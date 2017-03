Để “chuyện ấy” mặn nồng sau khi vợ sinh con

Nên nhẫn nại



Hầu hết phụ nữ mới sinh cần ít nhất 6 tuần để cơ thể hồi phục, sẵn sàng cho chuyện sex. Khoảng thời gian này có thể còn kéo dài hơn, không nên nài ép khi cô ấy thực sự chưa sẵn sàng.



Đó là lý do các cặp đôi cần nói chuyện cởi mở về nguyện vọng của mình, để có thể đi đến thống nhất về thời điểm hai người “mở hàng” trở lại.



- Hầu hết phụ nữ sẽ có đáp ứng tốt với những cái vuốt ve, những cử chỉ ôm, âu yếm.



- Trước tiên hãy đối xử với vợ như với một người phụ nữ, sau đó mới như một người mẹ.



- Hãy đưa vợ đi chơi để cô ấy có thể tạm thời gạt mọi nghĩa vụ làm mẹ sang một bên.

Người chồng có thể tìm kiếm các dấu hiệu từ người vợ để biết cô ấy đã sẵn sàng quay lại đời sống gối chăn hay chưa. Theo ý kiến chuyên gia, vợ bạn đã sẵn sàng nếu quan sát thấy cô ấy vui hơn, cô ấy không tranh thủ chợp mắt trong ngày quá nhiều, biết để ý chăm sóc đến bản thân nhiều hơn và không còn khóc vì những lý do “giời ơi đất hỡi” nữa.



Một khi những thay đổi hormone bắt đầu trở về ổn định, cô ấy sẽ vui lòng cùng bạn cất lên “bản hòa tấu ngày xưa”.



Lấy lại tự tin cho vợ



Sau khi sinh con, phụ nữ đối đầu với rất nhiều vấn đề liên quan đến sự thay đổi hình thể, vóc dáng, điều đó đôi khi khiến lòng tự tin ở họ trở nên mong manh. Hãy giúp đỡ vợ, cho cô ấy biết những “vấn đề” này chỉ là do cô ấy tưởng tượng, chứ bạn hoàn toàn không để ý.



Nên khen vợ thật nhiều để cô ấy biết bạn vẫn luôn thấy cô ấy xinh đẹp và vẫn bị cô ấy hớp hồn. Sự say đắm từ người chồng sẽ khiến người vợ cảm thấy mình được khao khát hơn và sẵn sàng dâng hiến.



Những lời ngợi khen dẫu vậy cũng chỉ đóng một vai trò nhất định. Phụ nữ sẽ thích thú hơn với những kiểu bày tỏ tình cảm của chồng như đến bên vợ từ đằng sau, vòng tay ôm âu yếm hoặc “tay chơi” hơn là vỗ nhẹ vào vòng 3 của cô ấy. Điều này sẽ gợi nhắc cho cô ấy nhớ mọi chuyện giữa hai người từng nóng bỏng tới mức nào, trong phút chốc, vợ bạn sẽ cảm giác như hai người lại đang trở lại thủa mới yêu.



Đưa cô ấy đi chơi



Với rất nhiều bà mẹ trẻ, ngôi nhà là khởi nguồn của những cơn stress đầy thảm họa. Họ không thể liếc nhìn mớ quần áo tã lót bẩn chất đầy chậu mà không đem đi giặt, không thể nhìn bếp với những vết dầu mỡ ố bám mà không chùi tẩy. Mỗi căn phòng lại xuất hiện thêm một mớ hỗn độn cần dọn, và chính điều này giết chết ham muốn gối chăn của cô ấy.



Tách vợ ra khỏi em bé mới sinh một lúc chính là giải pháp tuyệt vời lấy lại cân bằng cho cuộc sống của cô ấy. Chỉ cần 2 ngày “chạy trốn” để nghỉ ngơi, tinh thần cô ấy sẽ trở nên thật tươi mới. Ngày thứ nhất để ngủ, ngày thứ hai để hâm nóng đời sống vợ chồng.



Luyện tập kỹ năng làm cha của bạn



Với rất nhiều người mẹ trẻ, chẳng gì sexy hơn một ông chồng biết tham gia cùng vợ trong việc chăm sóc con. Bởi thế, hãy giúp đỡ cô ấy mọi nơi, mọi lúc.



Sự hỗ trợ của bạn là đặc biệt cần thiết bởi bạn cũng sẽ chẳng trông mong gì được nếu cô ấy quá tải với công việc và lúc nào cũng trong tình trạng kiệt sức. Vợ bạn quá vất vả bởi lịch sinh hoạt đảo lộn, hàng mớ việc phải quan tâm như cho con ăn, tắm cho con, thay bỉm, giặt giũ… Cô ấy không thể kham nổi tất cả một mình. Hãy giúp đỡ cô ấy bằng cách thức dậy buổi đêm cho con ti bình, để vợ có thêm thời gian để ngủ. Cô ấy sẽ cảm kích, và có thêm năng lượng dành cho việc “yêu” chồng.



Tranh thủ “đánh nhanh thắng nhanh”



Dù nhiều cặp đôi vẫn muốn dành nhiều thời gian cho việc “hâm nóng”, nhưng có con nhỏ đồng nghĩa với rất khó sắp xếp khoảng thời gian lý tưởng để thong thả “yêu” nhau.



Bởi thế, hãy tranh thủ bất cứ lúc nào. Vội vàng lên, bởi tiệc yêu của hai người sẽ không diễn ra thường xuyên được. Hãy tận dụng, đó có thể là lúc chợp mắt ban ngày hay 4 giờ sáng, khi đứa trẻ cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ và căn nhà trở nên yên ắng. Chỉ vài phút thôi, ít ra cũng là vậy.





