Dịch vụ thuê người yêu ngày Tết hét giá 4 triệu/ngày

Cho thuê người yêu ngày càng đắt giá



Trong những dịp lễ Tết, Valentine’s, áp lực của trai ế, gái ế ngày càng cao. Người bị bố mẹ giận dỗi vì chưa chịu kết hôn, người lại cảm thấy cô đơn cho phận lẻ bóng của mình. Chính vì vậy, dịch vụ cho thuê người yêu được dịp nở rộ trong Tết Quý Tỵ sắp tới.



Trên các diễn đàn, nhiều topic đăng tải dịch vụ cho thuê người yêu mọc lên như nấm. Nhiều nhất phải kể đến các trung tâm môi giới với những lời giới thiệu hết sức hấp dẫn.



Có nơi gợi ý: “Bạn đang cô đơn? Bạn đang cần một bờ vai để chia sẻ? Hay đơn giản bạn cần một người yêu để thưởng thức hương vị cuộc sống? Hãy đến với chúng tôi ,dịch vụ cho thuê người yêu dành cho cả nam và nữ! Chúng tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách,thỏa mãn mọi yêu cầu của quý khách một cách tốt nhất”.

Ít hoa mỹ hơn, có trung tâm giới thiệu cụ thể dịch vụ cho thuê người yêu ra mắt bạn bè, gia đình, tâm sự chia sẻ, đi uống cà phê, du lịch… theo giờ hoặc theo ngày.





Dịch vụ cho thuê người yêu đắt giá nhưng ế khách (Ảnh chỉ mang tính minh họa)



Trung tâm này rất tự tin: “Với đội ngũ nhân viên nữ xinh đẹp, ứng xử tốt, giỏi kỹ năng sống, các quý ông chắc chắn sẽ hài với dịch vụ của chúng tôi. Với đội ngũ nhân viên nam đẹp trai, cao ráo, tháo vát, các quý bà sẽ hài lòng với sự phục vụ chu đáo”.



Đội ngũ của nhân viên bao gồm luật sư, giáo viên, nhân viên văn phòng, dân lao động, người nước ngoài, sinh viên, học sinh đã trưởng thành (18 tuổi trở lên),…nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu đa dạng của khách hàng. Hiện nay trung tâm có gần 200 cộng tác viên thường trực làm công việc đóng thế, ngoài ra còn có trên 100 cộng tác viên làm bán thời gian.



Mức giá còn tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của khách hàng cũng như trình độ, năng lực của mỗi nhân viên nhưng trung bình mỗi giờ tiếp người yêu của nhân viên ở đây được đội lên tới 500.000 đồng/giờ.



Một điểm chung mà nhiều trung tâm môi giới nhấn mạnh là không sex trong quá trình thực thi hợp đồng.



CLB cho thuê người yêu còn lập facebook để thu hút khách hàng. Khẳng định CLB có nhiều người mẫu và PG xinh đẹp nên giá tại CLB cũng được hét lên trời. Muốn thuê một người mẫu, các bạn nam độc thân phải bỏ ra 200 USD/ngày. Con số này giảm xuống một nửa với “người yêu” là PG. Thời gian “làm việc” là 9h sáng tới 9h tới. Địa điểm cho thuê: Sài Gòn, Cần Thơ, Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt.



Không chỉ các trung tâm rầm rộ “ra quân” trong dịp Tết Quỵ Tỵ, các chị em cũng đơn thân độc mã tự tiếp thị bản thân trên nhiều diễn đàn. Thành viên có nick storm… trên một diễn đàn công nghệ nổi tiếng lập Topic với tiêu đề “Cho thuê người yêu vào dịp lễ Tết 2013, Valentine (vô cùng trong sáng)



Thành viên này khá thành thật khi tự nhận mình sinh năm 1991, không quá xinh nhưng cũng không đến nỗi xấu, thân thiện, giao tiếp khéo léo. storm… nhận làm bạn gái theo hợp đồng trong mùa lễ tết, ra mắt gia đình hoặc đi chơi với bạn bè

Thành viên này nhấn mạnh trong hợp đồng không có các “điều khoản” như nhà nghỉ, khách sạn, bar.

Đắt giá nhưng ế ẩm



Mặc dù số người gia nhập đội ngũ cung cấp dịch vụ cho thuê người yêu ngày càng tăng với mức giá ngày càng leo thang nhưng thị trường cho thuê người yêu không vì thế mà sôi động hơn.



Sau hơn 20 ngày lập topic, thành viên có nick storm… vẫn chưa nhận được bất cứ “hợp đồng” nào. Những người tham gia topic chủ yếu chỉ bông đùa và up ủng hộ. Có người còn ngạc nhiên khi hỏi: “Lại còn có cả dịch vụ này nữa cơ à?”.



Các trung tâm cũng không khá khẩm hơn gì. Mặc dù được thiết kế khá bắt mắt nhưng facebook của CLB cho thuê người yêu “vắng như chùa bà đanh”. Thỉnh thoảng mới có người vào bình luận nhưng chủ yếu bông đùa và những lời đề nghị được tham gia câu lạc bộ.



Có vẻ như, dịch vụ này không quá đắt khách dù CLB tùy tiện sử dụng hình ảnh của các hotgilr như Thủy Top, Tâm Tít,.. và các thí sinh hoa hậu như Huỳnh Bích Phương để tăng độ hấp dẫn của nhân viên.



Có rất nhiều lý do khiến dịch vụ cho thuê người yêu ngày Tết đang èo uột. Anh Nguyễn Thanh Bình (Thanh Xuân - Hà Nội) là trai ế 34 tuổi. Từ năm con rồng, anh đã có ý định thuê một chân dài về ra mắt họ hàng để nở mày nở mặt. Nhưng suy đi tính lại, anh quyết định về quê một mình.



“Lừa dối được một ngày chứ lừa dối được suốt đời đâu. Tết mình đưa cô ấy về nhà, lỡ các cụ ưng ý, đòi rằm tháng giêng lại về thì làm sao. Có phải lúc nào cô ấy cũng rảnh để phục vụ mình đâu. Lỡ lúc mình cần, cô ấy lại có hợp đồng rồi thì làm sao?” - Anh Bình lý giải cho quyết định dừng lại đột ngột của mình.



“Hơn nữa, vài trăm ngàn cho một giờ hẹn hò là quá cao. Lương kỹ sư quèn của tôi không đủ thuê người yêu trong vòng 1 tuần. Vì vậy chẳng có lý do gì để lãng phí đến như vậy”.



“Quá đắt đỏ” là tâm lý chung của nhiều trai ế khi tiếp cận dịch vụ thuê người yêu này. Trong khi đó, chị em lại rất e dè. Chẳng ai muốn gọi một chàng trai xa lạ là người yêu. Chính vì vậy, dịch vụ cho thuê người yêu thực sự không nóng như những gì nhiều người lầm tưởng trong thời gian vừa qua.





Theo Bảo Linh (VTC News)