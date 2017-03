'Đừng quá nhiệt tình chăm con nếu bạn muốn hạnh phúc'

Trong ma trận các đầu sách khuyên cha mẹ những cách để nuôi dạy con tốt nhất, một luận điểm mới đã làm "sốc" nhiều gia đình trung lưu ở Mỹ. Lời khuyên của nó là - hãy thư giãn, giảm bớt trách nhiệm làm cha mẹ đi. Hãy để chúng ăn pizza và xem nhiều tivi hơn, nếu chúng muốn.

Tiến sĩ Bryan Caplan - một nhà kinh tế học và giảng viên đại học George Mason, bang Virginia, Mỹ - tin rằng các bậc cha mẹ đang làm việc quá vất vả để nuôi dạy con mình.

Trong cuốn sách mới đây Selfish Reasons to Have More Kids: Why Being a Great Parent is Less Work and More Fun than You Think (tạm dịch: Những lý do ích kỷ để có thêm con: Tại sao để trở thành cha mẹ tốt lại là làm ít việc đi và thư giãn nhiều hơn bạn nghĩ), ông đã đề nghị các bậc phụ huynh hãy đóng vai trò quan sát nhiều hơn, và quan trọng là dỡ bỏ các khung quy tắc với bọn trẻ.



"Điều tôi muốn nói ở đây là, nếu bạn là người thích những ý tưởng của bọn trẻ, để trở thành cha mẹ tốt thì hãy bớt việc đi và đùa vui nhiều hơn. Hiện nay, các bậc cha mẹ đang buộc mình phải trả giá quá đắt cho mỗi đứa con", Caplan, cha của 3 đứa trẻ, cho biết.

"Cha mẹ có thể thay đổi đáng kể cuộc sống của mình mà không làm tổn thương đến con. Chính tự nhiên, chứ không phải nuôi dạy, đã giải thích cho hầu hết sự tương đồng trong gia đình, vì thế cha mẹ có thể rút lui an toàn để có thêm những khoảng xả hơi cho mình".

Mô hình "cha mẹ bình thản" của Caplan mâu thuẫn với các hình mẫu hiện đại ngày nay, và đặc biệt là câu chuyện gây xôn xao dư luận của Amy Chua, một giáo sư ở Yale với cuốn sách bán chạy về Bà Mẹ hổ, đúc kết những kinh nghiệm từ việc yêu con vào giáo dục con một cách khắc nghiệt.

Tuy nhiên, Caplan tin rằng, "kiểu cha mẹ đầu tư" - những bài học về piano, violong, các môn thể thao đã chọn sẵn hay các trò chơi mang tính giáo dục - không có tác động gì khi trẻ đến tuổi trưởng thành. Ông cho rằng hãy để trẻ chọn môn thể thao và các hoạt động khác trừ phi chúng thực sự yêu thích làm điều đó.

"Hãy ngừng ngay sự buồn bực về việc trẻ xem tivi trong bao lâu. Đừng ép chúng làm hàng triệu việc mà chúng ghét. Hãy chấp nhận rằng cuộc sống của trẻ được định sẵn bởi gene và lựa chọn của chính chúng, chứ không phải bởi sự hy sinh mà bạn bỏ ra với hy vọng sẽ biến chúng thành những người lớn thành đạt".

Caplan cũng đưa ra bằng chứng khoa học ủng hộ ý kiến "cha mẹ bình thản". Các nghiên cứu trên những cặp song sinh và trên con nuôi cho thấy ảnh hưởng lâu dài của cha mẹ tới một loạt các vấn đề của con cái như sức khỏe và sự thành công là rất nhỏ hoặc bằng 0.

"Với tuổi thọ, bạn sẽ không hề thấy ảnh hưởng của cha mẹ ở đây. Cha mẹ có thể rầy la bạn về tất cả những điều họ muốn, nhưng khi trưởng thành, bạn sẽ làm những việc theo cách của riêng mình".

Các nghiên cứu cũng cho thấy sự thông minh của trẻ có thể tăng lên do tương tác với cha mẹ khi chúng còn rất nhỏ, nhưng từ lúc 12 tuổi trở đi, ảnh hưởng này biến mất. "Bạn cần nhìn vào những đứa trẻ được nhận làm con nuôi - bạn sẽ thấy ảnh hưởng thật sự của cha mẹ và ảnh hưởng của di truyền".

Đã có nhiều ủng hộ với ý tưởng mới của Caplan.

