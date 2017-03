Để nàng là người khởi đầu "chuyện ấy"

Có lẽ các quý ông nên tự hỏi tại sao mình luôn phải là người mào đầu cho chuyện chăn gối . Ai cũng thấy chuyện đó là hoàn toàn bình thường nhưng cũng không ai có thể phủ nhận rằng sẽ cực kỳ thú vị nếu có một lần nàng là người bắt đầu “chuyện mà ai cũng biết là cái gì ấy”.

Phụ nữ có rất nhiều lý do để không muốn là người đề nghị chuyện đó, dưới đây là một số trong các lý do này và giải pháp cho chúng. Nếu thành công, bạn có thể khiến nàng tự do bộc lộ những mong muốn của mình hơn.

Lý do thứ nhất: Họ không có nghĩa vụ phải làm thế

Hãy thẳng thắn một chút: Phụ nữ không muốn khởi đầu vì họ không có nghĩa vụ phải làm thế. Họ biết rằng các quý ông sẽ là người thể hiện nhu cầu, đến khi đó, phụ nữ sẽ quyết định xem liệu có nên “hợp tác” hay không. Suy cho cùng thì tại sao họ lại phải làm thế khi việc đó luôn luôn đã có người khác làm thay?

Giải pháp: Để làm được đại sự, đôi khi chúng ta cũng nên biết kiềm chế bản thân một chút. Nếu các bạn thường làm chuyện đó vài lần một tuần, có thể nàng sẽ quen với nhịp độ này. Vì thế, trong khoảng 1 tuần hãy khêu gợi nàng bằng những nụ hôn nồng thắm, những cử chỉ âu yếm hoặc nhẹ nhàng vuốt ve nàng khi hai người đang xem phim. Khi bạn cảm thấy cô ấy bắt đầu “nóng người”, hãy từ từ dừng lại và chú ý sang việc khác như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Chỉ một tuần trong tình trạng này sẽ làm cô ấy phát điên vì bạn và chẳng sớm thì muộn, chuyện gì bạn mong chờ sẽ đến vào ngày cuối tuần mà thôi.

Lý do thứ hai: Họ nghĩ điều đó là cấm kỵ

Nhiều cô gái được gia đình nuôi dạy theo một quan điểm hơi cổ xưa: cô gái nào khởi đầu cho chuyện đó ắt không phải là người đứng đắn. Đối với một quý cô, đó là việc hoàn toàn bị ngăn cấm. Và thật... đen đủi khi nàng của bạn lại là một cô gái hay cả thẹn.

Giải pháp: Bạn phải tìm cách xóa bỏ dần quan điểm này của nàng. Một hôm nào đó, khi hai người đang có khoảnh khắc riêng tư hãy khéo léo hỏi xem điều gì làm nàng rạo rực nhất, sau khi nhận được câu trả lời hãy thành thực tâm sự với cô ấy rằng nếu có một lần được cô ấy khởi đầu chuyện đó, bạn sẽ hạnh phúc như thế nào.

Cho cô ấy thời gian để suy nghĩ và hãy mở to mắt để ý từng hành động của nàng vì rất có thể bạn vừa bỏ qua một cử chỉ mời gọi mà không biết. Đừng quá hấp tấp, hãy để mọi chuyện diễn ra từng bước một và luôn luôn cổ vũ cô ấy mỗi khi bạn thấy có biến chuyển.

Lý do thứ ba: Cô ấy sợ bị từ chối

Cũng như đàn ông, phụ nữ rất sợ bị từ chối, nhất là trong chuyện này. Đối với các quý ông, khi đưa ra một đề nghị (bằng lời nói hay bằng cử chỉ), họ đã biết rằng từ chối là một phần của cuộc chơi và họ chấp nhận nó. Nhưng đối với phụ nữ thì lời từ chối trong trường hợp này lại nghiêm trọng hơn rất nhiều lần vì họ chưa thể quen với ý nghĩ đó.

Giải pháp: Hãy khuyến khích mọi cử chỉ âu yếm của nàng. Nếu cô ấy đặt tay lên đùi bạn, hãy giữ chặt nó ở đó. Nếu cô ấy tỏ ý muốn hôn bạn, hãy chủ động trao cho nàng một nụ hôn nồng nhiệt nhất mà bạn có thể…

Từng bước một chứng tỏ rằng bạn trân trọng và hạnh phúc với mọi hành động âu yếm của nàng. Sau khi củng cố sự chủ động và khiến cô ấy tự tin hơn, nàng sẽ không còn sợ bị từ chối nữa và sẽ muốn khởi đầu chuyện ấy. Một điều cần nhấn mạnh là không bao giờ được phép từ chối, kể cả khi bạn không có tâm trạng để làm chuyện đó, điều này sẽ làm cho cô ấy bị ám ảnh và rất khó có thể thay đổi được suy nghĩ này.

Theo Đàn Ông