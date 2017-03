Đi bụi ngắn ngày và những cuộc chơi dại dột

Thú vui bụi ngắn ngày



Được nghe nhiều câu chuyện kỳ thú và đầy khám phá của dân văn phòng đi bụi ngắn ngày, nhưng chưa một lần Giang trải nghiệm thực tế. Và khi cuộc họp nhóm vừa thống nhất là đi bụi cuối tuần, Giang đã có không ít dự kiến cho mình để đối phó với những nguy hiểm đã được các tiền bối cảnh báo trước.



Tham khảo ý kiến của các anh chị đồng nghiệp đã từng đi bụi, Giang phải chuẩn bị đồ dùng từ A-Z cho cuộc hành trình cam go trước mắt vì "nó không hẳn là trải nghiệm mà là một thử thách lớn cho những ai đã bước vào cuộc chơi", một đồng nghiệp có thâm niên đi bụi khẳng định với Giang.



Một chuyến đi bụi thực sự gần như một chuyến phượt với từng nấc thang vượt hiểm nguy để trải nghiệm sức trẻ của tuổi xuân. Người đi bụi được coi là chiến binh dấn thân vào những trò chơi nguy hiểm.



Ở đây những chiến binh bụi sẽ phải đương đầu với rất nhiều khó khăn mà họ chưa từng gặp để bảo vệ những thiên thần tình yêu của mình và đem về những chiến tích. Khi đó chiến binh bụi sẽ được tôn vinh lên thành những "anh hùng bụi" bằng những tặng phẩm và một cuộc chơi tự sướng do anh hùng này đề xuất.



Còn những thiên thần tình yêu của các chiến binh này cũng phải gồng mình để chống chọi với hàng ngàn nỗi sợ hãi nơi "rừng thiêng, nước độc", ở những môi trường kinh hoàng mà họ chưa từng đến để chinh phục thử thách cùng người yêu mình. Chính những giãi bày trải nghiệm này đã khiến Giang mất ngủ cả đêm cho chuyến đi chơi cùng nhóm bạn.







Những thử thách khó nhọc của dân chơi bụi.





