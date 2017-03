Để yêu công việc nội trợ thời @

Chuyện nhỏ hóa lớn



Thời @, vị thế của phụ nữ ngày càng được nâng cao trong xã hội. Chẳng thế mà khi được hỏi “Có cần biết nữ công gia chánh?”, không ít chị em đã phẩy tay cho rằng “không lấy gì làm quan trọng”, đối với họ có nhiều thứ còn đáng quan tâm hơn. Cũng vì vậy nhiều câu chuyện dở khóc dở cười đã diễn ra trong các gia đình công dân @ do thiếu kiến thức và không có kinh nghiệm nội trợ.



Lần đầu tiên vào bếp với một bữa ăn món nào cũng mặn, loay hoay với cái bàn ủi hơi đến nỗi làm hư mất cái áo “tủ” của chồng hay nhanh tay thảy chiếc áo dài mẹ chồng vừa mới mua vào máy giặt… những chuyện tưởng chừng như nhỏ nhưng lại dễ gây nên những cãi vã không cần thiết trong gia đình.



Không phải tự nhiên mà dân gian ta có câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Người phụ nữ giống như một ngọn lửa nhỏ thắp sáng gia đình với sự khéo léo, nhẹ nhàng, tinh tế vốn có. Vì vậy, hãy đừng coi việc nội trợ là một công việc mệt mỏi mất thời gian, mà thay vào đó bạn hãy học cách yêu thích, xử lí thông minh các công việc và áp dụng những thành tựu thời @ để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn.



Bí quyết nội trợ thời @



Là một người nội trợ thời @, bạn đã có những lợi thế vượt hơn hẳn thế hệ đi trước. Một loạt các món đồ gia dụng điện tử cũng như các sản phẩm chăm sóc nhà cửa hiện đại sẽ giúp bạn giảm đáng kể sức lao động và tiết kiệm thời gian.



Hãy tìm cho mình những “phụ tá” đắc lực, thích hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày của gia đình. Ví dụ như thay vì phải dậy sớm mỗi sáng để ninh nấu món ăn và đưa con đi học, bạn hãy sử dụng chiếc nồi hầm thông minh hay chiếc lò vi sóng để làm nóng chỉ trong vài phút. Đối với các gia đình lớn, hãy “sắm” cho mình một chiếc tủ lạnh side-by-side giúp bạn trữ thức ăn cho cả tuần, không tốn nhiều công đi chợ mỗi ngày mà vẫn có đồ ăn tươi ngon cho cả nhà.



Một trong những việc được cho là “đáng sợ” nhất của phụ nữ @ là giặt giũ. Chỉ cần nghĩ tới đống quần áo phải xử lí mỗi tuần là bạn đã thấy mệt mỏi. Với những tình huống như vậy, nước giặt là giải pháp tối ưu. Hòa tan hoàn toàn trong nước, thấm sâu vào sợi vải để đánh bật những vết bẩn khó ưa nhất, nước giặt được cho là “cuộc cánh mạng” trong giặt giũ, giúp người nội trợ giảm bớt gánh nặng.



Ở các nước châu Âu, nước giặt đã được thịnh hành từ vài chục năm trở lại đây, còn ở Việt Nam gần đây OMO mới giới thiệu OMO 2 lần đậm đặc với công thức vượt trội đậm đặc hơn 2 lần so với nước giặt thông thường vào tiết kiệm được tới 20% chi phí so với bột giặt. Với 1 nắp nước giặt và 3 bước đơn giản:



1. Chấm 1 ít nước giặt lên vết bẩn.



2. Vò nhẹ



3. Đổ phần còn lại của nắp nước giặt và chậu hoặc máy giặt,



bạn đã có thể rảnh tay với công việc giặt giũ của cả tuần.



Là người nội trợ của thời @, hãy luôn cập nhật những kiến thức mới để bắt kịp với thời đại mà vẫn giữ được nét đảm đang đáng quý của phụ nữ Việt Nam.





