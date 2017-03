Đề huề vẫn thích “yêu một mình”

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, trung tâm Ánh sáng cộng đồng (Light) chia sẻ, thủ dâm ở nam và nữ là động thái tự tìm khoái cảm mà không cần tới sự can thiệp đối tác. Hành động này thực hiện được là nhờ kích thích xúc giác tại chỗ. Kết quả cuối cùng là hiện tượng xuất tinh ở nam và cảm giác trần ở nữ. Thực chất, hiện tượng này được xem như một lần gần gũi. Chỉ khác ở chỗ có “xuất” mà không có “nhập”.Do vậy, nó không thể là nguyên nhân gây xuất tinh sớm, rối loạn cương hay bất lực như nhiều người vẫn nghĩ. Ngay cả vấn đề “tài chính”, đối với nam giới, tức số lượng tinh trùng, cũng không có chuyện “vỡ nợ”. Nguyên nhân là do tinh trùng được tinh hoàn sản xuất liên tục ngày đêm. Hơn nữa, ngay cả khi cảm thấy “cầu” vượt “cung”, cơ thể sẽ phát động một cuộc “đình công”. Lúc ấy, các anh có muốn cũng không thể làm gì được nữa...Tuy không gây hậu quả nghiêm trọng nhưng thủ dâm không hoàn toàn vô tội. Cảm giác chăn gối “bất chiến tự nhiên thành” quá dễ dàng sẽ gây nhàm chán hoặc đánh mất cái thú “thuở ban đầu” khi thực sự đối mặt.Những người gặp phải tình trạng này khá đa dạng, người thì xuất “hàng” muộn, người thì buộc phải solo vì sức khoẻ đối tác không cho phép, người lại quá ham mà phải hành động một mình…Bác sĩ Hưng kể lại, trường hợp của bệnh nhân Long, 26 tuổi, nhân viên ngân hàng ở Hà Nội. Long lấy vợ đã ba tháng nay nhưng không thể làm tròn bổn phận của người chồng. Cứ mỗi lần vào cuộc, Long không sao điều khiển được thằng nhỏ. Lúc muốn nó hoạt động thì nó cứ tiu nghỉu, lúc bảo hãy nằm yên thì nó vươn vai đứng dậy. Long đã tìm đến bác sĩ và tâm sự thật, hồi còn trẻ Long thường xuyên có hành động thủ dâm, nhất là ở giai đoạn dậy thì. Hồi đó, Long nghĩ đó chỉ là việc bình thường của tuổi mới lớn nên việc này cứ diễn ra thường xuyên.Đến khi lấy vợ, Long lại không xuất được. Mỗi khi muốn sướng thì lại phải tự mình làm cho sướng chứ gần vợ không thể làm được. Đối với trường hợp này, bác sĩ đã phải tư vấn cho Long hiểu về thủ dâm. Tình trạng sức khoẻ của Long hoàn toàn khoẻ mạnh và việc “yêu một mình” đó không quá lo lắng. Long phải thay đổi thói quen cũ để thích ứng với cuộc sống thực tại. Như vậy, sẽ cải thiện được chất lượng cuộc sống vợ chồng.“Không lạm dụng thủ dâm, nên đến cơ sở y tế khi cần thiết để điều chỉnh sớm, không nên căng cứng hay gò bó khi quan hệ, chỉ khi nào thấy thoải mái hay có ham muốn, hưng phấn lên thì mới quan hệ.Yếu tố người vợ cũng rất quan trọng, người vợ phải biết cách làm tăng hưng phấn cho chồng, tìm tư thế thích hợp, đôi khi cũng phải biết kích động hay tạo những cơn khoái cực giả để giúp chồng xuất tinh đúng lúc và đúng chỗ”, bác sĩ Hưng nói.Cũng theo bác sĩ Hưng, cuộc sống ngày càng có nhiều áp lực đã ảnh hưởng không ít đến chất lượng cuộc sống chúng ta, trong đó có cuộc sống tình dục. Nhiều người rơi vào tình trạng dù có “người thật” nằm bên, nhưng vẫn chọn “leo dốc” một mình. Nhiều khi tần số “solo” còn hơn cả “người thật việc thật”.Nguyên nhân dẫn đến thủ dâm do áp lực phải thoả mãn đối tác quá lớn, thói quen, giải toả stress… Tự sướng không phải là một bệnh mà là hành động nhằm giải quyết bức xúc của cơ thể. Tần suất thủ dâm hoàn toàn là do nhu cầu, mong muốn và điều kiện cá nhân. Nó chỉ có hại cho sức khoẻ khi thực hiện quá mức, ảnh hưởng tới người khác, công việc sinh hoạt, học tập và công tác của bản thân. Ngược lại, người chồng cũng phải biết những tâm tư của vợ để cả hai cùng hài hoà trong cuộc sống.Theo Lệ Hà (SGTT.VN)