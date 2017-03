Độc thân và thành đạt

Họ cho rằng hôn nhân cũng như các ràng buộc xã hội về mặt pháp lý chính là rào cản cho khái niệm về hạnh phúc mà họ theo đuổi.

Sẽ rất dễ tìm thấy trong các tòa cao ốc ở những quốc gia phát triển hàng đầu châu Á như Nhật bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc…, nơi mức phát triển cũng như tốc độ làm việc đã được chuyên nghiệp hóa những nam thanh nữ tú trên dưới 30 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình.

Tự do và thành đạt được ưu tiên hàng đầu

Họ đều là những thanh niên ở độ tuổi trưởng thành, chín muồi kinh nghiệm và vẫn tràn đầy sức trẻ, thế hệ then chốt nhất góp phần cống hiến và sáng tạo cho sự phát triển của xã hội. Với mức lương từ 3.000 – 5.000 USD/tháng, sở hữu những chiếc ô tô hạng sang đắt tiền và ở trong những khu biệt thự cao cấp sang trọng, họ thừa khả năng tài chính để tạo dựng một tổ ấm cho riêng mình. Tuy vậy, khi được hỏi về ý định kết hôn và sinh con đẻ cái thì có tới 40% những “người độc thân tuổi 30” này cho biết, họ vẫn chưa nghĩ tới điều đó.

Rene Liu, một nữ ca sỹ kiêm diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ cho biết: “Độc thân không có gì là xấu, người ta vẫn thường nhầm lẫn khi đưa một khía cạnh tích cực của cuộc sống vào một cái tên mang tính bi quan và tiêu cực. Tôi cho rằng, một người trưởng thành thời hiện đại cần phải có tư tưởng thông thoáng và rộng mở, tự tin trong giao tiếp, thành đạt trong công việc và hoàn toàn độc lập về mặt tài chính.”

Ở Trung Quốc hiện nay, người ta thường gắn biệt danh “sheng nu” hay “30s” cho những người phụ nữ có trình độ học vấn cao, thu nhập cao trong xã hội nhưng lại chọn lối sống độc thân.

Rene Liu nói: “Tôi thích được gọi như vậy, tôi biết rõ mình là ai, mình muốn gì và thừa khả năng kết thúc cuộc sống độc thân cô đơn và nhàm chán như nhiều người vẫn nói. Tuy vậy, tôi có một lời khuyên cho các bạn trẻ trước khi lập gia đình rằng, hãy tự sống bằng chính bàn tay và đi trên đôi chân của mình trước khi ràng buộc và phụ thuộc về mọi mặt với một người khác. Có như vậy, bạn mới đủ chín chắn và mạnh mẽ để chăm sóc gia đình và dạy dỗ con cái sau này”.

Nguyên nhân dẫn tới việc “sợ” kết hôn

Một trong những nguyên nhân khác dẫn đến lối sống thích độc thân này chính là sức ép của công việc cũng như sự eo hẹp về mặt thời gian của giới trẻ châu Á hiện nay. Họ phải ra khỏi nhà từ 8 giờ sáng và trở về nhà vào lúc 20 giờ đêm, thậm chí là 22 giờ đêm nếu chưa kết thúc công việc. Trong một xã hội phát triển mà mỗi thông tin, tín hiệu được truyền tải chỉ tính bằng tích tắc thì mọi sự chậm trễ hay sai sót có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Ở trình độ học vấn và nhận thức xã hội càng cao, người ta thường có xu hướng bị phụ thuộc quá mức vào vòng quay của công việc cũng như các trách nhiệm kèm theo nó, sự xa rời tự nhiên và xu hướng muốn thoát ly khỏi các giá trị truyền thống là điều không tránh khỏi.

Henry Chen, giám đốc điều hành trẻ tuổi tại sàn giao dịch chứng khóan ở Singapore nói: “Không phải tôi không tin vào tình yêu cũng như tầm quan trọng của cuộc sống hôn nhân, gia đình nhưng ở thời điểm hiện tại tôi không có nhiều thời gian dành cho nó. Đây là thời điểm mà cơ hội thăng tiến cũng như các nhiệm vụ quan trọng đang chờ đợi tôi và tôi không thể bỏ lỡ. Trước đây tôi cũng đã từng có vài mối tình thóang qua với các đồng nghiệp nữ, nhưng chuyện tình cảm làm tốn quá nhiều thời gian và sự tập trung của tôi. Có lẽ những cuộc phiêu lưu tình ái chỉ thực sự thích hợp cho các chàng trai trẻ tuổi và bồng bột chứ không còn phù hợp với độ tuổi của tôi hiện nay”.

Ngoài ra, một lý do khác khiến cho giới trẻ ở các quốc gia phát triển châu Á vẫn còn do dự việc kết hôn ngay cả khi họ đã tìm thấy ý trung nhân của mình, đó là sự luyến tiếc tự do và mối lo phải ràng buộc với các trách nhiệm gia đình, tuân theo các phong tục truyền thống và phải dành hết thời gian để chăm sóc con cái.

Lee Young Mie, một nhân viên của tập đoàn kinh doanh thiết bị điện tử Hàn Quốc cho biết: “Tôi cũng đã có bạn trai và duy trì mối quan hệ suốt 3 năm qua nhưng chúng tôi chỉ hẹn hò và thỉnh thoảng đến ở nhà nhau qua đêm hay cùng nhau ăn tối chứ chưa có ý định kết hôn. Công việc của tôi quá bận rộn và chính bản thân tôi cũng cảm thấy bất an và lo sợ vào tính bền vững của cuộc sống hôn nhân”.

Theo nhận định của các chuyên gia xã hội học thì lối sống tôn thờ chủ nghĩa độc thân này sẽ vẫn còn được ưa thích trong thời gian tới ở các nước châu Á. Lối sống tự do theo kiểu phương Tây đang ngày một lan rộng và ăn sâu vào tư tưởng cũng như nhận thức của những người trẻ phương Đông.

Tại một số quốc gia mà sự chênh lệch về mặt giới tính trong xã hội ngày một rõ nét như Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, nơi đàn ông đang ngày một nhiều hơn phụ nữ thì việc sống thử, phiêu lưu tình ái thay vì kết hôn đang ngày càng trở nên phổ biến. Tuổi kết hôn và sinh con có nguy cơ bị đẩy lùi xuống 30 – 35 thay vì ở độ tuổi lý tưởng 22-26 như trước đây.

