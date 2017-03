Đừng đánh mất cơ hội rèn luyện của con

Tự tử vì thiếu kỹ năng sống Theo thống kê đầy đủ từ ngày 30 đến mùng 10 tết năm ngoái, BV đa khoa các tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Trị, Hà Nội tiếp nhận hơn 35 ca tự tử. Các bác sĩ cho biết hầu hết những người tự tử là thanh thiếu niên, phần lớn có nguyên nhân do thua cờ bạc, đỏ đen, một số ít tự tử vì thất tình. Mùa thi năm trước, một học sinh chuyên toán Trường THPT chuyên Lê Khiết tự tử vì làm bài thì không tốt trong kỳ thi. Năm nữ sinh lớp 7 ở Thanh Hà, Hải Dương nhảy xuống sông tự tử tập thể chỉ vì do bạn muốn tự tử thì làm theo. Lý giải nguyên nhân những cái chết oan uổng này, các chuyên gia tâm lý cho rằng cờ bạc, hút chích, thất tình hay rớt ĐH chỉ là những nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân sâu xa là do thiếu kỹ năng sống, kỹ năng đối mặt với thất bại, với thách thức, giải quyết những khó khăn. Một số kỹ năng quan trọng trẻ cần có - Kỹ năng phản ứng trong các tình huống khẩn cấp, cách sơ cứu, sử dụng các dụng cụ cứu hộ (cháy nổ, bị lạc, mất điện, đứt tay, tai nạn…). - Kỹ năng viết. - Kỹ năng đọc hiểu. - Kỹ năng lắng nghe. - Kỹ năng nói (thuyết trình, thuyết phục…). - Kỹ năng bày tỏ cảm xúc. - Kỹ năng nhận biết cảm xúc của người khác. - Kỹ năng tạo niềm vui cho mình và cho người xung quanh. - Kỹ năng suy nghĩ - tư duy tích cực. - Kỹ năng tự phục vụ bản thân. - Kỹ năng phục vụ gia đình, cộng đồng. - Kỹ năng thích nghi với môi trường. (Theo Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh)