Dậy thì sớm: Vấn đề mới của xã hội

Dậy thì có biểu hiện ngực phát triển sớm, xuất hiện kinh nguyệt. Ở trẻ trai các biểu hiện dậy thì gồm: giọng trầm, có mụn trứng cá, ria mép... Nếu các biểu hiện dậy thì trước 9 tuổi (ở trẻ gái) và trước 10 tuổi ở trẻ trai được coi là dậy thì sớm.

Theo các chuyên gia về nội tiết, chuyển hóa, trong nhiều trường hợp, các hoóc-môn gây dậy thì sớm “kích hoạt” sự phát triển xương khiến trẻ cao lên rất nhanh. Tuy nhiên, các đầu xương sau đó sẽ sớm “đóng” lại và trẻ không tiếp tục cao thêm nữa. Do đó, nhiều trẻ dậy thì sớm, nhưng rồi sau đó chiều cao lại thấp hơn bạn cùng lứa khi trưởng thành. Bởi vậy, trường hợp dậy thì sớm, trẻ cần được đến khám tại cơ sở y tế.

Nguyên nhân khiến trẻ dậy thì sớm được các nhà phân tích cho rằng do mức sống nâng cao, trẻ tiếp xúc với nhiều thông tin, phim ảnh, quan hệ xã hội cũng đa dạng hơn; đặc biệt còn do trẻ tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng nhân tạo (màn hình vi tính), hoá chất (xà bông, dầu thơm)... Tất cả đã kích hoạt bộ não dẫn đến hoạt động sinh lý sớm hơn.

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng đưa ra các khuyến cáo về nguyên nhân ảnh hưởng đến quá trình dậy thì sớm ở trẻ là do ăn phải các loại thực phẩm như thịt bò, heo, gà… nhiễm chất kích thích tăng trưởng clenbuterol được sử dụng trong thực phẩm chăn nuôi, chất này sẽ ngấm vào từng thớ thịt. Clenbuterol có cấu trúc giống estrogen nên kích thích lên hệ thống nội tiết làm trẻ dậy thì sớm.

Một lời khuyên được rất nhiều các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu về dậy thì sớm ở trẻ đưa ra cho các bà mẹ là hãy luôn đồng hành cùng con, dùng bản năng mẫu tử của mình để cảm nhận sự thay đổi tâm sinh lý của trẻ, từ đó hỗ trợ trẻ hiểu thêm về sự phát triển của bản thân, đồng thời các bà mẹ cũng nên chọn những giải pháp cùng những dưỡng chất an toàn để giúp con có sự phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Theo T.N (vtv.vn)