Dịch vụ osin đắt hàng sau Tết

Chỉ trong vòng một buổi chiều, trung tâm giới thiệu việc làm trên phố Tạ Quang Bửu, Hà Nội đã tiếp nhận hơn 15 hồ sơ cần tìm người giúp việc. Chị Thùy Linh, nhân viên ở đây cho biết: "Ra Giêng, nhiều gia đình muốn mướn người giúp việc để đỡ đần. Vì nhiều osin về quê ăn Tết rồi không lên hoặc đòi tăng lương cao quá nên chủ nhà phải đi tìm người mới".



Nhân viên này cho biết thêm, thuê osin vào thời điểm trước và sau Tết đều không dễ. Thông thường, khách hàng phải chờ từ 5 ngày đến một tuần mới tìm được người ưng ý. Theo đó, phí dịch vụ cũng đắt hơn, từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng cho một vụ giới thiệu thành công, tùy theo sự đòi hỏi khắt khe của chủ nhà. Thậm chí, trong thời gian chờ đợi, không ít chủ nhà chấp nhận thuê osin theo giờ với giá khá cao, khoảng 100.000-150.000 đồng mỗi giờ.







Nhiều gia đình có nhu cầu tìm người giúp việc sau Tết. Ảnh minh họa.

Tương tự, anh Hoàng Minh Quân, làm việc cho một trung tâm giới thiệu việc làm trên đường Cầu Giấy cho biết, lượng khách tìm người giúp việc thời điểm này tăng khoảng 50% so với hồi năm 2011. Song, do dự báo được điều này nên cơ sở của anh đã chuẩn bị trước và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Dù vậy, anh Quân thông tin, khách vẫn phải liên hệ trước khoảng 3 ngày và chấp nhận trả lương từ 2 triệu đồng trở lên.Anh Quân cho hay, mức lương trung bình của người giúp việc hiện nay khoảng 2,5 triệu đồng một tháng. Trong đó, gia đình một thế hệ thuê osin nấu nướng, dọn dẹp, đưa đón con đi học thường phải trả 2 triệu đồng, gia đình nhiều thế hệ thì phải thanh toán khoảng 3 triệu đồng. Việc trông trẻ sơ sinh hoặc chăm người già được trả 2,5-3 triệu đồng mỗi tháng. "Mức trên tăng khoảng 300.000 - 500.000 đồng so với năm ngoài. Trước Tết, chúng tôi cũng chuẩn bị bằng cách đi tìm người khắp nơi, thỏa thuận sẽ giới thiệu việc cho họ khi ra Giêng, chứ không thể ép giá rẻ hơn thị trường được", anh nói.Theo anh Quân, nhiều gia đình đổ xô đi kiếm osin mỗi dịp ra Giêng là do nhiều chủ nhà chỉ làm việc với osin bằng văn bản miệng, không có giao kèo hợp đồng, nên mỗi dịp người làm về quê ăn Tết, họ có thể bỏ việc luôn. Trong khi đó, đa số các trung tâm giới thiệu việc làm hiện nay đều chỉ ký kết với khách trong khoản giới thiệu người, thời hạn làm việc là do chủ nhà và osin tự thỏa thuận.Tuy nhiên, anh Quân cho rằng, điều này cũng rất khó can thiệp. Bởi đa phần người làm nghề osin ngại ký kết và không muốn bị ràng buộc nên rất hiếm người yêu cầu hợp đồng. Chủ nhà khi mới thuê cũng muốn tìm hiểu nết ăn, nết ở của người làm nên cũng không đề cập đến vấn đề này.Trong khi đó, chị Nguyễn Tuyết Mai, chuyên môi giới việc làm tại một trung tâm trên đường Láng, Hà Nội cho rằng, đại đa số osin "chảnh" sau mỗi dịp Tết, kiếm cớ gia đình có việc bận ở quê, bị bố mẹ giục lấy chồng... đều chung một nguyên do là muốn được tăng lương.Tuy nhiên, chị Mai khẳng định, lương không phải là yếu tố quan trọng nhất đối với những người làm nghề osin hiện nay. Đại bộ phận người giúp việc chị từng tiếp xúc đều chia sẻ, môi trường làm việc cũng như cách đối đãi của chủ nhà là điều họ quan tâm nhất. "Chỉ một ít người kém kinh nghiệm trong nghề này mới đứng núi này trông núi nọ, chứ kiếm được một nơi làm việc thoải mái không dễ, có khi lương cao mà bị xét nét quá cũng bỏ sớm. Còn chủ nhà mướn được người ưng ý, quen việc cũng khó nên khi tìm được rồi thì nên có chính sách giữ người", chị Mai tư vấn.Thuê được một người giúp việc hơn 3 năm nay, song gia đình chị Vân, ở Long Biên, Hà Nội mà chưa bao giờ phải lo mất thời gian, tiền bạc kiếm người mới qua các trung tâm môi giới. Bí quyết được chị chia sẻ là nhu cương thích hợp và có chính sách "nuôi" lâu dài. Chị kể, sau quá trình thử việc tháng đầu tiên, thấy ưng người, ưng việc, chị dành một tuần đầu căn dặn, dạy bảo cô bé giúp việc từng li từng tý.Tết đến, chị không quên mua quà bánh để người làm mang về quê biếu họ hàng và biếu thêm 2 triệu đồng. Ngoài ra, chị đưa ra chính sách giữ người có hệ thống, Tết năm đầu tiên, chị tặng chiếc điện thoại 3 triệu đồng, Tết thứ 2, chị tặng một chiếc máy giặt gửi về cho gia đình ở quê... "Tìm được người trung thực, sạch sẽ, chăm con mình không dễ, mình đối xử với người ta tốt, người ta cũng không phụ mình đâu", chị nói.