Phú Thọ là điểm dừng chân cho chuyến đi bụi ngắn ngày của nhóm Giang. Đúng 5h sáng cả hội gồm 10 người (5 thành viên của nhóm và người yêu) hẹn nhau ở đường Láng - Hòa Lạc (đại lộ Thăng Long) Hà Nội làm mốc xuất phát. Phương tiện bắt buộc của chuyến đi là xe máy với đủ loại ba lô to nhỏ khác nhau chuẩn bị cho 2 ngày bụi.Dừng chân tại núi Thắm (Thanh Ba, Phú Thọ) vào lúc 8h43 phút, cả đoàn nghỉ ngơi và công bố chuyến đi của từng đội. Năm đội được chia làm năm hướng và lấy điểm chốt là chân núi Thắm, hẹn đến 1h chiều ngày hôm sau họp mặt, trình diện sản phẩm và quay về Hà Nội.Nguyên tắc đưa ra, các đội tự chọn hành trình cho mình nhưng phải quay video lại tất cả hoạt động 2 người để lấy "sản phẩm" tham gia cuộc thi chiến tích của nhóm.Giang và Hùng (người cô mới nhận lời yêu được 2 tháng) trăn trở không biết phải làm gì cho một hơn một ngày đêm nơi "rừng thiêng nước độc" này. Hai người đã làm cuộc khảo sát, lần dò một nơi an toàn cho một đêm trú chân trên núi. Một nguyên tắc bắt buộc của nhóm khi tham gia cuộc đi chơi bụi là phải qua đêm trên núi để thi đua sức trẻ với nhau.Sau khi ghi lại những khoảnh khắc vui chơi với cảnh non xanh, những pha giật gân chinh phục từng tấc đá, những bữa ăn tạm bợ hay những thu hoạch kỳ thú với chim muông, hoa trái... hai người đã đến lúc tìm nơi dừng chân cho mình. 18h nhưng trời đã nhá nhem tối, đôi tình nhân vội vàng tìm chỗ để căng dây làm lều, đốt lửa. Cũng từ đây, không ít rắc rối đã nảy sinh.Vấn đề ngủ nghỉ hay thức trắng đêm sau một ngày dài "trèo đèo lội suối", làm thế nào để đối mặt với những cám dỗ, những câu chuyện bi hài trong một mớ bòng bong tránh "ngọn lửa tình" thiêu đốt trái tim hai người, những nguy hiểm rình rập giữa rừng hoang, thú dữ... khiến cho cả Giang và anh chàng người yêu cảm thấy khó vượt qua sự cám dỗ nảy sinh nơi rừng vắng.Đến 1h ngày hôm sau, đúng địa điểm đã hẹn, đôi của Giang chỉ hội ngộ được với hai đôi nữa. Sau những cuộc khẩu chiến hùng hồn kể lại những chiến tích mà các đôi đã trải qua, đua nhau khoe những sản phẩm dấu ấn thì ba đôi này vẫn không thể nguôi nỗi lo cho hai đội còn lại.Đã quá hai giờ trôi qua mà vẫn không thấy tăm tích của bốn người kia, điện thoại luôn trong tình trạng "tò tí te" không liên lạc được. Đến hơn 17h thì đồng loạt bốn khuôn mặt nhem nhuốc, hốc hác xuất hiện trước sự lo lắng của mọi người.Đúng một tuần sau thì nhóm đi bụi của Giang mới có cơ hội họp mặt nhau tại một quán cafe quen thuộc. Và những video dấu ấn lần lượt được công diễn, cũng là lúc sự tình khốn khổ của hai cặp đôi về sau được giãi bày.Ngoài những khốn khó mà các đôi khác phải trải qua như vượt qua những nấc thang núi trùng trùng, điệp điệp thì họ bị "bóp nghẹt" trong nỗi lo sợ lạc mất người yêu chỉ trong khoảnh khắc.Điện thoại không liên lạc được khi người yêu bị rơi xuống hố sâu với một cú ngã bất ngờ. Một phen hú vía khi phải mất một đêm anh Hoàng (người trong nhóm) mới tìm được người yêu trong một hẻm đá với thương tích đầy mình. Hoàng phải thức trắng đêm để băng bó vết thương, canh cho người yêu chợp mắt nên anh quá mệt mỏi.Đến sáng hôm sau, cơn đói hoành hành khi túi lương thực không còn, hai người phải vật vã lần dò từng bước xuống núi. Hậu quả còn tệ hại hơn, về đến Hà Nội, cặp đôi này cùng lúc phải nhập viện vì lên cơn sốt rét. Sau một tuần nghỉ làm, vật vã với từng cơn sốt nhưng đến ngày chủ nhật hai người hội ngộ cùng nhóm để trình báo hiện trạng "xuống dốc" về nhan sắc, sức khỏe sau chuyến đi khủng khiếp.Cặp đôi còn lại có một hoàn cảnh khác. Cả hai đối diện với sự mạo hiểm tính mạng của mình qua một loạt thử thách không cân sức. Đó là cuộc chơi hết mình cho những khoảnh khắc sống gang tấc với sự sống và cái chết. Để có được video dấu ấn, đôi này đã lên kế hoạch cùng tạo những kiểu ảnh lãng mạn có một không hai.Họ quyết tâm dìu nhau trèo lên đỉnh núi, chọn không gian cho những khoảnh khắc thơ mộng nhưng mạo hiểm theo kịch bản đã vạch sẵn. Nhưng thật không may, chưa lên được đến đỉnh núi thì cô người yêu của Thắng đã bị ong đốt cho túi bụi. Bất ngờ và quá sợ hãi chị ngất lịm.Thắng cũng bị ong đốt sưng cả mặt mày, lấy điện thoại để gọi cứu trợ nhưng không thể liên lạc được vì ngoài vòng phủ sóng. Bất lực, sợ hãi, hai người đành ôm nhau đợi trời sáng để xuống núi.Không kịp ghi lại một khoảnh khắc nào với núi Thắm, tiếc nuối hơn là khi xuống núi anh chợt phát hiện ra máy ảnh của mình đã bẹp dúm. Hậu quả phải mất 13 tiếng anh chị mới dò đường xuống núi. Cả hai cũng phải nhập viện để hồi phục sức khỏe.