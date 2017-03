Dấu hiệu tình yêu của bạn “bên bờ vực thẳm”

Đâu rồi những thương yêu?

Hai bạn thường xuyên chuyện trò, tán gẫu bằng tin nhắn, bằng gọi điện hoặc chat chit. Thậm chí người ấy còn lãng mạn gửi thư tay, email cho bạn. Nhưng gần đây, tất cả các hành động thể hiện sự quan tâm bé xíu mà dễ thương ấy đều đã không còn.

Bạn tự bao biện với chính mình rằng yêu nhau lâu ngày, người ta thường không còn đủ nhiệt huyết để dành tặng nhau những điều sến sến như thế nữa. Nhầm to ạ! Thương yêu và quan tâm, không bao giờ là sến cả. Nếu như người ấy đang không quá bận vì chuyện gì đó thì bạn cẩn trọng đi thôi.

Những trận đấu khẩu liên miên và tai hại

“Yêu nhau lắm, cắn nhau đau”, rồi “Trái dấu thì mới hút nhau”... Những lý thuyết đó khiến bạn tin rằng có tranh cãi nhiều thế này, chứ nhiều hơn nữa cũng chẳng thành vấn đề. Nó sẽ giúp hai bạn hiểu nhau thêm thôi mà, nên cứ “quẳng gánh lo đi mà vui sống”.

Đúng là tranh luận sẽ giúp chúng ta hiểu nhau hơn. Nhưng hãy thử để ý xem lý do của những cuộc đấu khẩu đó là gì. Nếu chỉ là những lý do cũ, nếu chỉ là người ấy luôn tìm cách phóng đại mâu thuẫn để hai người cãi nhau to hơn, nếu chỉ là mình bạn cố gắng hàn gắn còn người ấy ra sức phá vỡ... Tình yêu của bạn sắp hết hạn đến nơi rồi!



Ghen à, ồ không

Trước đây, người ấy thường ích kỉ và hay ghen, cấm bạn đi chơi với các chàng trai, lồng lộn lên vì tức giận khi thấy bạn tình cờ đi nhờ bạn nam nào đó cùng lớp. Nhưng giờ thì sao, chàng tỉnh bơ luôn. Hoặc nàng của bạn thì chẳng thèm đoái hoài khi bạn tha hồ kể về những cô nàng mới quen.

Đó không phải vì họ đã thoáng tính ra đâu ạ. Không ghen không hẳn đã là một biểu hiện của hết yêu. Nhưng không ghen chắc chắn là một điểm cần lưu ý khi trước đây người ta ghen rõ lắm!

Trong trường hợp này, bạn nên “Stop” lại những trò “câu ghen” của mình và quan tâm tới người ấy hơn để tìm hiểu xem chuyện gì đã thay đổi họ. Hoặc đôi khi, chỉ để tìm hiểu mình còn bao nhiêu thời gian nữa để thương yêu.

Bảo tàng tình yêu đóng băng

Trước đây, chàng và nàng suốt ngày khoe tình yêu trên các mạng xã hội. Bạn bè tha hồ ghen tị khi đọc được những câu nói tình cảm, những bức hình đáng yêu của hai người. Nhưng hiện giờ, facebook một trong hai người mốc meo mặc dù người đó vẫn thường xuyên vào. Một người chăm chỉ viết và thể hiện tình cảm, còn người kia thậm chí chẳng thèm like hay comment.

Bạn sẽ nghĩ người ta đang muốn tập trung vào tình yêu ở đời thực nên “chán rồi” tình yêu thời online như thế ư? Nhầm đấy. Vì khi người ta yêu nhau, thật khó để giấu nhẹm chuyện đó. Và càng không thể hơn nếu trước đó người ta đã quen với việc “trưng bày” tình yêu rồi! Vậy nên, hèm, báo động đỏ rồi đấy nhá!

“Hôm nay anh bận rồi”

Người ấy đột nhiên có quá nhiều kế hoạch mà không cho bạn biết. Bạn lo ngại rằng tình yêu của bạn đang khiến người ấy cảm thấy ngạt thở nên cũng cố tạo cho họ khoảng thời gian riêng. Nhưng có một sự thật được đa số mọi người công nhận là: Tình yêu luôn bắt đầu bằng câu “Ngày mai em rảnh không?” và kết thúc bằng câu “Hôm nay anh bận rồi!”.

Yêu thương không bao giờ là nghĩa vụ, nên chắc chắn không thể nói bận chẳng có thời gian yêu hay hò hẹn cả. Yêu thương, tự người ta sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi dành cho nhau mà thôi!

Nếu tình yêu của bạn đang phải đối mặt với một hoặc một vài, thậm chí toàn bộ những dấu hiệu đó, thì lo lắng thực ra cũng không phải cách hay. Cứ thương yêu theo bản năng của bạn thôi. Nếu lỡ tình yêu rời bạn mà đi thì cũng hãy đừng tiếc nuối vì bạn đã làm hết sức, yêu hết mình.