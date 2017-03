Dấu hiệu nam giới nên cẩn trọng!

Cảm thấy không hứng thú trong “chuyện ấy”- do lượng testosterone thấp:



Bác sĩ Mulhall cho rằng: “Nguyên nhân bắt nguồn từ những yếu tố tự nhiên như căng thẳng vì công việc, thất tình, mất ngủ… và do bệnh tật như bệnh tiểu đường type 2, nguy cơ mắc bệnh loãng xương, bệnh mạch vành, hội chứng trao đổi chất… dẫn đến suy giảm tình dục”.



Giải pháp: Nên xét nghiệm máu đơn giản để kiểm tra lượng testosterone. Tốt nhất nên thực hiện trước 10 giờ sáng, thời điểm testosterone ở mức cao nhất.



Nếu lượng testosterone thấp, bạn cần đến khám các bác sĩ chuyên khoa tiết niệu hay khoa nội tiết để có giải pháp chữa trị thích hợp, ví dụ như sử dụng thành phần bổ sung testosterone.



Suy sụp tinh thần – do suy nhược:



Mất hứng thú tình dục là biểu hiện kinh điển của suy nhược lâm sàng. Tuy nhiên, việc điều trị bệnh có thể gây tác dụng phụ tương tự từ nhóm thuốc chống suy nhược bao gồm Prozac, Paxil và Zoloft đã “hạ gục” ham muốn tình dục ở đàn ông lẫn phụ nữ.



Giải pháp: Nếu bạn được chẩn đoán bị suy nhược và cảm thấy tinh thần suy sụp kèm theo suy giảm tình dục và những biểu hiện thông thường khác của suy nhược, hãy đến khám bác sĩ.

Việc chữa trị suy nhược lâm sàng có thể đạt hiệu quả cao nhờ liệu pháp nói chuyện và dùng thuốc. Nếu bạn đang được điều trị bằng thuốc chống suy nhược, có thể đề nghị bác sĩ thay đổi sang loại thuốc ít gây tác dụng phụ về tình dục, chẳng hạn loại thuốc có gốc từ Bupropion như Wellbutrin.



Thiếu khả năng cương cứng – do có vấn đề về tim:



Nếu bạn có vấn đề liên quan đến sức khỏe của tim, thể trọng hơi tăng bạn sẽ gặp “sự cố” về cương cứng khi quan hệ tình dục. Theo bác sĩ Mulhall: “Khoảng 2/3 nam giới mắc bệnh tim bị rối loạn cương cứng được phát hiện từng bị đau thắt ngực trước đó ít nhất trong 3 năm. Nam giới bị chẩn đoán gia tăng rối loạn cương cứng do lượng máu thấp, điều này dẫn đến mắc bệnh tim”.



Giải pháp: Nên kiểm tra lượng cholesterol trong máu. Cũng theo bác sĩ Mulhall: "Có phát hiện bất thường trong 75% nam giới bị rối loạn cương cứng. Nó không chỉ tác động đến sức khỏe tình dục mà còn mắc các bệnh về mạch”.



Vì thế, để trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, bạn cần bắt đầu tập luyện thể hình và tích cực giảm cân.



Gặp khó khăn khi đứng dậy



Dù tháng trước đó vẫn bình thường – do nghẽn động mạch, đặc biệt nếu cẳng chân cũng gây đau mà không có lý do



Chuyên gia tiết niệu Adam Tierney, chủ nhiệm khoa Sức khỏe thuộc trường ĐH Madison, Wiscosin (Mỹ) cho biết: “Một cách ngẫu nhiên, “chỗ ấy” của bạn bỗng dưng thiếu khí lực gây giảm sút hormon tình dục do tuổi tác và mọi thứ bất ngờ thay đổi".



Vậy điều gì xảy ra khi rối loạn cương cứng đến mà “không gõ cửa”? Đó là bệnh tắc động mạch chủ hay còn gọi là hội chứng Leriche, một đoạn của động mạch tim bị hẹp do bị tắc nghẽn. Dấu hiệu của hội chứng này dẫn đến những vấn đề về cương cứng một cách bất ngờ, như tuần này bạn cảm thấy bình thường và tuần sau lại thường xuyên gặp “sự cố”, kèm theo cơn đau ở chân, đặc biệt ở bắp chân hay mông, nhất là lúc tập thể dục hay đi bộ. Những người này có vấn đề về hệ thần kinh như bệnh Parkinson, tiểu đường, đa xơ cứng... thường có nguy cơ cao. Tình trạng này cũng thường gặp ở những người hút thuốc lá và cao máu.



Giải pháp: Bạn cần trình bày rõ những triệu chứng khi đến khám bác sĩ vì theo chuyên gia Tierney: “Đó là một dạng bệnh có liên quan đến dòng chảy của máu”.



“Chỗ ấy” bị cong lại trong khi quan hệ tình dục - do rối loạn ảnh hưởng đến dương vật:



Bệnh lý hiếm thấy có thể phát triển ở mọi độ tuổi, là sự hình thành những tế bào sẹo bất thường dưới da dương vật, tạo ra đốm cứng ở giữa hay làm cho dương vật hơi cong lại khi cương cứng. Nó có thể nhận biết qua cảm giác thiếu thoải mái khi quan hệ tình dục. Bác sĩ Mulhall cho biết thêm: “Một số nam giới đến gặp tôi và nói “chỗ ấy” của họ có hình vòng cung khi quan hệ tình dục”.



Giải pháp: Đừng ngần ngại mà hãy đến khám bác sĩ khi bạn có cảm giác đau. Dù chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh nhưng nó không phải là bệnh ung thư hay bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn dù có sự can thiệp của phẫu thuật.



