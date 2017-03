Dạy trẻ kỹ năng cứu người bị nạn

Những cái chết thương tâm do quên mình cứu bạn Nhiều năm qua, không ít em nhỏ ở các tỉnh, thành trên toàn quốc đã vĩnh viễn ra đi sau khi cứu bạn. Danh sách ấy ngày càng nối dài theo thời gian. Ngày 8-9-2011, cậu bé Trần Văn Nguyên (Quảng Ngãi) tử vong sau ba lần cứu bạn. Trước đó, năm 2010, người dân xã Cẩm Lĩnh (Ba Vì, Hà Nội) đều xót xa khi nhắc tới cái chết thương tâm của em Nguyễn Văn Hà do cứu bạn. Ra đi cùng Hà là những người bạn Hà đã không ngại hiểm nguy lao xuống cứu. Tháng 2-2009, em Mỵ Duy Thanh (Đồng Nai) cũng đã hy sinh khi cứu bạn. Tháng 9-2007, em Phùng Văn Nhanh (Đà Nẵng) đã chết đuối sau khi cứu bạn. Một cậu bé 11 tuổi ở Tuy An (Phú Yên) cũng chết đuối sau khi cứu hai em nhỏ khỏi hố nước sâu. Cuối năm 2006, hai học sinh lớp 6 Trường THCS Đăk Mar đã thiệt mạng khi cứu một bạn cùng lớp lâm nạn... PT tổng hợp