẻ với tư tưởng khá hiện đại cho rằng nếu cô muốn được lọt vào "mắt xanh" của các chàng thuộc "thế hệ giàu có thứ hai" thì trước tiên phải làm cho họ chú ý đến cô bằng cách đăng tin quảng cáo công khai, rộng rãi trên các mặt báo. Cô nàng cho biết nếu cách này vẫn không thành công thì cô sẽ đăng ký tham gia vào những chương trình hẹn hò tổ chức trên tivi được đông đảo người dân Trung Quốc theo dõi như chương trình "You Are the One" hay "Take Me Out".

Theo Thiên Ý (VTC News/Xiamen News)