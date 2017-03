Dấu hiệu bạn bị “cắm sừng”

Nhưng thực ra, có thể bạn đang bị người ấy phản bội đấy… Muốn nhận ra sự thật không khó, nhưng quan trọng là trước hết bạn phải tự thuyết phục bản thân nên tin vào những biểu hiện này…



Một trong những nguyên do khiến bạn bị “cắm sừng”



Hẳn bạn sẽ tự dằn vặt: “Tại sao mình chân thành như thế, tốt như thế, mà người ấy vẫn không biết trân trọng?”, “Bọn mình đã yêu nhau một khoảng thời gian khá dài, sao lại có chuyện này xảy ra?”, “Thật không thể tin được, người ấy vẫn rất ngọt ngào với mình!”… Nhưng bạn à, điều gì cũng có lí lẽ riêng cả. Có thể bạn bị phản bội là do:







Có thể bạn đang bị người ấy phản bội đấy...,

ảnh minh họa, nguồn: dep1001.vn

Có thể bạn đang bị người ấy phản bội đấy...,ảnh minh họa, nguồn: dep1001.vn

Dấu hiệu của sự phản bội chính là…

Hay tỏ vẻ bất cần

Thường xuyên kể về một người khác giới nào đó

“Ngoại tình” công khai

Luôn khiến bạn suy nghĩ

Những biểu hiện dễ thấy khác

Lời khuyên dành cho bạn

Theo VNN/ Mực Tím

* Tình cảm giữa hai bạn đã nhạt do quen nhau quá lâu, người ấy muốn đi tìm tình yêu mới.* Bạn không như người ta mong đợi, nhiều khuyết điểm của bạn được bộc lộ và người ta không hề thích điều đó.* Đã có một người nào đó hơn bạn về mọi mặt, và người này hấp dẫn “nửa kia” của bạn.* Bạn quá vô tâm và tự tin vào bản thân, thiếu quan tâm đến người yêu để rồi dẫn đến những điều đáng tiếc.* Bạn làm người ấy chánKhông màng đến cảm xúc của bạnDù biết rằng điều đó bạn không hề thích, nhưng “nửa kia” vẫn vô tư hành động trước mặt bạn, bất chấp điều này ảnh hưởng đến tình cảm giữa cả hai, chẳng hạn như:* Đùa giỡn thái quá trước người khác giới.* Đang đi chơi cùng bạn nhưng điện thoại liên tục có tin nhắn, cuộc gọi từ một người khác giới nào đó, và người ấy luôn rất niềm nở.* Sẵn sàng bỏ về trong lúc đi chơi với lí do: “Có hẹn với bạn”, nhưng là “bạn” nào thì người ấy có vẻ giấu giếm.Bạn giận dỗi, người ấy tỏ ra rất bình thường. Bạn đòi chia tay, người ấy bảo: “Thích thì cứ việc”. Người ấy không hề muốn chia tay với bạn nhưng cũng không thích bên cạnh bạn nữa.Lý do đơn giản vì người ta đang bị “cắn rứt lương tâm” vì tình cảm dành cho bạn không còn nguyên vẹn như trước nữa. Ngoài ra, nếu bạn chủ động liên lạc thì người ta sẽ nói chuyện với bạn, còn bạn thử giả vờ không liên lạc thì người ấy cũng chẳng thèm.“Cậu biết không, người ấy cực đẹp, cực giỏi, lại tài năng nữa”, “Hôm bữa X nói với tớ là…”, “À, món này X rất thích ăn”… Đang đi chơi cùng bạn nhưng người ta luôn nhắc về một người nào đó mà bạn không hề biết, thi thoảng người ấy cũng hay đem bạn và “tên lạ hoắc” đó ra so sánh.Bạn đừng cố tình không hiểu, vì biểu hiện này quá rõ rệt còn gì… Khi nghe người yêu luôn tâng bốc một ai đó, hẳn bạn sẽ rất khó chịu. Dấu hiệu tan vỡ đã xuất hiện rất gần, đã đến lúc bạn quyết định rồi đấy…Bạn cảm thấy dạo này khá rảnh rỗi, đơn giản vì người yêu không còn nhờ bạn chở đi học, không còn đòi đi chơi, không còn nhờ vả giúp đỡ những việc lặt vặt nữa… Bạn hỏi thì người ấy bảo: “Nhờ bạn giúp rồi”, “Bạn chở đi học cũng được”, “À tớ đi chơi với bạn ấy mà”… “Bạn” của người ấy ở đây chính là một ai đó “không cùng giới”.Người ấy công khai với bạn về “kẻ thứ 3” ấy, mặc cho cảm giác bạn thế nào. Bạn ghen lên, đòi chia tay thì người ấy càng thích, còn bạn vẫn tiếp tục níu kéo thì người ấy vẫn chấp nhận, có điều người ta cư xử với bạn sẽ khá tệ đấy.Chẳng hạn như, đang đi chơi thì người ấy nhìn xa xăm, mất tập trung, bạn hỏi thì người ta cười xuề xòa: “Không có gì”. Lâu lâu lại hỏi vu vơ kiểu: “Giả sử tớ có lỗi với cậu, cậu có tha thứ cho tớ không…”, “Nếu một ngày cậu biết được nhiều điều không tốt về tớ, cậu có chấp nhận?”, “Cậu vượt qua nổi những sóng gió chứ?Luôn bên cạnh tớ dù cho bất kì điều gì xảy ra chứ?”. Người ta “rào trước đón sau” như thế để thăm dò bạn rồi “tùy cơ ứng biến” đấy. Ngoài ra, người ta còn rất hay mất tập trung và tỏ ra chán chường khi có bạn bên cạnh.* Chẳng bao giờ đề cập đến bạn trên blog hay Facebook, thay vào đó người ấy luôn nhắc đến một người nào đó.* Hay nổi cáu với bạn nhưng vui vẻ với người khác.* Không còn nói những lời yêu thương như trước, bạn làm bất kì điều gì cũng bị xem là vớ vẩn, người ấy gạt bỏ hết tất cả những gì bạn dành cho .* Vui vẻ trước mặt bạn, nhưng hay buồn vu vơ vì những chuyện linh tinh nào đó.* Cho dù bạn có được người khác để ý, người ấy vẫn chẳng thèm để tâm đến.Những biểu hiện trên chỉ mang tính tương đối và độ chính xác khoảng 75%. 25% còn lại phụ thuộc vào linh cảm và sự xác nhận của bạn.Miễn cưỡng không hạnh phúc. Khi đã biết được rằng tình cảm giữa cả hai không còn nguyên vẹn nữa, và người ấy cũng có dấu hiệu phản bội, đừng nghĩ rằng có thể thay đổi. Nếu người ta đã thật sự không còn cần bạn nữa, thì cả hai hãy buông tay nhau ra, xa nhau một thời gian để xem cả hai thật sự cần gì.Nếu bạn cảm thấy mình có thể tha thứ được cho người ấy, thì hãy chờ đợi. Còn không, nên giải thoát cho người ấy (cũng là giải thoát cho chính bạn) và để thời gian làm nguôi đi nỗi buồn.