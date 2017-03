Với quan niệm nam tính đàn ông nằm ở “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao”, nhiều anh chàng đã chạy đôn chạy đáo tìm đủ mọi cách để cải thiện tầm vóc, kể cả việc … đi mua. Trên những nẻo đường “đi mua nam tính”, đã xảy ra không ít chuyện dở khóc, dở cười.

“Nhỏ” so với bạn bè

Bác sĩ Phạm Nam Việt, khoa tiết niệu – Nam học (Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM) cho biết, rất nhiều bạn trai đến khám nam khoa chỉ vì lí do “cậu nhỏ” của mình bé hơn so với bè bạn. Mặc dù khi kiểm tra thì hầu hết lài ở kích thước bình thường nhưng nhiều “cậu chủ” vẫn khăng khăng đòi kéo dài “của quý”.

Theo bác sĩ Việt, ở các khoa Nam học có phẫu thuật để kéo dài cậu nhỏ cho những trường hợp thật sự có bệnh. Tuy nhiên, những “cậu nhỏ” dài “không tự nhiên” sẽ có cảm giác tê và có thể có sẹo.

Việc kích cỡ to hay nhỏ không hề ảnh hưởng tới tính chất và “tinh thần” của “cậu nhỏ”, càng không liên quan gì tới nam tính. Cần nói thêm để nhiều bạn tránh việc ngộ nhận kích thước của “cậu nhỏ”, chiều dài trung bình của “cậu nhỏ” khi cương là 11-12 cm. Gọi là nhỏ nếu khi xìu mà nó dưới 4 cm và khi cương không quá 6 cm.

Ngoài vấn đề kích cỡ, nhiều bạn trẻ cũng đồng hóa “nam tính = violong”. Như trường hợp của bạn Trần T. An (Đồng Nai), 17 tuổi mà “cậu nhỏ” vẫn… trống trơn. Chuyện đó khiến An phải mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng nghĩ là mình thiếu nam tính.

An quyết định đến Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM để cấy... lông. Sau khi khám tổng quát, bác sĩ Việt thuyết phục An cố gắng chờ đợi thêm một thời gian. Và đúng là sau gần 1 năm, anh bạn gọi điện nằng nặc gặp bác sĩ mà bạn cho rằng “đoán như thần” để cảm ơn. “Thực ra, chỉ vì anh bạn dậy thì chậm so với bè bạn”, bác sĩ Việt cho biết.

Dù sao thì những trường hợp “tự kỉ ám thị” trên cũng tìm đúng chỗ để “mua nam tính” là bệnh viện. Có những bạn tự rước họa vào thân vì nghe theo lời người này người kia, dùng những loại thuốc trôi nổi để tăng nam tính.

Điển hình là N.H. Phương (17 tuổi, Hà Nam), bạn phải đến khoa Nam học bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để chữa bệnh nhiễm trùng vì tự ý dùng miếng dán thảo dược được quảng cáo là “tăng kích cỡ tối đa”. Khi nghe các bác sĩ cảnh báo, kiểu “mua nam tính” của mình có thể dẫn tới vô sinh, bạn ấy chỉ còn biết kêu trời: “Cứu cháu với bác sĩ ơi!”.



Nhiều bạn muốn có được vẻ nam tính như sao nước ngoài. (ảnh minh họa) Nhiều bạn muốn có được vẻ nam tính như sao nước ngoài. (ảnh minh họa)

Những chàng trai chân dài

Không chỉ siêng năng tập thể dục thể thao để có “bụng 6 múi”, nhiều bạn nam sẵn sàng nhờ đến sự can thiệp của y học để có được ngoại hình ưng ý. Gặp Trần N. Lĩnh (cựu học sinh THPT Nguyễn Trường Tộ, TP.Vinh), anh bạn cho biết, kéo dài chân là hành trình đau đớn nhất trong cuộc đời mà mình từng trải qua, nhưng… đáng làm nhất để khẳng định nam tính.

Anh bạn đang tập đi lại, mỗi bước chân đều kèm theo sự đau buốt xương chân. Trưốc đây, khi đứng với các bạn gái (thường đi giày cao gót) nên anh bạn mặc cảm về chiều cao 1m64 của mình. Thi thoảng, Lĩnh đi giày cao 4 phân “ăn gian” chiều cao thì ngay lập tức lại có cô bạn trêu ghẹo: “Con trai mà cũng đi guốc”. Thế nên, anh bạn quyết định xin bố mẹ đi kéo dài chân ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tự tin vào ngoại hình của mình.

TS Đỗ Tiến Dũng (Trưởng khoa phẫu thuật chỉnh hình dưới, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cho biết, những nam bệnh nhân khi đến bệnh viện kéo dài chân đều bày tỏ quan điểm: “Con gái lùn không sao, con trai lùn mất hết thể diện”. TS Dũng cảnh báo: “Phẫu thuật kéo dài chi dưới là một hành trình gian nan. Ngoài sự đau đớn, còn phải ngồi một chỗ hàng năm trời. Đó là những thử thách lớn đối với những bạn trẻ”.

Bạn N. Phong, 16 tuổi ở Hà Nội, tìm đến trung tâm Nam học, bệnh viện Việt Đức đòi cắt ngực vì bạn thấy ngực mình “to như con gái”. Bị bạn bè hay trêu chọc là “Phong nhớt”, Phong trầm cảm nặng và đã không dưới 4 lần nghĩ đến cái chết. Được bác GS.TS Trần Quán Anh (Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội) tư vấn, Phong mới an tâm.

“Thật ra đó là một căn bệnh thường gặp ở các bạn nam tuổi dậy thì và sẽ tự khỏi theo thời gian. Sự phát triển quá khổ vòng 1 ở các bạn nam được các bác sĩ gọi là “nữ hóa tuyến vú”. Đến cuối giai đoạn dậy thì, vòng 1 sẽ dần “hô biến” nhỏ lại. Chỉ khi nào phần ngực phát triển quá lớn, trên 4cm, các bác sĩ mới phẫu thuật lấy đi phần mô tuyến vú. Và bệnh này chẳng ảnh hưởng gì đến nam tính của các bạn”.

Vậy nam tính nằm ở đâu? Tiến sĩ Vũ Kim Thanh (Trung tâm Sức khỏe Hạnh phúc Gia đình TP.HCM) đưa ra một trong rất nhiều biểu hiện của nam tính: Sự sẻ chia. Bạn có thể to, khỏe, thân hình cuồn cuộn cơ bắp… nhưng khi gặp một chị bán hàng rong không may bị ngất trên phố, bạn thờ ơ đi qua.

Khi đi cùng một bạn nữ cùng lớp, bất chợt gặp cơn mưa, bạn nhanh chòng khoác áo và nói: “Tiếc quá, mình chỉ có một cái”. Mẹ bạn mỏi lưng, nhức chân tay, nhờ chở đi chợ, bạn nói: “Thôi, con bận đi sinh nhật bạn X.”

Cách đơn giản để bổ sung vẻ nam tính cho mình là hãy luôn ở vị thế của ngưòi sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ.

Theo Thu Hương ( DT/Mực Tím)