Dạy giới tính lệch lạc

“Lên cấp 3, có dịp đến nhà bạn chơi, con thắc mắc sao buồng tắm nhà bạn phải có cửa, sao bạn phải đóng cửa khi tắm, bạn có tắm chung với ba không? Nghe vậy, bạn con nói con… bất bình thường!”. Một nữ giáo viên đang dạy học tại thị xã Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương đã kể lại cho chúng tôi nghe những lời mà T.L, học sinh cũ của cô, tâm sự. T.L năm nay đã 16 tuổi nhưng hằng ngày vẫn tắm chung với ba và em trai kém mình 2 tuổi.



“Làm vậy là để giáo dục giới tính”



Chúng tôi tìm hiểu và biết ba của T.L bị sốt bại liệt từ nhỏ, hai chân rất yếu, khi đi phải chống nạng. Bù lại, ông khéo tay và khá nổi tiếng với nghề sửa điện - điện tử. Ông lập gia đình và có hai con, một gái, một trai. Nhưng khi thằng út vừa tròn 1 tuổi thì vợ ông bỏ đi. Sau một thời gian dài tìm kiếm vợ khắp nơi, ông đành quay về chấp nhận cảnh gà trống nuôi con.



Ba của T.L vừa làm mẹ vừa làm cha, một mình lo mọi thứ, từ chuyện tắm rửa, đút cơm, đưa đón con đi học đến dạy con... Rồi thành thói quen, cứ mỗi chiều sau buổi nô đùa, chị em T.L vào buồng tắm chờ ba vào tắm chung. Cứ vậy cho đến tuổi dậy thì, T.L và em trai vẫn được ba tắm rửa mỗi ngày. “Mấy tháng nay, con bắt đầu thấy ngại, em con cũng mắc cỡ mỗi khi trần truồng trước mặt chị và ba. Con đem suy nghĩ này nói với ba thì ba bảo làm vậy là để giáo dục giới tính cho chị em con bởi một khi đã biết rõ những thứ ấy của nam và nữ thì sẽ không tò mò, không muốn khám phá nữa, ba khỏi phải lo. Tuy ba nói vậy nhưng con vẫn thấy kỳ lắm. Cô nói với ba giùm con”- T.L nài nỉ cô giáo của mình.



Vô tư!



Trong một cuộc họp phụ nữ mới đây ở quận Bình Tân- TPHCM, nhiều bà mẹ đã phê phán cách “tập làm quen” về giới tính cho con của chị N.T.H. Vợ chồng chị H. quê ở Nghệ An, thuê một phòng trọ nhỏ ở quận Bình Tân. Nhà chật nên con trai chị H. đã vào lớp 1 nhưng vẫn ngủ chung với ba mẹ.



Những lúc vui chuyện với chị em ở khu nhà trọ, chị H. vô tư kể: “Có đêm vợ chồng đang “hì hục” thì cu cậu thức giấc hỏi: “Ba mẹ làm gì vậy, sao lại vật nhau?”, tôi giải thích qua loa rồi dỗ con ngủ. Khốn nỗi, nhà chật nên vợ chồng “hành sự” cứ bị bắt quả tang hoài”. Chưa hết, có lần chị còn kể rằng nhà không có vách ngăn nên mỗi khi thay quần áo, chị đành phải “trút bỏ xiêm y” trước mặt con, thằng bé hết chỉ chỗ này đến chỗ kia trên cơ thể mẹ, hỏi tại sao thế này, tại sao thế kia… Khi mọi người góp ý thì chị lại cười “đổ thừa hoàn cảnh” rồi khỏa lấp: “Thì cũng phải dạy cho nó biết chứ!”.



Bà Nguyễn Thị Thạch Thảo, chuyên gia của Trung tâm Tư vấn Gia đình Việt, kể: “Mới đây, khi đến tư vấn cho công nhân một khu nhà trọ ở quận Thủ Đức - TPHCM, tôi đã nghe một câu chuyện thật đau lòng. Có cặp vợ chồng nọ đều là công nhân, phải tăng ca nên để đứa con gái 11 tuổi ở nhà. Hôm đó, chị vợ về sớm và chết điếng khi bắt gặp con mình và cậu bé hàng xóm đang làm chuyện... vợ chồng. Hỏi thì cháu bảo nghe mẹ và mấy cô trong khu trọ nói chuyện với nhau nên bắt chước làm thử”.



Không có ý nghĩa giáo dục



Giáo dục giới tính là một việc hết sức quan trọng, giúp trẻ biết cách tự chăm sóc và bảo vệ bản thân. Người xưa từng dạy: “Gái mười ba không sa giường cha, trai mười bảy không nhảy giường mẹ”. Do vậy, trong hướng dẫn, chỉ bảo về giới tính, cần có một khoảng cách tế nhị và an toàn cần thiết cho trẻ, đặc biệt là trẻ bước vào tuổi dậy thì.



Việc cha tắm cùng con gái chẳng có ý nghĩa giáo dục giới tính mà còn làm mất đi sự hồn nhiên, trong trắng trong tâm hồn trẻ. Giáo dục giới tính theo kiểu sai lệch như vậy càng khiến trẻ dễ va vấp hơn.





Theo Thu Hồng (NLĐ)