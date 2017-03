Theo Diệu Ái (DT)



Xóm giềng không ít người đến mừng cho ông Lực, cũng lắm kẻ tiếc nuối nói ra nói vào. Rằng ngày xưa, thời kỳ chưa mở đất, đất ấy bỏ không, nhà tôi cũng có ít nhiều phần trong đó. Ai nói gì mặc ai, ông Lực điềm nhiên nhận tiền và chuẩn bị để chuyển đi chỗ khác ở, chẳng cần quan tâm đến xóm nghèo này nữa.Ông Lực có cả thảy 5 người con trai, không có con gái. Anh con trai lớn đã lấy vợ và ở riêng. Vợ chồng con cái xưa nay vốn sống hiền hòa thương yêu nhau hết mực. Bà Ngà, vợ ông vốn là người phụ nữ tảo tần. Thấy việc mua bán đất, bà bảo, mình già rồi, mấy đứa cũng lớn rồi có nhất thiết phải bán đất hương hỏa tổ tiên đi không. Ông và mấy cậu con trai gạt phăng ý kiến của bà, có cơ hội đổi đời dại gì mình không nắm lấy.Thỏa thuận giấy tờ xong xuôi, người ta chồng cho ông một cục tiền khổng lồ. Cả nhà ông trố mắt nhìn, đếm à, nhiều thế này làm sao đếm xuể đây. Từ lão nông quê mùa không có đến tiền triệu để dành, giờ đây, ông mon men tìm hiểu lãi suất ngân hàng, gói tiết kiệm… Các anh con trai ít học, người học nhiều nhất cũng chỉ đến lớp 10 nên cũng chẳng hiểu biết gì hơn bố, nhìn số tiền khổng lồ, mắt anh nào anh nấy cứ long lanh.Mới nhận được phân nửa tiền, trong nhà đã bắt đầu xáo xào. Ông Lực cho anh con trai đi học bằng lái rồi mua hẳn chiếc ô tô đời mới, sắm áo quần vật dụng đắt tiền. Bà Ngà ngao ngán, góp ý ông nên để tiền dưỡng già, chia cho các con lập nghiệp, tiêu hoang phí rồi cũng hết.Ông quát bà “nhiều thế này làm sao hết được, bà chỉ lắm điều”. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi ông bắt đầu tập tành lao vào các thú vui mà hơn nửa đời nay ông chưa biết mùi, đã thế về nhà ông còn đe dọa, lao vào đánh bà Ngà. Ngày dọn đồ từ căn nhà cũ, nhà bà bắt đầu chia làm hai phe. Anh con trai lớn thương mẹ, chấp nhận thua thiệt, không có một xu dính túi. Bao nhiêu tiền của ông giữ lấy hết nên bốn người còn lại theo ông Lực đến ở mảnh đất mới, xây hẳn một ngôi nhà khang trang.Bốn anh em thay nhau xin tiền cha ăn nhậu, bù khú bạn bè, cặp bồ nhăng nhít. Ông Lực cũng hồi xuân, cái tuổi 65 chưa hẳn đã già vì ông vốn có ít sức vóc, tướng tá còn ngon lành. Ông cũng cặp bồ với những cô gái trẻ hơn cả anh con trai út.Bà Ngà chịu không nổi điều tiếng, hai người cự cãi rồi quyết định đưa nhau ra tòa. Chủ tọa hôm ấy đã có lời, hai bác già rồi, có con cháu hết rồi, người nào cũng sắp qua cái thất thập cổ lai hi, có cần thiết phải làm to chuyện đến thế? Ông Lực xông xáo: “Bây cứ giải quyết cho tao, ly dị thì tao lấy vợ khác. Tao có tiền”.Dần dà, của nả trong nhà đội nón đi hết theo thói ăn chơi sa đọa không có điểm dừng của năm bố con ông. Ngày ông ngã quỵ giữa sân khi phát hiện thằng út cuỗm mất cuốn sổ tiết kiệm gần cả tỷ đồng còn lại của ông đi thì ông cũng được người ta chẩn đoán mình bị ung thư giai đoạn cuối.Những ngày nằm viện, các cô bồ trẻ không ai tới thăm. Bốn anh con trai cũng biệt vô âm tín vì đang tính toán, tranh giành để chia số tài sản còn sót lại. Bà Ngà bảo anh con trai lớn chở bà tới thăm ông. Bà tức trục bên ông những ngày cuối đời, lo cho ông từng miếng ăn giấc ngủ, vệ sinh cá nhân mà không mở miệng than trách lời nào.Ông Lực ra đi trước khi nói một câu nhẹ nhàng: “Tôi tưởng thế là đổi đời, không ngờ cái sự đổi lại ra nông nỗi này”.Lo đoạn tang cho ông xong, bà Ngà lại chạy vạy lo cơm nước cho thằng út, nghe đâu nó dính líu vô vụ cướp giật lừa đảo gì đó. Rồi hòa giải cho mấy thằng con còn lại, vì khoản tài sản đó mà anh em nó vác dao rượt nhau. Bà ngậm ngùi, âu thì cái sự đời, chẳng có gì dễ dàng đến thế.