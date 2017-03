Đua nhau chụp ảnh nude để rồi... ôm hận

Trước đây việc chụp ảnh nude thường chỉ dành cho giới nghệ thuật, những người mẫu chuyên nghiệp. Nhưng hiện nay trào lưu này đang được đông đảo các bạn trẻ hưởng ứng với mục đích lưu lại những khoảnh khắc đẹp.



Tuy nhiên, mối nguy tiềm ẩn của việc chụp những tấm hình ảnh nude này thì ít ai quan tâm tới, chỉ đến khi lâm vào cảnh bị phát tán tràn lan, bị tống tiền họ mới giật mình hối hận thì đã quá muộn.



Trào lưu cởi áo khoe thân



Nhắc đến những hình ảnh hở hang, mát mẻ được cho là ảnh nude nghệ thuật của Như Hoa (sinh viên một trường đại học dân lập), nhiều người không khỏi ngán ngẩm vì cảnh khoe da khoe thịt lộ liễu. Cứ lâu lâu Hoa lại đem khoe một bộ ảnh gần như không mặc gì được lưu trong điện thoại để bạn bè bình phẩm.



Tuy nhiên so với Cẩm Linh thì những tấm hình mát mẻ của Hoa chỉ đáng “đuổi muỗi” vì không những chụp ảnh nude mà Linh còn thuê hẳn một studio và thoải mái tạo dáng với đủ tư thế khiến người xem phải nóng mặt vì chúng không khác gì các tấm ảnh sex được phát tán tràn lan trên mạng.



Không chỉ riêng phái nữ mới thích chụp ảnh nude mà ngay cả đấng mày râu cũng nhiệt tình không kém. Chìa cho chúng tôi xem tập ảnh gần như khỏa thân 100%, Hùng (ngụ Q3) tự hào cho biết:



“Để có được bộ ảnh nghệ thuật này em đã tốn hơn chục “chai” (triệu đồng) đó chị, từ khâu trang điểm tạo dáng đều là những người chuyên nghiệp hướng dẫn thực hiện”.



Khi chúng tôi hỏi chụp ảnh nude để làm gì thì Hùng lúng túng gãi đầu: “Em cũng không biết, thấy mọi người chụp nhiều thì em cũng chụp cho vui thôi, vả lại hội bạn em đứa nào cũng chụp nếu mình không theo thì bị “tẩy chay” ngay vì không có đẳng cấp”.







Sau ảnh nude là những hậu quả khôn lường

Sau ảnh nude là những hậu quả khôn lường

Ôm hận vì ảnh nude

Theo Phan Vi (CA TP.HCM)

Mặc dù muốn chứng tỏ đẳng cấp sành điệu bằng việc chụp hình nude, nhưng nhiều người hoàn toàn không phân biệt được ảnh nude và ảnh khiêu dâm. Do đó vì đua đòi không ít bạn trẻ đã chấp nhận chụp ảnh nude một cách cẩu thả, chụp giật.Khi còn yêu nhau, rất nhiều cặp đôi đã chọn cách chụp ảnh nude để lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc. Nhưng khi “cơm không lành canh không ngọt” dẫn đến chia tay, vô tình những tấm ảnh nude kia lại trở thành một trong những công cụ giúp kẻ xấu đạt mục đích tống tiền như trường hợp chị L.T.T (SN 1990, quê Nghệ An) quen và yêu Đặng Nhật Quang (SN 1988, cùng quê Nghệ An).Do tính cách khác biệt nên T. quyết định chia tay Quang. Cay cú vì bị người yêu dứt tình nên Quang nghĩ ra cách tống tiền bằng chính những tấm ảnh nude mà họ đã chụp trước đó. Lo sợ Quang sẽ tung những tấm ảnh kia lên mạng nên T. đành đồng ý đưa tiền. Khi Quang đang nhận tiền từ tay T. thì bị quần chúng phát hiện và bắt giao CA.Ngoài ra, việc lưu giữ những tấm ảnh nude trong điện thoại di động, máy tính xách tay cũng khiến nhiều bạn trẻ phải “ngậm đắng nuốt cay”, vì một ngày kia tự nhiên thấy ảnh mình xuất hiện tràn lan trên các diễn đàn khiêu dâm, hoặc các trang mạng xã hội.Kể lại câu chuyện của mình, anh Trần Thế Trung (ngụ Q10) vẫn chưa hết ngậm ngùi: “Thấy các bạn trong nhóm rủ nhau chụp ảnh nude để làm kỉ niệm, tôi cũng tò mò tham gia. Sau khi chụp xong tôi lưu vào điện thoại di động rồi quên bẵng đi.Thế nhưng không hiểu sao một thời gian sau bạn bè tôi vô tình phát hiện những tấm ảnh đó nằm trên một trang web sex, và nhanh chóng lan truyền khắp trong trường nơi tôi theo học.Lúc này tôi mới sực nhớ cách đây hơn một tháng có đem điện thoại tới một tiệm sửa chữa trên đường Trường Chinh mà chưa kịp xóa những tấm ảnh tai hại kia”.Anh Nguyễn Tiến Thịnh (chủ một tiệm chụp hình trên đường Đào Duy Anh) cho biết, để có một bộ ảnh nude nghệ thuật, đòi hỏi người chụp phải có trình độ nhất định, đồng thời chi phí cho một bộ ảnh cũng không hề rẻ.Bên cạnh đó, khâu bảo mật thông tin của khách hàng là quan trọng nhất, nhưng không phải studio nào cũng làm được điều đó. Do vậy việc chụp ảnh nude một cách tùy tiện và bừa bãi như hiện nay có thể gây hại cho rất nhiều người về sau này.