Khi có những u lồi – do ung thư tinh hoàn:



Ung thư tinh hoàn không có triệu chứng bệnh và không gây đau. Tuy nhiên, nó thường xuất hiện bướu không gây đau hay tinh hoàn bị sưng lên có thể phát hiện qua kiểm tra xét nghiệm hay dùng tay sờ khi giao hợp.



Giải pháp: Bệnh hoàn toàn có thể điều trị khỏi 100% nếu phát hiện sớm, vì thế bạn đừng bỏ qua khi phát hiện chỗ u lồi lên và hãy đến bác sĩ ngay. Cách tốt nhất để tự khám là đứng thẳng dưới vòi sen nước nóng trong khi thư giãn các bắp thịt.



Xuất tinh quá nhanh – do tuyến giáp hoạt động quá độ:



Xuất tinh sớm cũng đạt đến “đỉnh điểm" trước khi quan hệ tình dục hay rất nhanh sau khi bắt đầu – nguyên nhân gây suy sụp ở nam giới trẻ tuổi nhưng cũng có thể xảy ra ở mọi độ tuổi. Các sự cố về mặt tâm lý như lo lắng thái quá, quá trẻ, mặc cảm tội lỗi… thường là những yếu tố gây nên tình trạng này. Tuy nhiên, theo các bác sĩ vẫn có những yếu tố khác do thể chất, đó là chức năng hoạt động kém của tuyến giáp, tuyến chịu trách nhiệm thực hiện và dự trữ những hormon điều tiết chủ yếu.



Bác sĩ Mulhall cho biết: “Ở một số nam giới, triệu chứng duy nhất của tuyến giáp hoạt động quá mức là xuất tinh sớm. Nghiên cứu cho thấy, một nửa nam giới mắc chứng tuyến giáp hoạt động quá mức than phiền họ bị xuất tinh quá nhanh”.



Giải pháp: Mặc dù xuất tinh sớm là vấn đề “khó nói” của đàn ông, nhưng hiệu quả chữa trị rất cao. Nếu xét nghiệm máu và kiểm tra cho thấy bạn mắc bệnh, có thể dùng thuốc để cải thiện sức khỏe tình dục. Trường hợp kiểm tra tuyến giáp của bạn vẫn hoạt động ổn định, các liệu pháp ngăn ngừa xuất tinh sớm sẽ bao gồm những bài tập về hít thở, giải trí, dùng bao cao su để giảm bớt cảm giác, kèm theo những liệu pháp về hành vi. Theo chuyên gia Tierney: “Nhóm thuốc chữa bệnh dạng suy nhược cũng được khuyên sử dụng trong trường hợp này đối với những người khỏe mạnh không bị xuất tinh sớm, do cơ quan sinh dục gặp trở ngại”.



Đau khi xuất tinh – do rối loạn co thắt bắp thịt hay viêm tuyến tiền liệt:



Theo bác sĩ Mulhall: “Cơn đau ảnh hưởng đến dương vật có liên quan đến rối loạn thần kinh. Mặc dù nó không rõ ràng, vì có thể do chấn thương, viêm nhiễm hay nguyên nhân nào khác, nhưng bệnh thường xuất hiện ở nam giới trẻ tuổi đang gặp nhiều căng thẳng về tinh thần trong cuộc sống”. Một nguyên nhân khác có thể gây đau khi xuất tinh là viêm tuyến tiền liệt, tuyến nằm dưới trực tràng.



Chuyên gia Tierney cho biết: "Đây là bệnh lành tính nhưng gây không ít rắc rối” và nguyên nhân cũng chưa xác định rõ.



Giải pháp: Điều trị bệnh đau đớn cực khoái đòi hỏi nhiều kiên nhẫn. Một số nam giới chọn cách cam chịu số phận trong khi những người khác đến khám bác sĩ chuyên khoa tiết niệu hầu mong tìm nhiều giải pháp chữa trị khác nhau.



Thường xuyên xuất tinh– do bệnh tiểu đường hay tiền tiểu đường liên quan đến thể trọng:



Theo chuyên gia Tierney: “Chín trong số 10 đàn ông không có khả năng đạt cực khoái. Nhưng trong 10% trường hợp có vấn đề về cảm giác của dương vật, hầu hết các trường hợp do tổn thương về thần kinh, bệnh tiểu đường”. Về cơ bản, bệnh tiểu đường thường gây những hệ lụy như tê liệt hai chân, cổ tay, ngứa ngáy da, mệt mỏi và tiểu nhiều, nhưng nó không liên quan đến sự cố tình dục.



Bạn bị thừa cân nhưng không bị tiểu đường? Chuyên gia Tierney cho biết: “Béo phì góp phần gây rối loạn chức năng cương cứng và giảm dục năng. Nó còn là rào cản tâm lý của người bệnh về mặt thể hình”.



Giải pháp: Hãy nhờ bác sĩ kê toa thuốc chữa trị rối loạn cương cứng như Viagra hay Cialis. Nhưng bạn cần thận trọng vì bệnh tiểu đường thường có vấn đề về tim, nên những loại thuốc này không được khuyên sử dụng. Thay vào đó, hãy tận dụng khả năng chữa bệnh từ những thay đổi trong cách sinh hoạt của bạn. Cũng theo chuyên gia Tierney: “Ai cũng muốn dùng thuốc để cải thiện “chuyện ấy” của mình, nhưng một viên thuốc không thể thay đổi cục diện vấn đề. Đôi khi, cách chữa trị chính là làm việc cật lực để hoàn thiện chính mình, chẳng hạn như kiểm soát tốt stress, giảm thể trọng …”.





