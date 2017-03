Đồng tính cần được xã hội thừa nhận

Năm 1991, Tạp chí Khoa Học (Science) đã đăng kết quả nghiên cứu của LeVay khi ông phát hiện ra tế bào INAH3 trong vùng dưới đồi của não (vùng có liên quan đến hành vi tình dục) ở người đồng tính nam có kích thước nhỏ hơn 2-3 lần so với ở người dị tính luyến ái nam. LeVay chỉ ra rằng có mối quan hệ giữa cấu trúc não và xu hướng tình dục. Năm 1991, nghiên cứu của Bailey và Pillard trong những cặp nam sinh đôi cùng trứng (có bộ gen hoàn toàn giống nhau) cho thấy nếu một người là đồng tính thì 52% người kia cũng đồng tính. Kết quả nghiên cứu này chỉ ra gen đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành xu hướng tình dục của một người. Tuy nhiên, gen không phải là yếu tố duy nhất vì nếu gen là yếu tố duy nhất thì xác suất người kia đồng tính phải là 100%. Năm 1993, Hammer và cộng sự đã tìm ra một đoạn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X có liên quan đến xu hướng tình dục đồng giới. Hammer và cộng sự cho rằng xu hướng tình dục đồng giới của con trai thường di truyền theo đường mẹ vì con trai nhận được một nhiễm sắc thể giới tính X từ mẹ. Luật cần công nhận hôn nhân đồng tính Luật Hôn nhân và Gia đình hiện nay quy định: “Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn”. Khoản 5 Điều 10 của luật này còn quy định nghiêm cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính. Các nhà khoa học đã nghiên cứu đồng tính là do lẽ tự nhiên chứ không do ai mong muốn hay ép buộc. Do vậy, có thể xem đồng tính là giới tính thứ ba chứ không nên mặc nhiên công nhận chỉ có hai giới là nam và nữ. Theo các kết quả nghiên cứu, nhóm người đồng tính chiếm khoảng 3%-5% dân số. Dù bộ phận người đồng tính không đông nhưng họ vẫn là con người, có cảm xúc. Do vậy, họ cần được thực hiện các quyền đầy đủ của con người như được tự do sinh sống, kết hôn, mưu cầu hạnh phúc... Thực tế đã có những người đồng tính làm đám cưới và chung sống. Họ đến với nhau vì tình yêu thật sự nhưng những quan hệ khác phát sinh như tài sản chung, thừa kế, nuôi con… sẽ phải giải quyết ra sao khi không được pháp luật điều chỉnh? Hoặc những người đã có vợ con nhưng vẫn chỉ thích người cùng giới. Họ muốn ly hôn với vợ để kết hôn với bạn tình thì luật cũng nên tôn trọng họ. Ở đây, không có chuyện người đồng tính làm khó những nhà làm luật. Vấn đề là thực tế cuộc sống đang diễn ra như vậy thì các nhà làm luật cũng cần sửa đổi luật để điều chỉnh kịp thời. Nếu Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi theo hướng cho phép kết hôn giữa những người đồng tính, tôi tin rằng cộng đồng người đồng tính sẽ yên tâm sống đúng luật và sống có trách nhiệm. Luật sư TRƯƠNG XUÂN TÁM, Ủy viên Ban Chấp hành

Đoàn Luật sư Việt Nam