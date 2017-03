Đoạn kết cho những “mối tình đỏ đen”

"Chứng nào tật nấy"



Bước sang năm học thứ 2, Lam Linh (Đại học Thương mại) “đổ gục” trước một anh chàng trên mình một khóa, gương mặt hiền khô, luôn giúp đỡ cô rất nhiệt tình. Lúc mới yêu, một vài người bạn của Linh đã rỉ tai cô rằng trông anh chàng trông thì hiền song sự thực cũng là tay chơi lô đề sinh viên có tiếng.



Lúc đầu Linh không tin, chỉ đến khi một lần cô nhận được tin nhắn của chàng người yêu nhắn cho bạn tính chuyện “xơi” con đề, con lô nào thì Linh mới ngã ngửa. Đem câu chuyện thẳng thắn hỏi người yêu, anh chàng cũng chẳng vòng vo mà thừa nhận luôn, đồng thời còn đưa ra lý do “chẳng có thằng đàn ông nào là không có tý đề đóm cả”.



Mặc dù rất bực song cũng không thể chỉ vì lý do đó mà chia tay nên Linh chấp nhận. Và cuộc tình ấy của Lam Linh buồn vui hệt như những con đề.



Linh tâm sự: “Mỗi lần trúng lô, anh ấy lại rủ rê bạn bè tụ tập, ăn uống, chơi bời ra trò. Có những lần trúng “đậm”, anh ấy vui vẻ đưa mình đi shopping, mua không biết bao nhiêu là đồ, hai đứa còn bàn tính chuyện đi du lịch nữa chứ. Mỗi lần anh ấy trúng đề, mình cũng vui lây vì cảm giác được đối xử như một nữ hoàng vậy”.



Tuy nhiên, khi kế hoạch đi du lịch vẫn chưa lên xong thì số tiền thắng đề ấy cũng đã nhanh chóng “cắp nón ra đi” tại các điểm ghi đề bởi “cầm tiền trong tay không đánh đề thì làm gì chứ, biết đâu trúng quả đậm hơn, làm chuyến du ngoạn nước ngoài cũng nên” – nguyên văn lời anh chàng người yêu giải thích với Linh khi “nướng” hết tiền số tiền thắng vào tờ giấy ghi đề.



Người yêu của Hương (sinh viên năm cuối, Cao đẳng nghề Thủy lợi) không có máu me đề đóm nhưng là dân lái xe tải đường dài nên rất máu cờ bạc. Thỉnh thoảng đội xế của anh chàng nghỉ ngơi giữa đường là tất cả “đồng chí chiến hữu” lại sát phạt nhau trên chiếu bạc.







Nhiều lần gọi điện cho người yêu, dù anh chàng này đã “khéo léo”chạy ra chỗ khác để nghe điện thoại song những âm thanh “chẵn, lẻ”đặc trưng của “món” xóc đĩa vẫn lạc vào máy

“Mối tình đỏ đen”



Khi nỗ lực thay đổi “máu đỏ đen” của người yêu không thành công,các bạn nữ cũng cần có dũng khí để nói lời chia tay

Biết rằng người yêu có máu đỏ đen nên đã nhiều lần Hương can ngăn, thậm chí dọa chia tay song mỗi lần như thế anh chàng lại khóc lóc, nói rằng sẽ cố gắng sửa sai nên Hương lại chấp thuận. Nhiều lần Hương gọi điện cho người yêu, dù anh chàng này đã “khéo léo” chạy ra chỗ khác để nghe điện thoại song những âm thanh “chẵn, lẻ” đặc trưng của “món” xóc đĩa vẫn khiến Hương hiểu hết mọi chuyện.“Lần nào anh ấy thắng bạc là mình biết ngay. Tâm trạng anh ấy vui nên tình yêu như được chắp thêm cánh. Lúc nào mà anh ấy thua nhiều thì chẳng nói chẳng rằng, nhiều khi điện thoại cũng chẳng nghe” – Hương chia sẻ.Ghé thăm một số diễn đàn, xuất hiện không ít topic than phiền chuyện đổ vỡ, rạn nứt tình yêu chỉ vì một phía mê lô đề, cờ bạc.Trên webtretho, nickname kem_pyo than phiền: “Vậy là anh đã mang ra khỏi nhà khoảng 100 triệu dù số tiền đó khi nó ra khỏi nhà anh anh mới chỉ là sinh viên.Ba năm nay em luôn phải sát cánh bên anh những khi anh phải trả nợ lô đề cá độ, em đã phải chạy trốn chủ nợ cùng anh, cùng anh trả nợ dù em chả giúp được anh bao nhiêu, đã khóc cùng anh, đã cười cùng anh, đã chửi nhau, đập phá cùng anh khi bế tắc, và bây giờ em vẫn đang nai lưng đi làm và vay mượn để trả nợ cùng anh. Đã có lúc em chia tay anh, em hẹn hò cùng người khác ngay lập tức để quên anh nhưng anh lại khóc, lại xin em cơ hội, em mủi lòng, em lại phụ tình cảm của khác, điều đó diễn ra đã quá hai lần, bây giờ em được gì, một khoản nợ với em là lớn”.Có thể thấy vì tình yêu, rất nhiều cô nàng có người tình mê đề đóm, cờ bạc đều sẵn sàng chấp nhận người yêu như thế vì nghĩ rằng đàn ông con trai ai chẳng có tính xấu? Một số nàng còn mơ mộng nghĩ rằng tình yêu sẽ giúp thay đổi máu đỏ đen của những anh chàng này.Thực tế, khi tiếp xúc nhiều với người yêu, các nàng thậm chí không thay đổi được các chàng mà thậm chí còn nhận được tác dụng phụ khi cũng quay ra “nghiện” tính lô, tính đề. Ban đầu chỉ là tiện đường bám gót người yêu tới các điểm ghi đề rồi những lần đi ghi đề hộ, những lần nghe người yêu “nghiên cứu” vòng quay của 9 con số nên thậm chí bị “nghiện” lúc nào không hay.Như trường hợp của Lam Linh, thời gian đầu Linh tỏ ra khó chịu và khuyên người yêu từ bỏ lô đề song cuối cùng chính Linh lại còn “máu” hơn cả anh chàng người yêu. Di động, lap top, xe máy của cả hai thi nhau “bám chốt” ở mấy quán cầm đồ. Thắng trận thì chẳng sao nhưng hễ thua hoặc hết tiền là cả hai lại om sòm cãi vã. Bi hài nhất là cảnh chàng thì thắng, nàng thì thua khiến người thì hớn hở, còn người thì muốn phát điên.Riêng Hương, sau nhiều lần khuyên răn bất thành, chứng kiến nhiều lần van xin, nài nỉ của anh chàng người yêu cờ bạc, Hương quyết tâm không mủi lòng nữa. Hương nhận ra được bản chất bên trong khó từ bỏ của anh chàng này nên đã chia tay để đi tìm một tình yêu mới.Không phải bạn gái nào cũng đủ bản lĩnh và sự tỉnh táo để chia tay với chàng người yêu mê các trò đỏ đen. Tuy nhiên, khi nỗ lực thay đổi “máu đỏ đen” của người yêu không thành công, các bạn nữ cũng cần có dũng khí để nói lời chia tay bởi có như vậy cuộc sống, tình yêu của các bạn mới không đâm vào ngõ cụt.