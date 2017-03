Đôi điều về thuốc tránh thai cho quý ông

Tương lai, quý ông sẽ có vệ sĩ mới thay vì "trợ thủ áo mưa"?

Những thông tin ban đầu

Theo Phương Thảo (Dân trí/ Askmen)

Trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, thuốc tránh thai dành cho phái mạnh có ít tác dụng phụ. Tăng cân nhẹ là tác dụng phụ duy nhất có thể xảy ra, trong khi thuốc tránh thai dành cho chị em phụ nữ có thể gây nôn mửa, đông máu, đau nửa đầu và chóng mặt.Cánh mày râu có thể phục hồi lại số lượng tinh binh ngay sau khi ngưng sử dụng thuốc.Dẫu vậy, do sự chênh lệch nội tiết ở nam giới, sử dụng thuốc tránh thai như thế nào để mang lại hiệu quả tối ưu là rất quan trọng. Trong các thử nghiệm lâm sàng, các nhà nghiên cứu gặp phải một số vấn đề về liều lượng pha chế để tạo nên một viên thuốc tránh thai.Thực tế cho thấy, trong 100 người sử dụng thì 5-20 người không phản ứng với tác dụng của thuốc. Nguyên nhân là nội tiết của cánh mày râu không giống nhau, muốn điều chỉnh được nội tiết tố nam là rất phức tạp. Có vẻ như ngăn chặn một quả trứng mỗi tháng là nhiệm vụ đơn giản hơn cho các nhà nghiên cứu so với ngăn chặn việc sản xuất hàng triệu tinh binh trong mỗi lần lâm trận.Vào tháng 12/2006, hai công ty dược phẩm của Mỹ là Organon và Bayer Schering Pharma công bố ngừng nghiên cứu dược phẩm này do bị ngừng tài trợ, bởi không mấy ai tin sản phẩm sẽ chiếm được thị trường.Dẫu vậy, các nhà nghiên cứu vẫn đang tìm hiểu và tiếp tục phát triển hoàn thiện sản phẩm, hạn chế tối đa các vấn đề có thể xảy ra trong quá trình sử dụng thuốc và phát triển các mặt lợi thế. Dự kiến sẽ cho ra mắt vào năm 2017. Chính vì vậy, cánh mày râu hãy cố gắng chờ đợi và tin tưởng vào tương lai gần, một sản phẩm “thuốc tránh thai” hiệu quả, an toàn sẽ ra đời.