Doanh nhân tuổi teen - tại sao không?

Nữ doanh nhân Jules Quinn đã nảy ra ý tưởng về thương hiệu Tea Shedtrong khi đang theo học tại Đại học Northumbria/ Ảnh: Chris Owens

Không thích làm công cho người khác

"Các bạn hãy làm theo khả năng của bản thân và dù bạn theo học bất cứ ngành học nào, hãy đảm bảo những kiến thức tiếp thu được có thể giúp bạn đạt được những gì mình muốn khi tốt nghiệp" - Jules

Tiền bạc là một vấn đề lớn đối với số đông sinh viên, và công việc làm thêm có thể giúp họ trang trải được rất nhiều chi phí trong cuộc sống. Nhưng bên cạnh những lợi ích về mặt tài chính, làm thêm còn có thể giúp bạn mở mang, phát triển thêm những kinh nghiệm, kỹ năng và các mối quan hệ vô giá – tất cả những yếu tố này sẽ giúp ích cho cuộc sống sau này của bạn.Phần lớn sinh viên đều lựa chọn làm thuê cho các cửa hiệu, nhà hàng và quán rượu nổi tiếng trên những con phố lớn — những nơi luôn rộng cửa chào đón họ. Nhưng một số người lại chọn cách tự lực cánh sinh, vận dụng các kỹ năng kinh doanh và thường nhanh chóng đạt được những thành công đáng kể.Vậy nếu bạn có ý tưởng, nhiệt huyết và động lực, tại sao lại không tận dụng những năm tháng trên giảng đường đại học để thu hoạch được nhiều thứ khác ngoài tấm bằng?Jules vừa tốt nghiệp Đại học Northumbria mùa hè năm nay với một tấm bằng cử nhân chuyên ngành Marketing Thời trang. Vào năm cuối Đại học, cô đã xây dựng thương hiệu The Tea Shed dành cho những người yêu trà theo mô hình one-stop-shop (một điểm đến duy nhất có thể phục vụ tất cả nhu cầu mua sắm của khách hàng).Trà của Jules được nhập từ Sri Lanka và đóng gói theo cách rất đặc biệt trong các ly có thế tái sử dụng hoặc tái chế. Cô sống cùng gia đình ở Stocksfield, Newcastle và luôn nhận được sự ủng hộ của họ trong các công việc này.Bên cạnh đó, để tạo ra sự khác biệt, công ty còn sản xuất một loạt các sản phẩm gốm, bao gồm bình trà, chén và đĩa đựng và đồ nội thất nhẹ do chính cô thiết kế (với sự hỗ trợ của Quỹ từ thiện Arthouse Meath.The TeaShed cũng đang tích cực tìm kiếm xây dựng quan hệ hợp tác với các nhà thiết kế độc lập, đặc biệt là sinh viên mới tốt nghiệp, để sản xuất các bộ sưu tập riêng của hãng sau này.Jules Quinn chia sẻ: “Tôi biết khoảng thời gian theo học tại Đại học sẽ thú vị hơn rất nhiều nếu tôi có tiền và có thể tự đứng ra kinh doanh. Tôi cũng muốn sau khi tốt nghiệp có thể mau trả hết những khoản nợ của mình, cũng như để dành ra được 2 tháng tiền thuê nhà.Nhưng tôi không muốn làm việc tại quán bar vì công việc kiểu đó sẽ ảnh hưởng xấu tới lối sống của tôi và tôi không thực sự thích làm công cho người khác. Tôi cần phải tự tìm cách để có được những bộ quần áo đẹp và một cuộc sống dễ chịu. Công việc kinh doanh mạo hiểm đã giúp tôi đạt được những điều này".Khi vào đại học, Jules đã làm chủ một công việc kinh doanh. Cô bắt đầu làm ra tiền từ năm 17 tuổi bằng cách bán các đồ lặt vặt cho bạn bè và trong các khu chợ của nông dân và cho các bữa tiệc. Sau đó, cô tiến tới việc chủ trì các buổi tiệc đêm dành cho thanh niên dưới 18 tuổi tại các câu lạc bộ.Cô đặt cọc khoảng 300 bảng, thuê DJ và ban nhạc, và thu về phần lãi sau khi đã trừ tiền hoa hồng của câu lạc bộ."Rất nhiều sinh viên cũng làm như vậy" - Jules cho biết."Công việc đã giúp tôi rất nhiều trong việc chi trả tiền nhà cho đến khi tôi về sống cùng với mẹ vào hè năm ngoái và bắt đầu đầu tư tiền bạc vào The Tea Shed – nền tảng đề án tốt nghiệp của tôi tại Đại học Northumbria".Chia sẻ về ý tưởng kinh doanh, Jules nói: "Tôi ý thức rất rõ khi lựa chọn một ngành học thiết thực như vậy vì tôi muốn học hỏi những kỹ năng kinh doanh sáng tạo và có tính ứng dụng, để khi tốt nghiệp tôi có thể thiết kế và kinh doanh các sản phẩm của mình.Khóa học này cũng dạy tôi về nhóm trọng tâm – một công cụ nghiên cứu vô cùng quan trọng. Những năm tháng học đại học đã đem lại cho tôi không gian cũng như cơ hội để thử nghiệm những cách thức kiếm tiền khác nhau; cũng trong giai đoạn này, tôi đã giành được giải thưởng nhờ công việc kinh doanh và dự án kinh doanh của mình, nhờ đó mà nhận được trợ cấp về tài chính và những lời khuyên rất hữu ích về PR mà không phải tốn xu nào".Jules cũng có một lời khuyên cho các bạn tân sinh viên rằng: "Các bạn hãy làm theo khả năng của bản thân và dù bạn theo học bất cứ ngành học nào, hãy đảm bảo những kiến thức tiếp thu được có thể giúp bạn đạt được những gì mình muốn khi tốt nghiệp. Và nếu bạn nảy ra một ý tưởng kinh doanh kiếm tiền thì chìa khóa để phát triển và thực hiện nó là nghiên cứu, nghiên cứu và nghiên cứu”.