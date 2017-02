Đất nền, nhà liền thổ Tây Bắc TP.HCM khan hiếm

Trong khi giao dịch căn hộ có xu hướng giảm thì thị trường đất nền, nhà phố liền thổ trong năm 2017 được nhiều chuyên gia dự đoán tiếp tục sôi động, giá tăng và giữ ở mức cao. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cung hiện nay ngày càng khan hiếm trong khi nhu cầu thực ngày một tăng.

Đất nền, nhà phố liền thổ “sốt” giá

Theo các báo cáo bất động sản, trong năm 2016, phân khúc đất nền đã tăng trưởng mạnh, mức tăng thấp nhất là 10%, cao nhất lên đến 50%-60%. Làn sóng tăng giá lan tỏa trên diện rộng từ khu Đông cho đến khu Tây, Nam và Tây Bắc TP.HCM.

Biên độ tăng giá trung bình của đất nền toàn thị trường có thể đạt mốc 20%/năm, gấp ba lần lãi suất ngân hàng. Riêng nhà phố liền thổ hứa hẹn đạt biên độ lợi nhuận 15%/năm. Đất nền và nhà phố liền thổ luôn thu hút sự quan tâm của khách hàng có nhu cầu thực cũng như khách đầu tư.

Giá đất nền dự án tại khu vực Tây Bắc TP.HCM cũng tăng trung bình 10%-25%, mức giá hiện tại dao động 5,5-7 triệu đồng/m2. Đây cũng là khu vực có lượng giao dịch sản phẩm đất nền, nhà phố liền thổ mạnh mẽ trong năm 2016.

Với mức giá cạnh tranh so với những khu vực khác và lợi thế hạ tầng ngày càng hoàn thiện, công trình hầm chui An Sương được khởi công vào dịp Tết Đinh Dậu như một đòn bẩy thúc đẩy nhu cầu của khách đầu tư. Không chỉ đầu tư, phần lớn khách hàng là những người có nhu cầu thực, khao khát được an cư trong môi trường xanh, thoáng đãng và mong muốn sở hữu một tài sản có giá trị gia tăng theo thời gian.

“Nắng hạn gặp mưa rào”

Trước tình hình thị trường khan hiếm nguồn cung đất nền, nhà phố liền thổ chất lượng, ngay từ đầu năm nhiều nhà đầu tư và khách hàng đã bắt đầu lên kế hoạch “săn” tìm sản phẩm từ những chủ đầu tư uy tín.



Phối cảnh Khu đô thị Cát Tường Phú Sinh

Từng thành công vang dội trên thị trường đất nền, nhà phố liền thổ phía Tây Bắc TP.HCM trong năm 2016 với dự án khu đô thị TM-DV & Du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, đầu năm nay, chủ đầu tư Cát Tường Group tiếp tục giới thiệu ra thị trường sản phẩm thuộc Phố thương mại (TM) Hoàng Phát & Phố TM Ngân Phát của giai đoạn 2 dự án Cát Tường Phú Sinh nhằm đáp lại “cơn khát” của thị trường đất nền, nhà phố liền thổ hiện nay.



Theo thông tin từ chủ đầu tư, sản phẩm có giá từ 299 triệu đồng cùng phương thức thanh toán linh hoạt 18 tháng không lãi suất, hứa hẹn sẽ tiếp tục gây sốt trên thị trường bởi giai đoạn 2 của dự án Khu đô thị Thương mại Dịch vụ (KĐT TM-DV) & Du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh được đầu tư hạ tầng hoàn thiện.

Giai đoạn 2 của KĐT được chia thành năm phân khu gồm: Phố TM Ngân Phát, phố TM Hoàng Phát, phố TM Kim Phát, phố TM Hồng Phát, phố TM Thiên Phát với các tiện ích vượt trội như kênh du lịch Sông Trăng, các công viên vui chơi giải trí, hệ thống trường học các cấp, trung tâm sức khỏe cộng đồng, khu thể thao đa năng… sẽ đem đến một cuộc sống tiện nghi hoàn hảo cho cư dân.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa, cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM chỉ cách trung tâm TP 20-25 phút di chuyển, KĐT sinh thái Cát Tường Phú Sinh nhanh chóng thu hút dân cư về sinh sống. Hiện tại, toàn bộ giai đoạn 1 của dự án được chào bán vào hai quý cuối năm 2016 đều có dân cư hiện hữu. Đây cũng là dự án có sức sống bậc nhất Tây Bắc TP.HCM. Vì những lẽ đó, không quá khó để lý giải vì sao nhiều khách hàng và nhà đầu tư đã nhanh tay đặt chỗ dù chưa đến ngày mở bán chính thức.

Nhân dịp đầu năm mới, chủ đầu tư dành tặng khách hàng quà tặng có tổng giá trị hơn 100 triệu đồng trong chương trình “Xuân Sum Vầy - Lộc Đầy Tay”. Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội tham gia chương trình “Nụ Cười An Cư Lần 3” với tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỉ đồng được Cát Tường Group tổ chức hằng năm.

Nhìn chung, dù thị trường đất nền, nhà phố liền thổ phía Tây Bắc TP.HCM khan hiếm nguồn cung nhưng nếu khách hàng và nhà đầu tư kịp thời nắm bắt thông tin thì vẫn có cơ hội lựa chọn được những sản phẩm chất lượng ưng ý từ những chủ đầu tư uy tín.