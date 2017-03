Để vợ không thành 'sư tử Hà Đông'

Tin tưởng nhau

Quan tâm vừa phải

Cùng nhau làm điều gì đó đặc biệt mỗi tuần

Đi du lịch

Theo Hồ Bích Ngọc (VNE)



Làm thế nào để mối quan hệ vợ chồng thoát khỏi vòng tròn nhàm chán? Và đây là lời khuyên của chuyên gia trên Askmen.Một yếu tố âm thầm phá hoại sự bền vững, gắn kết của tình cảm vợ chồng chính là những căng thẳng không cần thiết. Điều này có nguyên nhân từ trạng thái bất an, hay ghen tuông của phụ nữ, nó có thể đầy đọa tâm lý của họ bởi sự thiếu tự tin vào bản thân, đặc biệt là vào sức hấp dẫn của mình.Vẻ ngoài của phụ nữ dễ biến đổi theo thời gian, sau mỗi lần sinh nở và do những vất vả trong cuộc sống. Nhiều phụ nữ luôn tin rằng đàn ông rất dễ ngoại tình khi người vợ già đi và không còn xinh đẹp như xưa, rằng họ phải luôn đề cao cảnh giác, kiểm soát thật chặt và áp dụng mọi biện pháp có thể để tránh những nguy cơ tiềm ẩn chồng đi “ăn phở”. Đó thực sự là một cái bóng đè nặng lên tâm lý phụ nữ.Nhưng người chồng có thể giúp xóa đi những ức chế tâm lý này bằng cách cởi mở và chân thành, trung thực chia sẻ với vợ những suy nghĩ, tình cảm, lo lắng, dự định của mình. Một khi người vợ cảm thấy an tâm trong mối quan hệ vợ chồng, cô ấy sẽ không còn luôn luôn trong trạng thái cảnh giác nữa, thay vào đó cô ấy sẽ trở nên vô tư, vui vẻ hơn.Khi còn hẹn hò, yêu đương, hai người muốn dành tất cả thời gian ở bên nhau. Nhưng khi bắt đầu cuộc sống gia đình, thường công việc, con cái, trách nhiệm với gia đình nhỏ, với họ hàng nội ngoại, bạn bè, đồng nghiệp... đã ngốn của hai bạn một khối lượng sức lực và thời gian rất lớn khiến cả hai không còn dành nhiều thời gian cho nhau như trước.Thường khi nhận ra điều này, cả hai sẽ tìm cách bù đắp cho nhau bằng việc cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia, điều đó cũng rất tốt, nhưng đừng tìm đến nhau bất cứ khi nào có thể bởi điều đó sẽ khiến ngọn lửa tình yêu nhạt dần.Để ngọn lửa đó cháy lâu hơn, bạn cần biết một thứ nghệ thuật không kém phần quan trọng: học cách sử dụng thời gian khi không ở bên nhau. Đi chơi với bạn bè của riêng mình sẽ giúp cả hai có những không gian riêng, và cách này sẽ giúp những căng thẳng, dồn nén trong cuộc sống được giảm đi rất nhiều.Hơn nữa, khi mỗi người được sống một lúc trong không gian riêng của mình, được làm bất cứ điều gì mình thích sẽ giúp cả hai lấy lại cân bằng trong cuộc sống, cả sức lực và tinh thần để duy trì phong độ tốt cho chính mình. Nếu cứ thấy mệt mỏi, buồn nản là tìm đến nhau chia sẻ, đó chưa chắc là một giải pháp tốt. Làm vậy, người này chỉ như chiếc thùng rác của người kia để lắng nghe toàn những bực dọc, buồn khổ trong đời. Thời gian ở một mình sẽ giúp tự cá nhân cân bằng lại, gạn lọc cảm xúc và suy nghĩ để khi vợ chồng chia sẻ với nhau, mọi thứ đã ở trạng thái tích cực hơn.Chỉ riêng việc hai người sống cùng một nhà, ngủ chung một giường đã choán một khoảng thời gian lớn trong ngày rồi, chia sẻ không nhất thiết phải là tìm một khoảng thời gian, không gian chỉ có hai người, ngồi xuống trò chuyện, nếu quá bận rộn, các bạn vẫn có thể thể hiện sự quan tâm của mình một cách nhẹ nhàng và hiệu quả, một chiếc hôn vội trước khi đi làm, một nụ cười trìu mến khi về nhà, một cái nắm tay khi hai vợ chồng cùng nấu cơm tối hoặc tranh thủ trò chuyện khi cùng nhau rửa bát... Tất cả những hành động nhỏ đó đã gửi đi thông điệp tuyệt vời nhất của tình yêu.Một khi hai người quyết định bứt ra khỏi cuộc sống thường lệ để dành cho nhau những phút riêng tư, hãy biến khoảng thời gian quý giá đó trở thành những phút giây đặc biệt nhất, những kỷ niệm ngọt ngào, đáng nhớ để đền đáp cho những tháng ngày dài hai vợ chồng phải làm lụng vất vả.Mỗi tuần hai vợ chồng hãy lên lịch rõ ràng cho một buổi “hẹn hò” để việc này cũng trở thành một phần quan trọng và cũng được ưu tiên như những sắp xếp khác trong công việc. Hãy khiến những buổi “hẹn hò” trở nên đặc biệt và thú vị chứ không chỉ đơn giản là những buổi tối đi ăn, đi xem phim thông thường.Ngày xưa hai bạn đã có những buổi hẹn thú vị như thế nào? Ra biển chơi, đi leo núi, đi picnic, bơi thuyền, gọi bạn bè tới nhà và cùng nhau nấu nướng, hát hò? Hãy cùng nhau lên kế hoạch cho những hoạt động thú vị nhất, như cùng nhau học một môn thể thao mới chẳng hạn. Đây sẽ là những kỷ niệm gắn kết tuyệt vời. Hai bạn sẽ được cùng nhau trải nghiệm những điều mới mẻ và càng trở nên gắn bó hơn.Cùng nhau lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi xa sẽ gia tăng mức độ hạnh phúc và phấn khích. Lên kế hoạch để “chạy trốn” khỏi những thói quen hàng ngày và hai đứa có thể dành thời gian làm bất cứ điều gì mình thích, tận hưởng khoảng thời gian thư thái, dễ chịu bên nhau, không bị gián đoạn bởi bất cứ điều gì. Việc nhà và việc cơ quan có thể tạm gác lại phía sau nhường chỗ cho niềm vui, sự sảng khoái trong một không gian tươi mới. Nhưng đừng để niềm hứng thú đó mất đi khi hai bạn quay về nhà. Hãy cố gắng duy trì cảm giác này trong cuộc sống hàng ngày bằng những cách đơn giản như cùng nhau nói chuyện tán gẫu bên ly rượu vang mỗi tối. Để hai vợ chồng, đặc biệt là người vợ duy trì được tâm trạng vui vẻ, thoải mái trong cuộc sống hàng ngày, điều cần thiết là phải tạo ra những điều thú vị gây phấn khích, tránh đi vào lối mòn nhàm chán.Năm tháng cứ nối tiếp nhau còn sự lãng mạn thì vốn mỏng manh, dễ tan biến, vì vậy nó cần cả hai người cùng nhau nâng niu, vun đắp và không ngừng “động não” để gia tăng thêm phút giây lãng mạn.