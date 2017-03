Đay nghiến vợ vì tội "đong đưa" người xưa

Đừng đặt mình vào thế "khó gỡ"

Anh Đồng đã biết chuyện “vượt rào” của vợ mình với bạn trai cũ và anh tôn trọng quá khứ của vợ. Tuy nhiên, những tin nhắn không đàng hoàng gần đây giữa vợ anh và người kia khiến anh cảm thấy bị xúc phạm. Mặc dù vợ anh đã xin lỗi, nói rằng chỉ “chat chit nhố nhăng”, đùa nhau cho vui nhưng anh Đồng không nghĩ thế.Cùng cảnh, anh Dũng (quận 2, TP HCM) bắt được một dòng chat của vợ với người yêu cũ, kể lể cuộc sống chung với gia đình chồng như “địa ngục”, chồng lười nhác, vô tâm, kiếm được ít tiền, không đoái hoài đến vợ... Sau đó, vợ anh ước ao có được một bờ vai nương tựa như bạn trai cũ thì anh Dũng in tất cả nội dung đoạn chat ra giấy, tuyên bố với vợ đó là bằng chứng chờ ngày ra tòa ly hôn. Mỗi ngày, anh Dũng còn mang “bằng chứng” ra đọc trước mặt vợ rồi không ngớt lời mỉa mai, mặc vợ anh giải thích đó chỉ là tâm tình đơn thuần kiểu bạn bè.Còn anh Phong (Hải Phòng) sau khi đọc được tin nhắn “đong đưa” của vợ với người cũ trong di động, anh nhấn nút gửi tin này sang máy của mình. Đến bữa cơm, anh Phong mở tin nhắn, đặt trước mặt vợ rồi bảo vợ có tin nhắn. Ngày nào cũng thế khiến vợ anh Phong sợ hãi.Vợ anh Phong giải thích chỉ nhắn tin “chơi chơi”, còn không hề làm gì có lỗi với chồng nhưng anh Phong không tin.Ở vào vị trí người vợ, Linh (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, gia đình Linh suýt tan vỡ chỉ vì những phút “cao hứng” với người cũ. Một lần, đang chat với cô bạn thân thì người yêu cũ của Linh đột nhiên “nhảy” vào chào. Nhiều lần sau đó, hai bên trò chuyện vui vẻ như bạn bè. Một hôm, người yêu cũ nói là còn yêu Linh, Linh cũng “nông nổi” đáp là vẫn còn tình cảm với người cũ. Chồng Linh bất ngờ phát hiện ra. Mặc cho Linh giải thích chỉ là “trêu đùa” nhưng chồng Linh không tin. Một thời gian lâu sau, chồng Linh mới nguôi giận và Linh không còn bị chồng đòi ly hôn nữa.“Mới đầu mình cũng trách chồng. Tình cảm của mình dành cho chồng thế nào thì anh ấy phải tự hiểu, ai lại đi so đo với người yêu cũ mà mình đã quên từ đời nào. Tuy nhiên sau đó mình cũng tự rút ra bài học là không nên mang tình cảm ra đùa. Giả sử chồng mình cũng trêu đùa kiểu này với bạn gái cũ thì liệu mình có tin không?” – Linh chia sẻ.Linh bảo trước kia, cô hay đùa kiểu ấy. Cứ anh nào “đong” với mình, mình cũng “đưa” lại ngay. Nhưng sau “vố” này, Linh trở nên thận trọng hơn, tránh được hôn nhân rạn nứt không đánh có. Bởi vì một khi đã bị chồng nghi ngờ thì mọi lời giải thích đều trở thành vô ích.Trừ những phụ nữ thiếu thủy chung, còn không, những tin nhắn tình tứ với người yêu cũ hay đàn ông xung quanh đều có thể khiến người vợ bị nghi ngờ. Nhiều chị em nghĩ đơn giản là cánh đàn ông đùa mình, mình cũng đáp lại cho vui, chứ không có ý gì. Tuy nhiên, dưới mắt những anh chồng thì điều này không đơn giản như thế. Do đó, tốt nhất là đừng tự đặt mình vào những tình thế dễ bị hiểu lầm.