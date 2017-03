Đánh vợ chỉ vì… phim Hàn Quốc

Các ông chồng vũ phu sẽ phải quét dọn sân chùa, dọn nhà vệ sinh công cộng... Bằng hình thức xử lý này, tình trạng bạo lực gia đình ở xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã có chuyển biến tích cực.



Giữa buổi trưa nắng, chị Nguyễn Thị C chạy sang nhà hàng xóm than: “Thế này thì chết mất, sống làm sao được, nó đóng cửa, bật nhạc lên đánh tôi dở sống, dở chết. Lần này thì tôi quyết định phải bỏ bằng được, không sống với cái loại vũ phu này nữa”.



Đã nhiều lần anh H đánh vợ, nhưng lần này thì vì lý do rất… trời ơi. Chị C phẫn uất kể: “Ăn cơm trưa xong hai vợ chồng ngồi xem bộ phim Hàn Quốc trên tivi. Trong phim, cô vợ sau một lần chót ngoại tình về xin lỗi chồng.



Chồng tôi nói: “Đàn ông là phải làm công to, việc lớn, đàn ông là phải quảng đại chứ ai lại chấp mấy cái vụn vặt ấy”. Tôi mới nhắc lại: “Đấy ông nói đấy nhé, đàn ông là phải làm những công to việc lớn, đàn ông gì mà như ông, lúc nào cũng càu nhàu như đàn bà”. Vợ chồng lời qua tiếng lại, anh ta lại đánh tôi”.



Chị Nguyễn Thị P ở cùng xã cũng bị chồng đánh mà chẳng cần lý do. “Tôi đang nhổ lạc ở ngoài đồng thì ông ấy đi ăn cỗ về, mượn cớ rượu say hùng hổ dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu, mặt và người tôi. Tiếp đến, ông ấy đấm, đá liên tiếp vào mặt tôi. Tôi chạy về nhà, định chốt cửa lại thì ông ấy cũng đuổi kịp và chốt cửa trong đánh tiếp.



Khi người thân phá được cửa, đưa tôi sang nhà bố chồng, ông ấy vẫn đánh”. Trận đó, chị Nguyễn Thị P bị chồng đánh tới ngất xỉu, phải đi bệnh viện cấp cứu và nằm điều trị 1 tháng trời. Gia đình chị P bức xúc đã đi kiện con rể. Tuy nhiên, từ bệnh viện trở về, thấy thương hai đứa con, chị T đã bảo vệ cho chồng vì... dù sao cũng còn sống tiếp với nhau.



Cần nâng cao kiến thức cho phụ nữ



Rất may, những câu chuyện này đã dần trở thành quá khứ khi UBND xã Ngọc Lý đưa ra những hình thức xử phạt “độc nhất vô nhị”. Trao đổi, bà Nguyễn Thị Minh Xuyến – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ngọc Lý cho biết, từ năm 2009 đến nay, UBND xã đã ra quyết định xử phạt 5 trường hợp chồng đánh vợ với hình thức kết hợp giữa giáo dục và lao động công ích.



“Cụ thể là người vi phạm phải quét dọn, vệ sinh các công trình công cộng của thôn, xã như nhà vệ sinh, chợ… Ai làm việc này một lần cũng “tởn” và xấu hổ với người thân, bạn bè nên đã có chuyển biến rất tích cực. Chỉ có hai trường hợp tái phạm và bị xử lý theo quy định tại Nghị định 163 của Chính phủ”- bà Xuyến nói.



Ông Nguyễn Công Bình - Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình (Sở VHTTDL Bắc Giang)Tuy nhiên, số người bị xử lý so với thực tế bạo lực gia đình lại không nhiều. Với tâm lý “xấu chàng hổ ai”, nhiều phụ nữ khi bị chồng chửi, đánh nhiều lần nhưng nghĩ tới con cái và mong muốn giữ gìn gia đình nên vẫn cố nhịn nhục. Những trường hợp các cơ quan chức năng phát hiện ra bạo lực gia đình, nạn nhân đều đã bị đánh rất nghiêm trọng.



Theo bà Lâm Thị Hương Thành - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang, để giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, cần nâng cao kiến thức cho phụ nữ, nhất là phụ nữ ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa để chị em tự biết cách đấu tranh bảo vệ mình. Ngoài ra, cần đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, đặc biệt là phát triển các CLB Phòng chống bạo lực gia đình.



“Hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có khoảng 420 CLB, sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Qua theo dõi, chúng tôi thấy ngạc nhiên là có cả đàn ông, thậm chí những người hay đánh vợ sau khi bị chính quyền địa phương xử lý đã thông cảm cho vợ và tham gia vào các CLB này” - bà Thành cho biết.





Theo Phi Long ( giadinhnet/DV)