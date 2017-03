"Đừng khóc tại nơi làm việc"

Những giọt nước mắt tại nơi làm việc nhìn không thích hợp, đồng thời mang lại những ảnh hưởng bất lợi cho cá nhân bạn, khiến bạn không thể suy nghĩ hợp lý” - dịch vụ quảng cáo tuyên bố.

Ngày nay, phụ nữ chiếm gần 50% lực lượng lao động, nhưng theo các chuyên gia ở các nước phương Tây cho biết, nữ giới vẫn tiếp tục đối diện với những vấn đề nơi văn phòng, chẳng hạn như phân biệt đối xử về tiền lương, bị quấy rối tình dục và các tình huống bất lợi như mang thai hoặc không làm các công việc gia đình. Họ gặp phải nhiều trở ngại khi muốn thăng tiến trong một tập thể công ty. Vì vậy ngành kinh doanh tư vấn cho nữ giới vẫn đang phát triển mạnh tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Trong quyển "Đừng khóc trong kinh doanh: Làm thế nào để phụ nữ có thể thành công trong những ngành kinh doanh do đàn ông thống trị?", nữ tác giả Roxanne Rivera viết: “Một phụ nữ cố gắng thành công trong một công ty nơi nam giới đang nắm những vị trí then chốt, cô có thể vươn tới một vị trí nào đó, nhưng sau đó có khuynh hướng lại bị bác bỏ chuyện thăng chức vì lý do “năng lực” của cô” - Roxanne cảnh báo. “Nhưng cô có thể phát hiện thấy nguyên nhân cô không thể leo lên bậc thang nghề nghiệp cao hơn, chỉ vì cô đã không tìm được một người phụ nữ khác để lắng nghe và nâng đỡ cô trong công việc”.

Các chuyên gia đã đề xuất với nữ giới một số quy luật về phương diện này gồm: Nói năng lưu loát, thông minh, trang phục thích hợp và sạch sẽ, tự khẳng định năng lực của mình và sự tự tin.

Bà Shaunti Feldhahn, tác giả quyển Nhân tố nam giới: Những quy luật bất thành văn, đã đưa ra những chiến lược khác. Qua một cuộc thăm dò trên 3.000 đối tượng nam giới, bà nhận định: Nam giới có khả năng sống tách biệt cao hơn giữa chuyện công và chuyện đời tư. Có những phụ nữ hay bị lẫn lộn giữa hai phạm trù này.

Nói một cách khác, tại nơi làm việc nữ giới cần duy trì trạng thái ít xúc cảm, không nên để rơi lệ, thậm chí cho dù khó tránh được những tình huống như vừa đề cập.

Theo Kiều Giang (CATP/Time)